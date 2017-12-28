سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنوك والسوق السوداء
سعر الريال اليوم

سعر الريال السعودي اليوم، ننقل لحضراتكم “سعر الريال” بتحديث لحظي فور اي تغير يطرأ بالبنوك والسوق السوداء، “سعر الريال السعودي” في البنوك المصرية، سعر الريال مقابل الجنيه المصري، حيث شهد سعر الريال السعودي فى أواخر الفترات الأخيرة حالة من الإستقرار فى البنوك وذلك من خلال متابعة فريق مصر 365 المستمرة لسعر الريال فى البنوك والسوق السوداء ، حيث يقدم أفضل بنك يتم الشراء منه وأقل بنك يتم البيع له، سعر الريال اليوم، ومن خلال التصريحات التي قام بها المتعاملين في السوق السوداء، فقد أكدوا أن السبب وراء الارتفاع الذي يمر به الريال السعودي خلال الفترة الحالية، ناتج عن استمرار موسم العمرة طوال العام، و زيادة الإقبال على الريال السعودي.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري

سعر الريال علي الجنيه بناء على العرض والطلب في السوق الموازي وبعض السياسات والقرارات الخاطئة التي ساهمت في الفجوة بين الأغنياء والفقراء في مصر وقد تسبب سعر الريال السعودي في ارتفاع أسعار العمرة او الحج في مصر في ظل توقعات العديد من الخبراء من استمرار ارتفاع الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق الموازي بالإضافة إلى تأكيدات سوق النقد وأخبار البورصة في إستمرار سعر الريال في السوق السوداء وفي العديد من محافظات الجمهورية لوجود تخوفات من ارتفاع سعر الريال مقابل الجنيه المصري بسبب زيادة الطلب علي سعر الريال السعودي.

4.74
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بنك مصر

4.74
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك الاسكندرية

اما عن اسعار الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,74 جنيها للشراء مقابل 4,78 جنيها للبيع .

سعر الريال اليوم بكافة البنوك “جدول محدث لحظيا”

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.70954.7753
مصرف-ابو-ظبي4.70344.7517
البنك-الأهلي4.72704.7538
بنك-البركة4.66774.8084
بنك-القاهرة4.70124.7486
بنك-الاسكندرية4.73584.7624
البنك-العربي-الافريقي4.70624.7596
البنك-المركزي4.73164.7585
بنك-مصر4.71714.7440
بنك-بلوم-مصر4.73044.7571
كريدي-أجريكول4.70564.7571
بنك-التعمير-والإسكان4.60034.7796
بنك-بيريوس4.70154.7517
المصرف-المتحد4.68384.7573
البنك-التجاري-الدولي4.71124.7572
البنك-الأهلي-المتحد4.70004.7600
بنك-المشرق4.71004.7600
بنك-الاستثمار-العربي4.73004.7700
بنك-HSBC4.73004.7600
  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net .  للوصول من جوجل اكتب – سعر الريال 365 .

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