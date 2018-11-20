سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

نستعرض مع حضراتكم الآن آخر المستجدات بشأن سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر، بناء على الأسعار المعلن عنها وسعر صرف الريال في بنوك مصر وأيضا السوق السوداء، إذ يشغل سعر صرف الريال في البنوك المصرية اهتماما شديدا من جانب المواطنين في مصر، ولعل السبب وراء ذلك هو سفر العديد من المواطنين من أجل القيام بمناسك العمرة تلك الأيام، والذهاب إلي الأراضي السعودية، حيث ان مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الحجاج والمعتمرين كل سنة، كما توجد جالية مصرية قوية تعمل في المملكة وتعد من أكبر الجاليات الأجنبية في السعودية، كل هؤلاء يتابعون بصورة يومية وباهتمام بالغ سعر صرف العملات في البنوك المصرية والسوق السوداء، وخصوصا الريال السعودي مقابل الجنية المصري.

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4.77 أقل سعر للبيع : بنك مصر 4.77 أعلى سعر للشراء: بنك عودة

اما عن سعر الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,76 جنيها للشراء مقابل 4,78 جنيهًا للبيع .

سعر الريال اليوم بكافة البنوك.

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سعر الريال الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7370 4.8170 مصرف-ابو-ظبي 4.7700 4.7960 البنك-المصري-الخليجي 4.7660 4.7880 البنك-الأهلي 4.7560 4.7820 بنك-البركة 4.6890 4.8260 بنك-القاهرة 4.7550 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7310 4.7780 البنك-العربي-الافريقي 4.7310 4.7850 البنك-المركزي 4.7600 4.7920 بنك-مصر 4.7560 4.7690 بنك-بلوم-مصر 4.7610 4.7880 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7400 4.7880 بنك-قناة-السويس 4.7670 4.7880 المصرف-المتحد 4.7380 4.7880 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7880 بنك-المشرق 4.7410 4.7880 بنك-الاستثمار-العربي 4.7610 4.7880 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7440 4.7930 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7360 4.7980 المصري-لتنمية-الورادات 4.7430 4.7880

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سعر الريال السعودي في مصر

سعر الريال السعودي في السوق السوداء، سعر الريال في البنوك المصرية، يذكر أن الاختلاف بين سعر الريال في السوق السوداء والبنوك أصبح طفيفا بالمقارنة بالاختلاف بين الأسعار قبل قرار التعويم الذي اتخذه البنك المركزي في نوفمبر 2016، حيث ترتفع أسعار الريال السعودي خلال التعاملات في السوق السوداء عن أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك بنحو 3 قروش لا أكثر.

يختلف سعر الريال السعودي في السوق السوداء ولدى تجار العملة عن السعر الرسمي في البنوك المصرية، وذلك لأن تجار العملة السعودية يستغلون حاجة المواطنين لتلك العملة، وبالتالي يقومون برفع سعر البيع ، هذا وجاء سعر الريال المتداول مقابل الجنيه اليوم بنحو 4.76 قرش للشراء في البنوك المصرية، بينما ارتفع سعر البيع بنحو 4.78 جنيهات للبيع في السوق السوداء، ليرتفع بذلك سعر السوق السوداء عن البنوك الحكومية بقيمة 3 قروش لكل ريال سعودي.

تاريخ صدور الريال السعودي

تم صدور الريال السعودي للمرة الأولي سنة 1741 حيث ان العملة كانت حينها معدنية وقد سميت بإسم الملكة تريزا والذي تم استعماله على نطاق واسع في البلدان الحجازية واليمن وحضر موت وشرق أفريقيا في الماضي، وبعدها أن تم إصدار العملة الورقية في ظل حكم الملك عبد العزيز بعدما حولت الحجاز ونجد إلي المملكة العربية السعودية حيث كان هذا التحويل عام 1932. وفي سنة 1953 تم صدور الورقة الأولى من فئة 10 ريال وكانت وقتها معروفة باسم إيصالات الحج، تم طباعة الكثير من تلك الفئات 1،5،10،50،100 ريال، وفي ظل حكم الملك فهد بن عبد العزيز طبعت فئات 500 ريال مطبوع عليها صورة الملك عبد العزيز، وأيضا فئات 20، 200 ريال سعودي.