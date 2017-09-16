سعر الريال السعودي اليوم السبت 16/9/2017 في مصر بالبنوك والسوق السوداء الآن

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سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-9-2017، نقدم لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال تغطية مستمرة لحظة بلحظة، أسعار الريال بالبنوك والسوق السوداء، بالإضافة إلى قانون العرض والطلب، مما أدى إلى زيادة سعر الريال السعودي في العديد من البنوك المصرية لأكثر من ضعف سعرها في فترة ما قبل الثالث من نوفمبر السابق، ولكن استقر سعر صرف الريال في الفترة الأخيرة عند مستوياته السعرية وترجع أسباب استقرار الريال السعودي في السوق المصرية إلى انتهاء أزمة الريال السعودي بالإضافة إلى عودة المعتمرين في السعودية.

حيث واجه الريال السعودي في السوق المصرفية المصرية في الفترة السابقة عدم استقرار وترجع إلى الأسباب التالية أولا بسبب تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام كل العملات الأجنبية والعربية، تحديث لحظى لسعر الريال السعودي من خلال قائمة محدثة لحظياً، سعر الريال اليوم بكافة البنوك العاملة في مصر وتعاملات الريال السعودي بالسوق السوداء ، وتمر أسعار الريال السعودي خلال الفترة الحالية بسلسلة من الاضطرابات، وذلك خلال تعاملاتها أمام الجنيه المصري، و من المقرر أن يشهد الاقتصاد المصري فترة عصيبة نتيجة لتلك الاضطرابات بسعر الريال السعودي، و التي قد تؤثر بالسلب بدرجة كبيرة على الجنيه المصري.

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وأدى قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والعربية إلى رفع سعر الريال السعودي في سوق الصرف المصرية حيث وصلت الزيادة في سعر صرف الريال إلى ضعف سعره في الوقت السابق، بالإضافة إلى سياسة العرض والطلب وزيادة الطلب على الريال السعودي في سوق الصرف المصرية نتيجة دخول موسم عمرة شهر رجب وشهر شعبان، وشهر رمضان ثم بعدهم اقتراب فترة موسم الحج، بالإضافة إلى سحب شركات السياحة المصرية للسيولة النقدية من الريال السعودي في الفترة الحالية من البنوك المصرية مما أدى إلى قلة المعروض، وكذلك بعد سفر مجموعات المعتمرين أدي ذلك إلى انخفاض ضئيل في سعر الريال السعودي داخل أسواق الصرف المصرية.

سعر الريال اليوم السبت 16-9-2017 بالبنوك والسوق السوداء

4.72 أفضل بنك تشتري منه الآن : البنك التجاري الدولي 4.70 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك مصر

سعر الريال السعودي في السوق السوداء يسجل 4.68 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net . للوصول من جوجل اكتب – سعر الريال 365 .

قائمة سعر الريال المحدثة لحظياً من البنوك مباشرة في تغطية مستمرة على مدار اليوم

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6504 4.7299 مصرف-ابو-ظبي 4.6742 4.7223 البنك-المصري-الخليجي 4.6793 4.7253 البنك-الأهلي 4.6988 4.7277 بنك-القاهرة 4.6746 4.7219 بنك-الاسكندرية 4.6931 4.7248 البنك-العربي-الافريقي 4.6718 4.7250 البنك-المركزي 4.6969 4.7238 بنك-مصر 4.7000 4.7200 بنك-بلوم-مصر 4.6984 4.7251 كريدي-أجريكول 4.6711 4.7224 بنك-التعمير-والإسكان 4.2010 4.8510 المصرف-المتحد 4.6508 4.7240 البنك-التجاري-الدولي 4.6715 4.7199 البنك-الأهلي-المتحد 4.6600 4.7200 بنك-المشرق 4.6700 4.7200 بنك-الاستثمار-العربي 4.6800 4.7300 بنك-HSBC 4.7000 4.7300 بنك-سايب 4.6800 4.7300

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وذكر البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الريال السعودي في عمليات الصرف للبيع يصل إلى 4,7228 جنيه مصري للبيع، وحوالي 4,7551 جنيه مصري في مقابل عملية الشراء، أما بالنسبة لمستوى التحويلات المصرفية حيث سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري حوالي 4,7264 جنيه مصري مقابل الريال السعودي في عملية الشراء، وللبيع وصل سعره إلى 4,70 جنيه مصري مقابل الريال السعودي، وبلغ 0,1720 مقابل تحويل الجنيه المصري إلى ريال سعودي.

ننقل لحضراتكم “سعر الريال” بتحديث لحظي فور اي تغير يطرأ بالبنوك والسوق السوداء ,حيث يقدم أعلى سعر شراء الريال بالبنوك وأقل سعر للبيع أيضاً، “سعر الريال السعودي” في البنوك المصرية، شهدت أسعار الريال إرتفاعاً طفيفاً بختام تعاملات الأسبوع بالبنوك والسوق السوداء ، سعر الريال مقابل الجنيه المصري، حيث شهد سعر الريال السعودي فى أواخر الفترات الأخيرة حالة من الإستقرار فى البنوك وذلك من خلال متابعة فريق مصر 365 المستمرة لسعر الريال فى البنوك والسوق السوداء ، حيث يقدم أفضل بنك يتم الشراء منه وأقل بنك يتم البيع له، سعر الريال اليوم، ومن خلال التصريحات التي قام بها المتعاملين في السوق السوداء، فقد أكدوا أن السبب وراء الارتفاع الذي يمر به الريال السعودي خلال الفترة الحالية، ناتج عن استمرار موسم العمرة طوال العام، و زيادة الإقبال على الريال السعودي.

