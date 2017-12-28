سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم، ننقل لحضراتكم “سعر الريال” بتحديث لحظي فور اي تغير يطرأ بالبنوك والسوق السوداء، “سعر الريال السعودي” في البنوك المصرية، سعر الريال مقابل الجنيه المصري، حيث شهد سعر الريال السعودي فى أواخر الفترات الأخيرة حالة من الإستقرار فى البنوك وذلك من خلال متابعة فريق مصر 365 المستمرة لسعر الريال فى البنوك والسوق السوداء ، حيث يقدم أفضل بنك يتم الشراء منه وأقل بنك يتم البيع له، سعر الريال اليوم، ومن خلال التصريحات التي قام بها المتعاملين في السوق السوداء، فقد أكدوا أن السبب وراء الارتفاع الذي يمر به الريال السعودي خلال الفترة الحالية، ناتج عن استمرار موسم العمرة طوال العام، و زيادة الإقبال على الريال السعودي.
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري
سعر الريال علي الجنيه بناء على العرض والطلب في السوق الموازي وبعض السياسات والقرارات الخاطئة التي ساهمت في الفجوة بين الأغنياء والفقراء في مصر وقد تسبب سعر الريال السعودي في ارتفاع أسعار العمرة او الحج في مصر في ظل توقعات العديد من الخبراء من استمرار ارتفاع الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق الموازي بالإضافة إلى تأكيدات سوق النقد وأخبار البورصة في إستمرار سعر الريال في السوق السوداء وفي العديد من محافظات الجمهورية لوجود تخوفات من ارتفاع سعر الريال مقابل الجنيه المصري بسبب زيادة الطلب علي سعر الريال السعودي.
بنك مصر
بنك الاسكندرية
اما عن اسعار الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,74 جنيها للشراء مقابل 4,78 جنيها للبيع .
سعر الريال اليوم بكافة البنوك “جدول محدث لحظيا”
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.7095
|4.7753
|مصرف-ابو-ظبي
|4.7034
|4.7517
|البنك-الأهلي
|4.7270
|4.7538
|بنك-البركة
|4.6677
|4.8084
|بنك-القاهرة
|4.7012
|4.7486
|بنك-الاسكندرية
|4.7358
|4.7624
|البنك-العربي-الافريقي
|4.7062
|4.7596
|البنك-المركزي
|4.7316
|4.7585
|بنك-مصر
|4.7171
|4.7440
|بنك-بلوم-مصر
|4.7304
|4.7571
|كريدي-أجريكول
|4.7056
|4.7571
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.6003
|4.7796
|بنك-بيريوس
|4.7015
|4.7517
|المصرف-المتحد
|4.6838
|4.7573
|البنك-التجاري-الدولي
|4.7112
|4.7572
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.7000
|4.7600
|بنك-المشرق
|4.7100
|4.7600
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.7300
|4.7700
|بنك-HSBC
|4.7300
|4.7600
- تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net . للوصول من جوجل اكتب – سعر الريال 365 .
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