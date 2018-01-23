سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-1-2018 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-1-2018 بتحديث لحظي بالبنوك والسوق السوداء، حيث شهد سعر الريال السعودي فى أواخر الفترات الأخيرة حالة من الإستقرار فى البنوك وذلك من خلال متابعة فريق مصر 365 المستمرة لسعر الريال فى البنوك والسوق السوداء ونقدم أفضل بنك يتم الشراء منه وأقل بنك يتم البيع له.

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4.72 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك الأسكندرية 4.71 أفضل بنك تبيع له الآن : البنك الأهلي

اما عن اسعار الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,70 جنيها للشراء مقابل 4,74 جنيها للبيع .

سعر الريال اليوم 23 يناير 2018 بكافة البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6829 4.7437 مصرف-ابو-ظبي 4.6901 4.7387 البنك-الأهلي 4.7062 4.7332 بنك-البركة 4.6336 4.7735 بنك-القاهرة 4.6879 4.7352 بنك-الاسكندرية 4.7062 4.7332 البنك-العربي-الافريقي 4.6797 4.7330 البنك-المركزي 4.7086 4.7354 بنك-مصر 4.7035 4.7305 كريدي-أجريكول 4.6870 4.7368 بنك-التعمير-والإسكان 4.6003 4.7796 بنك-بيريوس 4.6991 4.7399 المصرف-المتحد 4.6627 4.7360 البنك-التجاري-الدولي 4.6873 4.7332 البنك-الأهلي-المتحد 4.6800 4.7300 بنك-المشرق 4.6900 4.7400 بنك-الاستثمار-العربي 4.7000 4.7400 بنك-HSBC 4.7100 4.7400

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