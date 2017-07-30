سعر الريال السعودي اليوم الاحد 30 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر الريال السعودي اليوم الاحد 30 يوليو 2017، سعر الريال اليوم بكافة البنوك العاملة في مصر وتعاملات الريال السعودي بالسوق السوداء، تحديث لحظى لسعر الريال السعودي من خلال قائمة محدثة لحظياً، نقدم لحضراتكم سعر الريال السعودي من خلال تغطية مستمرة لحظة بلحظة لأسعار الريال بالبنوك والسوق السوداء، وتمر أسعار الريال السعودي خلال الفترة الحالية بسلسلة من الاضطرابات، وذلك خلال تعاملاتها أمام الجنيه المصري، و من المقرر أن يشهد الاقتصاد المصري فترة عصيبة نتيجة لتلك الاضطرابات بسعر الريال السعودي، و التي قد تؤثر بالسلب بدرجة كبيرة على الجنيه المصري.

حيث واجه الريال السعودي في السوق المصرفية المصرية في الفترة السابقة عدم استقرار وترجع إلى الأسباب التالية أولا بسبب تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام كل العملات الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى قانون العرض والطلب، مما أدى إلى زيادة سعر الريال السعودي في العديد من البنوك المصرية لأكثر من ضعف سعرها في فترة ما قبل الثالث من نوفمبر السابق، ولكن استقر سعر صرف الريال في الفترة الأخيرة عند مستوياته السعرية وترجع أسباب استقرار الريال السعودي في السوق المصرية إلى انتهاء أزمة الريال السعودي بالإضافة إلى عودة المعتمرين في السعودية.

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وأدى قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري إمام العملات الأجنبية والعربية إلى رفع سعر الريال السعودي في سوق الصرف المصرية حيث وصلت الزيادة في سعر صرف الريال إلى ضعف سعره في الوقت السابق، بالإضافة إلى سياسة العرض والطلب وزيادة الطلب على الريال السعودي في سوق الصرف المصرية نتيجة دخول مواسم عمرة شهر رجب وشهر شعبان، وشهر رمضان ثم بعدهم اقتراب فترة موسم الحج، بالإضافة إلى سحب شركات السياحية المصرية للسيولة النقدية من الريال السعودي في الفترة الحالية من البنوك المصرية مما أدى إلى قلة المعروض، وكذلك بعد سفر مجموعات المعتمرين أدي ذلك إلى انخفاض ضئيل في سعر الريال السعودي داخل أسواق الصرف المصرية.

سعر الريال اليوم الاحد 30-7-2017 بالبنوك والسوق السوداء

4.77 أفضل بنك تشتري منه الآن : البنك الأهلي 4.76 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك HSBC

سعر الريال السعودي في السوق السوداء يسجل 4.76 جنية للشراء، 4.79 جنية للبيع.

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قائمة سعر الريال المحدثة لحظياً من البنوك مباشرة في تغطية مستمرة على مدار اليوم

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7139 4.8084 مصرف-ابو-ظبي 4.7432 4.7923 البنك-المصري-الخليجي 4.7351 4.7816 البنك-الأهلي 4.7464 4.7733 بنك-البركة 4.6832 4.8243 بنك-القاهرة 4.7278 4.7752 بنك-الاسكندرية 4.7544 4.7861 البنك-العربي-الافريقي 4.7327 4.7863 البنك-المركزي 4.7555 4.7824 بنك-مصر 4.7571 4.7814 بنك-بلوم-مصر 4.7597 4.7864 كريدي-أجريكول 4.7347 4.7848 بنك-بيريوس 4.7594 4.7860 المصرف-المتحد 4.7205 4.7787 البنك-التجاري-الدولي 4.7379 4.7867 بنك-المشرق 4.7400 4.7900 بنك-الاستثمار-العربي 4.7500 4.7900 بنك-HSBC 4.7600 4.7900

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طارق عامر : البنوك توفر 1000 ريال سعودى لكل حاج

هذا وجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي المصري، قد أصدر قرارا بتوفير مبلغ 1000 ريال سعودي لكل شخص متوجه للمملكة العربية السعودية لآداء مناسك العمرة، إذا ما رغب في تحويل العملة من الجنيه المصري إلى الريال السعودي ، إلا أن البنوك المصرية لا توفر هذه النقود بسبب سحب شركات السياحة لأغلب المخزون من العملة السعودية في البنوك المصرية ، ولهذا فإنه من المتوقع أن تنشط السوق السوداء لبيع العملة السعودية الريال خلال الفترة المقبلة ، مع ازدياد الحاجة للعملة خلال الفترة المقبلة ، كما أنه يتوقع أن تشهد أسعار صرف الريال السعودي ارتفاعا ملحوظا في ظل ارتفاع الطلب على العملة في الأشهر القادمة .

