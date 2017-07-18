سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2017 : سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر الريال السعودي اليوم، نقدم لحضراتكم سعر الريال السعودي من خلال تغطية مستمرة لحظة بلحظة لأسعار الريال بالبنوك والسوق السوداء ، وسننقل لحضراتكم “سعر الريال” بتحديث لحظي فور اي تغير يطرأ بالبنوك والسوق السوداء ,حيث يقدم أعلى سعر لشراء الريال بالبنوك وأقل سعر للبيع أيضاً، “سعر الريال السعودي” في البنوك المصرية، شهدت أسعار الريال إرتفاعاً طفيفاً بختام تعاملات الاسبوع بالبنوك والسوق السوداء ، سعر الريال مقابل الجنية المصري، حيث شهد سعر الريال السعودي فى أواخر الفترات الأخيرة حالة من الإستقرار فى البنوك وذلك من خلال متابعة فريق مصر 365 المستمرة لسعر الريال فى البنوك والسوق السوداء ، حيث يقدم أفضل بنك يتم الشراء منه وأقل بنك يتم البيع له، سعر الريال اليوم، ومن خلال التصريحات التي قام بها المتعاملين في السوق السوداء، فقد أكدوا أن السبب وراء الارتفاع الذي يمر به الريال السعودي خلال الفترة الحالية، ناتج عن استمرار موسم العمرة طوال العام، و زيادة الإقبال على الريال السعودي.

هذا بعد أن كانت العمرة تتم في مواسم معينة من العام خلال الفترة الماضية، بينما تأتي الأسباب الأخرى مع ازدياد إقبال المواطنين على الريال السعودي خلال شهر شعبان الحالي و مع اقتراب شهر رمضان الكريم، و إقبال الكثير على أداء مناسك العمرة، و استعداد الكثير أيضا للتأهب للحج خلال الفترة القادمة.

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سعر الريال اليوم الثلاثاء 18-7-2017 بالبنوك والسوق السوداء

4.78 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك مصر 4.77 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك HSBC وأخرين

سعر الريال السعودي في السوق السوداء يسجل 4.78 جنية للشراء، 4.80 جنية للبيع.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net . للوصول من جوجل اكتب – سعر الريال 365 .

قائمة سعر الريال المحدثة لحظياً من البنوك مباشرة في تغطية مستمرة على مدار اليوم

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6728 4.8247 مصرف-ابو-ظبي 4.7512 4.7997 البنك-المصري-الخليجي 4.7537 4.8005 البنك-الأهلي 4.7517 4.7784 بنك-البركة 4.6991 4.8379 بنك-القاهرة 4.7410 4.7886 بنك-الاسكندرية 4.7704 4.8021 البنك-العربي-الافريقي 4.7327 4.7863 البنك-المركزي 4.7709 4.7982 بنك-مصر 4.7571 4.7814 بنك-بلوم-مصر 4.7731 4.7997 كريدي-أجريكول 4.7480 4.7997 بنك-بيريوس 4.7717 4.7984 المصرف-المتحد 4.7338 4.7920 البنك-التجاري-الدولي 4.7512 4.8001 البنك-الأهلي-المتحد 4.7500 4.8000 بنك-المشرق 4.7500 4.8000 بنك-HSBC 4.7700 4.8100

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سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري

ارتفع سعر الريال السعودي في الفترة الأخيرة وخاصة بعد تعويم الجنيه وقرارات المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وقد غلب الريال توقعات العديد من الخبراء خاصة بعد إغلاق العديد من شركات الصرافة وعودة حركة الاستيراد مرة أخرى مما جعل الطلب علي العملة السعودية يزداد وحاجة أصحاب الشركات والتجار إلى الريال السعودي مقابل الجنيه وهذا ما زاد من سعر العملة السعودية في السوق السوداء .

علي صعيد أحر أكد وزير الدفاع السعودي وولي العد الأمير “محمد بن سلمان” علي قوة الاقتصاد السعودي ونهوضه بعد فترة من التعثر ضمن رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، بالإضافة إلى الإيرادات النفطية التي تضاعفت خلال الفترة السابقة والإيرادات الغير نفطية، وقد أشار الأمير محمد بن سلمان أن إيرادات النفط الخاصة بالمملكة تخطت حاجز ال200 مليار ريال سعودي وهذا تحسن ملحوظ في سوق النفط السعودي بالإضافة إلى المكاسب التي تعود علي النمو الاقتصادي بفائدة كبيرة مع أداء الحكومة السعودية الجيد للعمل علي مستقبل أفضل للمملكة العربية السعودية .

الجدير بالذكر أن المواطن المصري يحتاج إلى الريال السعودي دائم في تغطية احتياجاته من أجل السفر للقيام بعمرة ويحتاج المواطن المصري إلى العملة السعودية لشراء الهدايا والتسوق أثناء العمرة ، وأثناء وجوده بالمملكة العربية السعودية، هذا ويعمل الكثير من المصريين بالمملكة العربية السعودية دائما أطباء، ومهندسين، ومحاسبين، ومدرسية، وأساتذة بالجامعة أيضا بالإضافة إلى الكثير من العمال .

