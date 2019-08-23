سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23 أغسطس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23 أغسطس 2019، ننشر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم ، حيث استقر سعر الريال السعودى اليوم في البنوك والسوق السوداء، وحافظ سعر الريال السعودي اليوم على استقراره في البنك المركزي المصري، واستقر ايضاً سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى، واستقر سعر الريال السعودى فى بنك مصر عند نفس قيم البنك الأهلي واستقر سعر الريال السعودى فى بنك البركة.

سعر الريال السعودي اليوم

احدث اسعار الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، وقد تجد اختلاف في أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك.

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سعر سعر الريال السعودي في البنوك، حيث يقدم كل بنك سعر مختلف للريال السعودي طبقاً لقواعد وأسس داخلية للبنك فعلى سبيل المثال إذا كان البنك يحتاج إلى الريال السعودي يقوم برفع سعر الشراء لكي يجذب هؤلاء الذين يريدون تغيير الريال بعملة أخرى أو بالجنيه المصري وفي حال كان لا يحتاج إلى الريال يقوم بخفض سعر الشراء ورفع سعر البيع مع الالتزام بقيمة العملة الأساسي.

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4.43 أقل سعر بيع : البنك الاهلي المصري 4.41 أعلى سعر شراء: البنك المصري الخليجي

سعر الريال اليوم في البنوك

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.3860 4.4440 البنك-المصري-الخليجي 4.4150 4.4400 البنك-الأهلي 4.4020 4.4320 بنك-البركة 4.3420 4.4750 بنك-الاسكندرية 4.3790 4.4340 البنك-العربي-الافريقي 4.3810 4.4330 البنك-المركزي 4.4090 4.4430 بنك-مصر 4.4020 4.4320 بنك-بلوم-مصر 4.4090 4.4370 كريدي-أجريكول 4.3900 4.4380 بنك-التعمير-والإسكان 4.3310 4.4800 بنك-بيريوس 4.4200 4.4390 المصرف-المتحد 4.3790 4.4350 البنك-التجاري-الدولي 4.3950 4.4400 بنك-المشرق 4.3930 4.4400 بنك-HSBC 4.4100 4.4400 بنك-عودة 4.4120 4.4390 البنك-الأهلي-اليوناني 4.3820 4.4440 المصري-لتنمية-الورادات 4.3970 4.4390

اما عن سعر الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,40 جنيها للشراء مقابل 4,42 جنيهًا للبيع .

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر

نستعرض مع حضراتكم آخر المستجدات بشأن سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر، بناء على الأسعار المعلن عنها وسعر صرف الريال في كافة بنوك مصر وأيضا السوق السوداء، إذ يشغل سعر صرف الريال في البنوك المصرية اهتماما شديدا من جانب المواطنين في مصر، ولعل السبب وراء ذلك هو سفر العديد من المواطنين من أجل القيام بمناسك العمرة تلك الأيام، والذهاب إلي الأراضي السعودية، حيث أن مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الحجاج والمعتمرين كل عام، كما توجد جالية مصرية كبري تعمل في المملكة العربية السعودية وتعد من أكبر الجاليات الأجنبية في السعودية، كل هؤلاء يتابعون بصورة يومية وباهتمام بالغ سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والسوق السوداء، وخصوصا الريال السعودي مقابل الجنية المصري.

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أسباب اهتمام المصريين بمتابعة سعر الريال السعودي

يهتم العديد من المصريين بشكل كبير بسعر صرف الريال السعودي بشكل يومي، ولعل من أهم تلك الأسباب التي تدفع المصريين إلى الاهتمام بسعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية بشكل يومي، إلى اهتمام المصريين بأداء مناسك الحج والعمرة، حيث يقوم المصريين قبل السفر إلى أراضي المملكة بتحويل العملة المصرية “الجنيه” إلى العملة السعودية “الريال” قبل السفر، إلى جانب أن العديد من المواطنين المصريين يعملون في الخارج في السعودية، ويرغبون في معرفة قيمة الراتب قبل أن يعلنون عن قبولهم لتلك الوظائف.

ويزيد طلب المصريين على شراء الريال السعودي قبل السفر من أجل أداء مناسك الحج، أو أداء مناسك العمرة قبل السفر إلى الأراضي المقدسة، وتعد الفترة الراهنة من أكبر الفترات التي يزيد فيها الطلب على الريال السعودي، فيتأثر سعر الريال في مصر لسياسة العرض والطلب.

يجد هنا الإشارة إلى أن الريال السعودي قد تم إصداره لأول مرة خلال عام 1741م، حيث أن العملة السعودية كانت خلال تلك الفترة يتم صناعتها من المعادن، وخلال عام 1953م، تم صدور أول عملة خاصة بالريال السعودية ورقية، وكانت من فئة 10 ريال وعرفت تلك العملة خلال تلك الفترة “إيصالات الحج”، وتم طباعة العديد من الريال السعودية بالعديد من الفئات خلال حكم الملك “فهد بن عبدالعزيز آل سعود”، كما تم طباعة فئة الـ 500 ريال سعودي بصورة الملك عبدالعزيز آل سعود.