ووفق توقعات الكثير في سوق النقد و أيضا تعاملات البورصة في مصر، فإنه من المتوقع أن تستمر الارتفاعات في أسعار الريال السعودي خلال الفترة القادمة، هذا بجانب وصول الأسعار إلى أعلى قيمة في بداية شهر رمضان الكريم، هذا في ظل إقبال الكثير على أداء فريضة العمرة بالإضافة إلى الطلب الذي تقدم به البنك الأهلي بالتخلي عن العملات العربية بالنسبة للمودعين، الأمر الذي سوف يساهم في رفع أسعار الريال خلال التعاملات .

الريال السعودي يواجه موجة من التذبذبات في سوق الصرف المصرية

تشير المؤشرات الاقتصادية في الفترة الحالية إلى ارتفاع سعر صرف الريال السعودي داخل أسواق الصرف المصرية بسبب اقتراب موسم الحج، حيث من المحتمل أن يسجل سعر الريال السعودي في الفترة المقبلة إلى حوالي خمسة جنيهات مصرية في البنوك المصرية.

وكان من المتوقع انخفاض سعر صرف الريال السعودي على المدى القصير والمتوسط إلا أن الريال السعودي في الأسواق المصرية قاوم كل مؤثرات الانخفاض بسبب مقاومته أمام العملة المصرية بالجنيه المصري، ولكن المؤشرات الاقتصادية في السوق المصري عن سعر صرف الريال السعودي تشير إلى انخفاض طفيف على المدى القصير.

في ثاني يوم من أيام العطلة الأسبوعية للبنوك استقر سعر الريال السعودي اليوم الاحد حيث كان قد تراجع بنسبة ضئيلة جدا تكاد لا تذكر في سعر الشراء حيث سجل سعر الريال السعودي أمام الجنية المصري في ختام التعاملات المصرفية الأسبوعية يوم الخميس الماضي بتراجع في سعر الشراء على 4,77 جنيه مصري مقابل البيع، و4,74 جنيه مصري مقابل الشراء، حيث استقرت أحوال الصرف والبيع على هذا النحو حتى الوقت الحالي، بسبب وقف التعاملات المصرفية في عمليات البيع والشراء في أثناء العطلة الأسبوعية.

وذكر البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الريال السعودي في عمليات الصرف للبيع يصل إلى 4,7828 جنيه مصري للبيع، وحوالي 4,7551 جنيه مصري في مقابل عملية الشراء، أما بالنسبة لمستوى التحويلات المصرفية حيث سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنية المصري حوالي 4,4764 جنيه مصري مقابل الريال السعودي في عملية الشراء، وللبيع وصل سعره إلى 4,7732 جنيه مصري مقابل الريال السعودي، وبلغ 0,1720 مقابل تحويل الجنيه المصري إلى ريال سعودي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري

ارتفع سعر الريال السعودي في الفترة الأخيرة وخاصة بعد تعويم الجنيه وقرارات المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وقد غلب الريال توقعات العديد من الخبراء خاصة بعد إغلاق العديد من شركات الصرافة وعودة حركة الاستيراد مرة أخرى مما جعل الطلب علي العملة السعودية يزداد وحاجة أصحاب الشركات والتجار إلى الريال السعودي مقابل الجنيه وهذا ما زاد من سعر العملة السعودية في السوق السوداء .

الجدير بالذكر أن المواطن المصري يحتاج إلى الريال السعودي دائم في تغطية احتياجاته من أجل السفر للقيام بعمرة ويحتاج المواطن المصري إلى العملة السعودية لشراء الهدايا والتسوق أثناء العمرة ، وأثناء وجوده بالمملكة العربية السعودية، هذا ويعمل الكثير من المصريين بالمملكة العربية السعودية دائما أطباء، ومهندسين، ومحاسبين، ومدرسية، وأساتذة بالجامعة أيضا بالإضافة إلى الكثير من العمال.

علي صعيد آخر أكد وزير الدفاع السعودي وولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” علي قوة الاقتصاد السعودي ونهوضه بعد فترة من التعثر ضمن رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، بالإضافة إلى الإيرادات النفطية التي تضاعفت خلال الفترة السابقة والإيرادات الغير نفطية، وقد أشار الأمير محمد بن سلمان أن إيرادات النفط الخاصة بالمملكة تخطت حاجز ال200 مليار ريال سعودي وهذا تحسن ملحوظ في سوق النفط السعودي بالإضافة إلى المكاسب التي تعود علي النمو الاقتصادي بفائدة كبيرة مع أداء الحكومة السعودية الجيد للعمل علي مستقبل أفضل للمملكة العربية السعودية .

