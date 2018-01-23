سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-1-2018 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-1-2018 بتحديث لحظي بالبنوك والسوق السوداء، حيث شهد سعر الريال السعودي فى أواخر الفترات الأخيرة حالة من الإستقرار فى البنوك وذلك من خلال متابعة فريق مصر 365 المستمرة لسعر الريال فى البنوك والسوق السوداء ونقدم أفضل بنك يتم الشراء منه وأقل بنك يتم البيع له.
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4.72
أفضل بنك تشتري منه الآن:
بنك الأسكندرية
4.71
أفضل بنك تبيع له الآن:
البنك الأهلي
اما عن اسعار الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,70 جنيها للشراء مقابل 4,74 جنيها للبيع .
سعر الريال اليوم 23 يناير 2018 بكافة البنوك.
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|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.6829
|4.7437
|مصرف-ابو-ظبي
|4.6901
|4.7387
|البنك-الأهلي
|4.7062
|4.7332
|بنك-البركة
|4.6336
|4.7735
|بنك-القاهرة
|4.6879
|4.7352
|بنك-الاسكندرية
|4.7062
|4.7332
|البنك-العربي-الافريقي
|4.6797
|4.7330
|البنك-المركزي
|4.7086
|4.7354
|بنك-مصر
|4.7035
|4.7305
|كريدي-أجريكول
|4.6870
|4.7368
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.6003
|4.7796
|بنك-بيريوس
|4.6991
|4.7399
|المصرف-المتحد
|4.6627
|4.7360
|البنك-التجاري-الدولي
|4.6873
|4.7332
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.6800
|4.7300
|بنك-المشرق
|4.6900
|4.7400
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.7000
|4.7400
|بنك-HSBC
|4.7100
|4.7400
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