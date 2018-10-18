سعر الريال السعودي اليوم في مصر الخميس 18 أكتوبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

نستعرض مع حضراتكم الآن آخر المستجدات بشأن سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر، بناء على الأسعار المعلن عنها وسعر صرف الريال في بنوك مصر وأيضا السوق السوداء، إذ يشغل سعر صرف الريال في البنوك المصرية اهتماما شديدا من جانب المواطنين في مصر، ولعل السبب وراء ذلك هو سفر العديد من المواطنين من أجل القيام بمناسك العمرة تلك الأيام، والذهاب إلي الأراضي السعودية، حيث ان مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الحجاج والمعتمرين كل سنة، كما توجد جالية مصرية قوية تعمل في المملكة وتعد من أكبر الجاليات الأجنبية في السعودية، كل هؤلاء يتابعون بصورة يومية وباهتمام بالغ سعر صرف العملات في البنوك المصرية والسوق السوداء، وخصوصا الريال السعودي مقابل الجنية المصري.

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سعر الريال السعودي في السوق السوداء، سعر الريال في البنوك المصرية، يذكر أن الاختلاف بين سعر الريال في السوق السوداء والبنوك أصبح طفيفا بالمقارنة بالاختلاف بين الأسعار قبل قرار التعويم الذي اتخذه البنك المركزي في نوفمبر 2016، حيث ترتفع أسعار الريال السعودي خلال التعاملات في السوق السوداء عن أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك بنحو 3 قروش لا أكثر.

4.77 أقل سعر للبيع : بنك مصر 4.76 أعلى سعر للشراء: بنك البركة

اما عن سعر الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,76 جنيها للشراء مقابل 4,78 جنيهًا للبيع .

سعر الريال اليوم بكافة البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7350 4.7960 مصرف-ابو-ظبي 4.7420 4.7890 البنك-المصري-الخليجي 4.7560 4.7890 البنك-الأهلي 4.7500 4.7770 بنك-البركة 4.6860 4.8270 بنك-القاهرة 4.7440 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7280 4.7760 البنك-العربي-الافريقي 4.7330 4.7860 البنك-المركزي 4.7600 4.7870 بنك-مصر 4.7430 4.7700 بنك-بلوم-مصر 4.7620 4.7880 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7400 4.7880 بنك-قناة-السويس 4.7620 4.7880 المصرف-المتحد 4.7160 4.7890 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7890 بنك-المشرق 4.7430 4.7880 بنك-الاستثمار-العربي 4.7620 4.7880 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7400 4.7870 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-عودة 4.7620 4.7880 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7370 4.7980 المصري-لتنمية-الورادات 4.7430 4.7880

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توقعات الخبراء حول سعر الريال السعودي الفترة القادمة

حول توقع الخبراء فيما يخص سعر الريال السعودي الفترة القادمة، صرح الخبير المصرفي أحمد العادلي أن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية سيلامس ال5 جنيهات أثناء شهر شهر محرم الجاري، وذلك يرجع إلى تأجيل الحكومة المصرية رحلات العمرة أكثر من مرة مما أدى إلى ارتفاع العدد في عمرة محرم، وقال أن سعر الريال السعودي فى السوق السوداء سوف يصل لنحو ستة جنيهات أو يزيد وذلك لأن السعر الذي حددة البنك المركزي لكل شخص يؤدي العمرة 1000 ريال سعودي لن يقوم بتلبية احتياجات المعتمرين أثناء فترة مكوثهم في المملكة العربية السعودية، والتي تمتد وبالأخص في عمرة رمضان التي تبلغ لنحو عشرون يوما. ويتوقع الخبير المصرفي هشام إبراهيم أن الزيادة في سعر الريال السعودي ستكون في السوق السوداء وحسب، أما بخصوص البنوك المصرية فسوف تشهد استقراراً في سعر صرف الريال السعودي، وذلك يرجع إلي إتاحة البنك المركزي لحوالي 700 مليون ريال سعودي للمعتمرين والحجاج، والشركات السياحية، ويتوقع أن الارتفاع سوف يكون بسيط بين 5 إلى 10 قروش وحسب، وقال أن شركات السياحة قد انتهت بشكل فعلي من حجز الفنادق وكذلك تذاكر الطيران وليس هناء ضغط على البنوك في الوقت الراهن.

