سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-1-2018 بالبنوك والسوق السوداء

آخر تحديث: أخبار الإقتصاد 4
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-1-2018 بالبنوك والسوق السوداء
سعر الريال اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-1-2018 بتحديث لحظي بالبنوك والسوق السوداء، حيث شهد سعر الريال السعودي فى أواخر الفترات الأخيرة حالة من الإستقرار فى البنوك وذلك من خلال متابعة فريق مصر 365 المستمرة لسعر الريال فى البنوك والسوق السوداء ونقدم أفضل بنك يتم الشراء منه وأقل بنك يتم البيع له.

 

4.72
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك الأسكندرية

4.71
أفضل بنك تبيع له الآن:

البنك الأهلي

اما عن اسعار الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,70 جنيها للشراء مقابل 4,74 جنيها للبيع .

سعر الريال اليوم 23 يناير 2018 بكافة البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.68294.7437
مصرف-ابو-ظبي4.69014.7387
البنك-الأهلي4.70624.7332
بنك-البركة4.63364.7735
بنك-القاهرة4.68794.7352
بنك-الاسكندرية4.70624.7332
البنك-العربي-الافريقي4.67974.7330
البنك-المركزي4.70864.7354
بنك-مصر4.70354.7305
كريدي-أجريكول4.68704.7368
بنك-التعمير-والإسكان4.60034.7796
بنك-بيريوس4.69914.7399
المصرف-المتحد4.66274.7360
البنك-التجاري-الدولي4.68734.7332
البنك-الأهلي-المتحد4.68004.7300
بنك-المشرق4.69004.7400
بنك-الاستثمار-العربي4.70004.7400
بنك-HSBC4.71004.7400

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