انخفض سعر الريال السعودي في الفترة القليلة الماضية وذلك يعود إلى الأعداد الكبيرة للمصريين العاملين في السعودية ، وتأثير تحويلات المصريين في الخارج على سعر صرف الريال، جدير بالذكر أن العملة السعودية الريال هي العملة الأقل تأثرا بموجة التراجعات والتذبذب في أسعار العملات التي شهدتها البورصة المصرية .

توقعات بإرتفاع سعر الريال خلال تعاملات الفترة القادمة

وفقا لبعض تصريحات خبراء الاقتصاد أن الريال السعودي سوف يتخطى قريبا حاجز الخمس جنيهات ، ويمكن أن يتخطى هذا المبلغ في ظل اتخاذ الريال طريقه للوصول إلى المؤشرات القياسية لأول مرة ومؤشرات لم يصل إليها من قبل، هذا ويمثل الدولار الأمريكي عامل رئيسي يتحكم في أسعار أغلب العملات بما فيهم العملة السعودية وسوف تغلب أسعار العملة السعودية جميع التوقعات في الفترة القادمة.

هناك الكثير من الخبراء الاقتصاديين ممن توقعوا أن تمر أسعار الريال السعودي خلال الفترة القادمة بحالة من الهبوط البسيط في أسعار التعاملات، و يأتي هذا في ظل عودة الكثير من العاملين الخارج في المملكة العربية السعودية إلى مصر، الأمر الذي يؤدي إلى انتعاش الخزينة بعملة الريال، مما قد يؤدي إلى توفر الريال أثناء التعاملات و بالتالي حدوث تراجع في الأسعار، لكن الخبراء أكدوا أن تلك الانخفاضات من المقرر أن تكون بسيطة جدا و غير ملحوظة .

هناك أيضا مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ممن أكدوا بأن الفترة القادمة سوف تشهد ارتفاع كبير في أسعار الريال السعودي خلال التعاملات أمام الجنيه المصري، و تأتي تلك التوقعات في ظل تأكيد الخبراء بأن عملة الريال التي سوف يوفرها عودة العاملين في الخارج من المصريين، لن تكفى لسد حاجة المواطنين من الريال السعودي، هذا بالإضافة إلى أن الإقبال على الريال السعودي سوف يزداد خلال الفترة القادمة ، وعجز الدولة على سد تلك الحاجة.

واستمر الريال السعودي في الارتفاع مقابل الجنية المصري تدريجيا فى سوق العملات في السوق الموازي وتعتبر العملة السعودية في طريقها إلى الصعود بصفة تدريجية على حسب توقعات الخبراء الاقتصاديين في سوق العملات وقد أعلنت البنوك في التقارير الخاصة بها أن الريال السعودي في حالة إرتفاع مستمر ببورصة العملات بالإضافة إلى السوق الموازي .

زيادة الطلب علي الريال السعودي من قبل المعتمرين والحجاج

نتيجة للتقارب في أسعار الريال السعودي خلال التعاملات في البنك المركزي مع السوق السوداء، فإن السوق السوداء تمر بحالة من الإقبال الضعيف خلال الفترة الحالية، و يأتي هذا في ظل تفضيل الكثير لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على عملة الريال السعودي من البنوك مع تقارب أسعَاره بأسعار السوق السوداء .

ولعل السبب يعود إلى اهتمام المصريين بالريال السعودي في الفترة الراهنة بعد ظهور نتيجة قرعة الحج للعام الحالي في مصر، حيث أنه من المتوقع أن يزيد الطلب على العملة السعودية خلال الفترة المقبلة من العام، بسبب حاجة المصريين من الفائزين في قرعة الحج الإلكترونية، إلى توفير احتياجاتهم من العملة السعودية الريال السعودي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري

ارتفع سعر الريال السعودي في الفترة الأخيرة وخاصة بعد تعويم الجنيه وقرارات المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وقد غلب الريال توقعات العديد من الخبراء خاصة بعد إغلاق العديد من شركات الصرافة وعودة حركة الاستيراد مرة أخرى مما جعل الطلب علي العملة السعودية يزداد وحاجة أصحاب الشركات والتجار إلى الريال السعودي مقابل الجنيه وهذا ما زاد من سعر العملة السعودية في السوق السوداء .

الجدير بالذكر أن المواطن المصري يحتاج إلى الريال السعودي دائم في تغطية احتياجاته من أجل السفر للقيام بعمرة ويحتاج المواطن المصري إلى العملة السعودية لشراء الهدايا والتسوق أثناء العمرة ، وأثناء وجوده بالمملكة العربية السعودية، هذا ويعمل الكثير من المصريين بالمملكة العربية السعودية دائما أطباء، ومهندسين، ومحاسبين، ومدرسية، وأساتذة بالجامعة أيضا بالإضافة إلى الكثير من العمال.

علي صعيد آخر أكد وزير الدفاع السعودي وولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” علي قوة الاقتصاد السعودي ونهوضه بعد فترة من التعثر ضمن رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، بالإضافة إلى الإيرادات النفطية التي تضاعفت خلال الفترة السابقة والإيرادات الغير نفطية، وقد أشار الأمير محمد بن سلمان أن إيرادات النفط الخاصة بالمملكة تخطت حاجز ال200 مليار ريال سعودي وهذا تحسن ملحوظ في سوق النفط السعودي بالإضافة إلى المكاسب التي تعود علي النمو الاقتصادي بفائدة كبيرة مع أداء الحكومة السعودية الجيد للعمل علي مستقبل أفضل للمملكة العربية السعودية .