تاريخ صدور العملة السعودية

تم صدور الريال السعودي للمرة الأولي سنة 1741 حيث ان العملة كانت حينها معدنية وقد سميت بإسم الملكة تريزا والذي تم استعمالة علي نطاق واسع في البلدان الحجازية واليمن وحضر موت وشرق أفريقيا في الماضي، وبعدها أن تم إصدار العملة الورقية في ظل حكم الملك عبد العزيز بعدما حولت الحجاز ونجد إلي المملكة العربية السعودية حيث كان هذا التحويل عام 1932. وفي سنة 1953 تم صدور الورقة الأولى من فئة 10 ريال وكانت وقتها معروفة باسم إيصالات الحج، تم طباعة الكثير من تلك الفئات 1،5،10،50،100 ريال، وفي ظل حكم الملك فهد بن عبد العزيز طبعت فئات 500 ريال مطبوع عليها صورة الملك عبد العزيز، وأيضا فئات 20، 200 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم

إن سعر بيع وشراء الريال السعودي في السوق السوداء ولدى تجار العملة يختلف عن السعر الرسمي في البنوك المصرية، وذلك لأن تجار العملة السعودية يستغلون حاجة المواطنين لتلك العملة، وبالتالي يقومون برفع سعر البيع والشراء، وكانت الأسعار المتعلقة بتداول الريال مقابل الجنيه اليوم بنحو 4.75 قرش للشراء في البنوك المصرية، بينما ارتفع سعر البيع بنحو 4.77 جنيهات للبيع في السوق السوداء، ليرتفع بذلك سعر السوق السوداء عن البنوك الحكومية بقيمة 3 قروش لكل ريال سعودي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

هناك استقرار في سعر الريال السعودي اليوم في كافة البنوك المصرية والسوق السوداء، ولقد سجل سعر الريال اليوم بالبنك المصرى الخليجى نحو 4.74 لسعر الشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 4.78، وسجل سعر الريال في البنك العربى نحو 4.67 للشراء، وسجل سعر البيع نحو 4.72، جدير بالذكر ان هذا الاستقرار هو بسبب عجز الموازنة السعودية، وانخفاض سعر النفط على المستوى العالمي، والريال السعودي من أبرز العملات المتواجدة في السوق، ولهذا السبب فإن البحث عنه في مصر مستمر ودائم، وهذا راجع إلي التحويلات الآتية من العاملين بالخارج وبشكل خاص في مواسم الحج والعمرة، وفي النهاية تابعونا وسوف نوافيكم بأخر التحديثات حول سعر الريال السعودي اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم

إن سعر بيع وشراء الريال السعودي في السوق السوداء المصرية غير مستقر، حيث شهد اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الريال السعودي، بعد أن كان مستقرا في الأسبوع الماضي، ولقد سجل سعر الريال السعودي لهذا اليوم في السوق السوداء نحو 4.76 للشراء بينما كان سعر البيع 4.79، ويعتبر ارتفاع سعر الريال طبيعيا مع بدء موسم العمرة، وارتفاع الطلب على الشراء من جانب شركات السياحة، ومن يرغبون في أداء مناسك العمرة، مع تناقص المعروض لدى البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري

يعد سعر صرف الريال السعودي مقابل العملة المصرية “الجنيه” بصفة يومية في البنوك المصرية والسوق السوداء حيث تمثل أسعار صرف عدد من العملاء اهتمام العديد من المصريين.

وبسبب سفر العديد من المصريين إلى أداء مناسك الحج والعمرة في الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية يهتم البعض بسعر صرف الريال السعودي حيث أن الدولة المصرية من أكبر الدول المصرية من حيث أعداد المعتمرين والحجاج، ومع اقتراب موسم الحج لعام 2018 يبدأ معه سعر الريال السعودي في الصعود لكثرة الطلب على “العملة السعودية”.