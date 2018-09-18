سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء، سعر الريال في البنوك المصرية، يذكر أن الاختلاف بين سعر الريال في السوق السوداء والبنوك أصبح طفيفا بالمقارنة بالاختلاف بين الأسعار قبل قرار التعويم الذي اتخذه البنك المركزي في نوفمبر 2016، حيث ترتفع أسعار الريال السعودي خلال التعاملات في السوق السوداء عن أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك بنحو 3 قروش لا أكثر.

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4.77 أقل سعر للبيع : بنك مصر 4.76 أعلى سعر للشراء: بنك البركة

اما عن سعر الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,75 جنيها للشراء مقابل 4,77 جنيهًا للبيع .

سعر الريال اليوم بكافة البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7350 4.7960 مصرف-ابو-ظبي 4.7420 4.7890 البنك-المصري-الخليجي 4.7560 4.7890 البنك-الأهلي 4.7500 4.7770 بنك-البركة 4.6860 4.8270 بنك-القاهرة 4.7440 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7280 4.7760 البنك-العربي-الافريقي 4.7330 4.7860 البنك-المركزي 4.7600 4.7870 بنك-مصر 4.7430 4.7700 بنك-بلوم-مصر 4.7620 4.7880 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7400 4.7880 بنك-قناة-السويس 4.7620 4.7880 المصرف-المتحد 4.7160 4.7890 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7890 بنك-المشرق 4.7430 4.7880 بنك-الاستثمار-العربي 4.7620 4.7880 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7400 4.7870 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-عودة 4.7620 4.7880 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7370 4.7980 المصري-لتنمية-الورادات 4.7430 4.7880

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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري

يعد سعر صرف الريال السعودي مقابل العملة المصرية “الجنيه” بصفة يومية في البنوك المصرية والسوق السوداء حيث تمثل أسعار صرف عدد من العملاء اهتمام العديد من المصريين.

وبسبب سفر العديد من المصريين إلى أداء مناسك الحج والعمرة في الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية يهتم البعض بسعر صرف الريال السعودي حيث أن الدولة المصرية من أكبر الدول المصرية من حيث أعداد المعتمرين والحجاج، ومع اقتراب موسم الحج لعام 2018 يبدأ معه سعر الريال السعودي في الصعود لكثرة الطلب على “العملة السعودية”.

أثر تعويم الجنية على سعر الريال السعودي

وبعد قرار تعويم الجنيه والذي جاء بالتزامن مع اقتراب موعد موسم الحج قد يزداد الطلب على الريال السعودي ويزيد سعر صرف الريال السعودي بالبنوك المصرية والسوق السوداء ومكاتب الصرافة وهذا ما سوف يؤدي إلى خسائر كبيرة في مصر خلال هذه الفترة.

جدير بالذكر فيعد الريال السعودي من أهم العملات في السوق المصرية، حيث يبحث الكثير عن سعر الريال السعودي في مصر بشكل مستمر، وهذا بسبب التحويلات القادمة من العاملين بالخارج مواسم الحج والعمرة وهذه هي الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الريال السعودي في مصر.

وأكد أحد الأشخاص المتعاملين في السوق السوداء أن سبب ارتفاع سعر الريال هو قلة المعروض من العملة في البنوك المصرية ومكاتب الصرافة، كما أكد أن زيادة أسعار الريال خلال الفترة الحالية بسبب كثرة رحلات العمرة إلى السعودية، على الرغم من انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

ومن المتوقع أن يتعرض الاقتصاد المصري للهبوط الشديد، وذلك للمرة الأولي بعد فترة طويلة وهذا بسبب ارتفاع سعر الريال السعودي في السوق السوداء، و بعض قرارات الحكومة الخاطئة التي أثرت على الجنيه المصري بالسلب، وهذا ما أدي إلى ارتفاع سعر صرف الريال السعودي في مصر.

وقد ساعد ارتفاع سعر الريال السعودي في السوق السوداء على ارتفاع أسعار السلع المستوردة من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ارتفاع شديد في أسعار الذهب في محلات الصاغة، ومع انخفاض سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي توقع عدد من الخبراء أن ينخفض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري أيضاً، وسبب هذا الانخفاض هو عجز الموازنة السعودية وانخفاض سعر البترول عالمياً.

سعر الريال السعودي بالسوق السوداء

وقد شهدت “السوق السوداء المصري” خلال تعاملات اليوم ارتفاع ملحوظ في سعر الريال السعودي اليوم بعد استقرار السعر خلال الأسبوع الماضي، كما سجل سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء أربعة جنيهات وتسعون قرشاً للشراء، وسجل سعر البيع خمسة جنيهات.

ويعد ارتفاع سعر صرف الريال السعودي منطقي مع بداية موسم العمرة واقتراب موسم الحج لعام 2018 مما أدى إلى زيادة الطلب على شراء الريال السعودي من قبل شركات السياحة، وكذلك زيادة عدد الراغبين ف أداء مناسك العمرة أو الحج مع نقص المعروض في البنوك المصرية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن العملة السعودية قد صدرت لأول مرة خلال عام 1741، وكانت العملة السعودية حينها معدنية، وقد سمى باسم الملكة تيريزا والذي يتم استخدامه على نطاق واسع في بلاد اليمن والحجاز ودول شرق أفريقيا، وقد صدرت العملة الورقية في عهد الملك “عبدالعزيز” بعد أن تحولت بلاد الحجاز إلى المملكة العربية السعودية في عام 1932.