طارق عامر : البنوك توفر 1000 ريال سعودي لكل معتمر

هذا وجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي المصري، قد أصدر قرارا بتوفير مبلغ 1000 ريال سعودي لكل شخص متوجه للمملكة العربية السعودية لآداء مناسك العمرة، إذا ما رغب في تحويل العملة من الجنيه المصري إلى الريال السعودي ، إلا أن البنوك المصرية لا توفر هذه النقود بسبب سحب شركات السياحة لأغلب المخزون من العملة السعودية في البنوك المصرية ، ولهذا فإنه من المتوقع أن تنشط السوق السوداء لبيع العملة السعودية الريال خلال الفترة المقبلة ، مع ازدياد الحاجة للعملة خلال الفترة المقبلة ، كما أنه يتوقع أن تشهد أسعار صرف الريال السعودي ارتفاعا ملحوظا في ظل ارتفاع الطلب على العملة في الأشهر القادمة .

ووفق توقعات الكثير في سوق النقد و أيضا تعاملات البورصة في مصر، فإنه من المتوقع أن تستمر الارتفاعات في أسعار الريال السعودي خلال الفترة القادمة، هذا بجانب وصول الأسعار إلى أعلى قيمة في بداية شهر رمضان الكريم، هذا في ظل إقبال الكثير على أداء فريضة العمرة بالإضافة إلى الطلب الذي تقدم به البنك الأهلي بالتخلي عن العملات العربية بالنسبة للمودعين، الأمر الذي سوف يساهم في رفع أسعار الريال خلال التعاملات .

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

تمر أسعار الريال السعودي خلال الفترة الحالية بسلسلة من الارتفاعات، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه المصري، و من المقرر نتيجة لهذا أن يشهد الاقتصاد المصري فترة عصيبة نتيجة لتلك الارتفاعات، و التي قد تؤثر بالسلب بدرجة كبيرة جدا على الجنيه المصري، حيث تسببت تلك الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في إحداث فجوة كبيرة جدا ما بين محدودي الدخل والأغنياء في البلاد .

وذلك يعود إلى الأعداد الكبيرة للمصريين العاملين في السعودية ، وتأثير تحويلات المصريين في الخارج على سعر صرف الريال، جدير بالذكر أن العملة السعودية الريال هي العملة الأقل تأثرا بموجة التراجعات والتذبذب في أسعار العملات التي شهدتها البورصة المصرية .

زيادة الطلب علي الريال السعودي من قبل المعتمرين والحجاج

ولعل السبب يعود إلى اهتمام المصريين بالريال السعودي في الفترة الراهنة بعد ظهور نتيجة قرعة الحج للعام الحالي في مصر، حيث أنه من المتوقع أن يزيد الطلب على العملة السعودية خلال الفترة المقبلة من العام ، بسبب حاجة المصريين من الفائزين في قرعة الحج الإلكترونية، إلى توفير احتياجاتهم من العملة السعودية الريال السعودي.

نتيجة للتقارب في أسعار الريال السعودي خلال التعاملات في البنك المركزي مع السوق السوداء، فإن السوق السوداء تمر بحالة من الإقبال الضعيف خلال الفترة الحالية، و يأتي هذا في ظل تفضيل الكثير لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على عملة الريال السعودي من البنوك مع تقارب أسعَاره بأسعار السوق السوداء .

توقعات بإرتفاع سعر الريال خلال تعاملات الفترة القادمة

وفقا لبعض تصريحات خبراء الاقتصاد أن الريال السعودي سوف يتخطى قريبا حاجز الخمس جنيهات ، ويمكن أن يتخطى هذا المبلغ في ظل اتخاذ الريال طريقه للوصول إلى المؤشرات القياسية لأول مرة ومؤشرات لم يصل إليها من قبل، هذا ويمثل الدولار الأمريكي عامل رئيسي يتحكم في أسعار أغلب العملات بما فيهم العملة السعودية وسوف تغلب أسعار العملة السعودية جميع التوقعات في الفترة القادمة.

هناك أيضا مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ممن أكدوا بأن الفترة القادمة سوف تشهد ارتفاع كبير في أسعار الريال السعودي خلال التعاملات أمام الجنيه المصري، و تأتي تلك التوقعات في ظل تأكيد الخبراء بأن عملة الريال التي سوف يوفرها عودة العاملين في الخارج من المصريين، لن تكفى لسد حاجة المواطنين من الريال السعودي، هذا بالإضافة إلى أن الإقبال على الريال السعودي سوف يزداد خلال الفترة القادمة ، وعجز الدولة على سد تلك الحاجة.

هناك الكثير من الخبراء الاقتصاديين ممن توقعوا أن تمر أسعار الريال السعودي خلال الفترة القادمة بحالة من الهبوط البسيط في أسعار التعاملات، و يأتي هذا في ظل عودة الكثير من العاملين الخارج في المملكة العربية السعودية إلى مصر، الأمر الذي يؤدي إلى انتعاش الخزانة بعملة الريال، مما قد يؤدي إلى توفر الريال أثناء التعاملات و بالتالي حدوق تراجع في الأسعار، لكن الخبراء أكدوا أن تلك الانخفاضات من المقرر أن تكون بسيطة جدا و غير ملحوظة .

واستمر الريال السعودي في الارتفاع مقابل الجنية المصري تدريجيا فى سوق العملات في السوق الموازي وتعتبر العملة السعودية في طريقها إلى الصعود بصفة تدريجية على حسب توقعات الخبراء الاقتصاديين في سوق العملات وقد أعلنت البنوك في التقارير الخاصة بها أن الريال السعودي في حالة إرتفاع مستمر ببورصة العملات بالإضافة إلى السوق الموازي .