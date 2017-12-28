سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم، ننقل لحضراتكم “سعر الريال” بتحديث لحظي فور اي تغير يطرأ بالبنوك والسوق السوداء، “سعر الريال السعودي” في البنوك المصرية، سعر الريال مقابل الجنيه المصري، حيث شهد سعر الريال السعودي فى أواخر الفترات الأخيرة حالة من الإستقرار فى البنوك وذلك من خلال متابعة فريق مصر 365 المستمرة لسعر الريال فى البنوك والسوق السوداء ، حيث يقدم أفضل بنك يتم الشراء منه وأقل بنك يتم البيع له، سعر الريال اليوم، ومن خلال التصريحات التي قام بها المتعاملين في السوق السوداء، فقد أكدوا أن السبب وراء الارتفاع الذي يمر به الريال السعودي خلال الفترة الحالية، ناتج عن استمرار موسم العمرة طوال العام، و زيادة الإقبال على الريال السعودي.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري

سعر الريال علي الجنيه بناء على العرض والطلب في السوق الموازي وبعض السياسات والقرارات الخاطئة التي ساهمت في الفجوة بين الأغنياء والفقراء في مصر وقد تسبب سعر الريال السعودي في ارتفاع أسعار العمرة او الحج في مصر في ظل توقعات العديد من الخبراء من استمرار ارتفاع الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق الموازي بالإضافة إلى تأكيدات سوق النقد وأخبار البورصة في إستمرار سعر الريال في السوق السوداء وفي العديد من محافظات الجمهورية لوجود تخوفات من ارتفاع سعر الريال مقابل الجنيه المصري بسبب زيادة الطلب علي سعر الريال السعودي.

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4.74 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك مصر 4.74 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك الاسكندرية

اما عن اسعار الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,74 جنيها للشراء مقابل 4,78 جنيها للبيع .

سعر الريال اليوم بكافة البنوك “جدول محدث لحظيا”

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7095 4.7753 مصرف-ابو-ظبي 4.7034 4.7517 البنك-الأهلي 4.7270 4.7538 بنك-البركة 4.6677 4.8084 بنك-القاهرة 4.7012 4.7486 بنك-الاسكندرية 4.7358 4.7624 البنك-العربي-الافريقي 4.7062 4.7596 البنك-المركزي 4.7316 4.7585 بنك-مصر 4.7171 4.7440 بنك-بلوم-مصر 4.7304 4.7571 كريدي-أجريكول 4.7056 4.7571 بنك-التعمير-والإسكان 4.6003 4.7796 بنك-بيريوس 4.7015 4.7517 المصرف-المتحد 4.6838 4.7573 البنك-التجاري-الدولي 4.7112 4.7572 البنك-الأهلي-المتحد 4.7000 4.7600 بنك-المشرق 4.7100 4.7600 بنك-الاستثمار-العربي 4.7300 4.7700 بنك-HSBC 4.7300 4.7600

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net . للوصول من جوجل اكتب – سعر الريال 365 .

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