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

ننقل لحضراتكم “سعر الريال” بتحديث لحظي فور اي تغير يطرأ بالبنوك والسوق السوداء ,حيث يقدم أعلى سعر لشراء الريال بالبنوك وأقل سعر للبيع أيضاً، “سعر الريال السعودي” في البنوك المصرية، شهدت أسعار الريال إرتفاعاً طفيفاً بختام تعاملات الاسبوع بالبنوك والسوق السوداء ، سعر الريال مقابل الجنية المصري، حيث شهد سعر الريال السعودي فى أواخر الفترات الأخيرة حالة من الإستقرار فى البنوك وذلك من خلال متابعة فريق مصر 365 المستمرة لسعر الريال فى البنوك والسوق السوداء ، حيث يقدم أفضل بنك يتم الشراء منه وأقل بنك يتم البيع له، سعر الريال اليوم، ومن خلال التصريحات التي قام بها المتعاملين في السوق السوداء، فقد أكدوا أن السبب وراء الارتفاع الذي يمر به الريال السعودي خلال الفترة الحالية، ناتج عن استمرار موسم العمرة طوال العام، و زيادة الإقبال على الريال السعودي.

انخفض سعر الريال السعودي في الفترة القليلة الماضيه وذلك يعود إلى الأعداد الكبيرة للمصريين العاملين في السعودية ، وتأثير تحويلات المصريين في الخارج على سعر صرف الريال، جدير بالذكر أن العملة السعودية الريال هي العملة الأقل تأثرا بموجة التراجعات والتذبذب في أسعار العملات التي شهدتها البورصة المصرية .

وذكر البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الريال السعودي في عمليات الصرف للبيع يصل إلى 4,7828 جنيه مصري للبيع، وحوالي 4,7551 جنيه مصري في مقابل عملية الشراء، أما بالنسبة لمستوى التحويلات المصرفية حيث سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنية المصري حوالي 4,4764 جنيه مصري مقابل الريال السعودي في عملية الشراء، وللبيع وصل سعره إلى 4,7732 جنيه مصري مقابل الريال السعودي، وبلغ 0,1720 مقابل تحويل الجنيه المصري إلى ريال سعودي.

زيادة الطلب علي الريال السعودي من قبل المعتمرين والحجاج

ولعل السبب يعود إلى اهتمام المصريين بالريال السعودي في الفترة الراهنة بعد ظهور نتيجة قرعة الحج للعام الحالي في مصر، حيث أنه من المتوقع أن يزيد الطلب على العملة السعودية خلال الفترة المقبلة من العام ، بسبب حاجة المصريين من الفائزين في قرعة الحج الإلكترونية، إلى توفير احتياجاتهم من العملة السعودية الريال السعودي.

نتيجة للتقارب في أسعار الريال السعودي خلال التعاملات في البنك المركزي مع السوق السوداء، فإن السوق السوداء تمر بحالة من الإقبال الضعيف خلال الفترة الحالية، و يأتي هذا في ظل تفضيل الكثير لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على عملة الريال السعودي من البنوك مع تقارب أسعَاره بأسعار السوق السوداء .

توقعات بإرتفاع سعر الريال خلال تعاملات الفترة القادمة

وفقا لبعض تصريحات خبراء الاقتصاد أن الريال السعودي سوف يتخطى قريبا حاجز الخمس جنيهات ، ويمكن أن يتخطى هذا المبلغ في ظل اتخاذ الريال طريقه للوصول إلى المؤشرات القياسية لأول مرة ومؤشرات لم يصل إليها من قبل، هذا ويمثل الدولار الأمريكي عامل رئيسي يتحكم في أسعار أغلب العملات بما فيهم العملة السعودية وسوف تغلب أسعار العملة السعودية جميع التوقعات في الفترة القادمة.

هناك أيضا مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ممن أكدوا بأن الفترة القادمة سوف تشهد ارتفاع كبير في أسعار الريال السعودي خلال التعاملات أمام الجنيه المصري، و تأتي تلك التوقعات في ظل تأكيد الخبراء بأن عملة الريال التي سوف يوفرها عودة العاملين في الخارج من المصريين، لن تكفى لسد حاجة المواطنين من الريال السعودي، هذا بالإضافة إلى أن الإقبال على الريال السعودي سوف يزداد خلال الفترة القادمة ، وعجز الدولة على سد تلك الحاجة.

هناك الكثير من الخبراء الاقتصاديين ممن توقعوا أن تمر أسعار الريال السعودي خلال الفترة القادمة بحالة من الهبوط البسيط في أسعار التعاملات، و يأتي هذا في ظل عودة الكثير من العاملين الخارج في المملكة العربية السعودية إلى مصر، الأمر الذي يؤدي إلى انتعاش الخزانة بعملة الريال، مما قد يؤدي إلى توفر الريال أثناء التعاملات و بالتالي حدوق تراجع في الأسعار، لكن الخبراء أكدوا أن تلك الانخفاضات من المقرر أن تكون بسيطة جدا و غير ملحوظة .

واستمر الريال السعودي في الارتفاع مقابل الجنية المصري تدريجيا فى سوق العملات في السوق الموازي وتعتبر العملة السعودية في طريقها إلى الصعود بصفة تدريجية على حسب توقعات الخبراء الاقتصاديين في سوق العملات وقد أعلنت البنوك في التقارير الخاصة بها أن الريال السعودي في حالة إرتفاع مستمر ببورصة العملات بالإضافة إلى السوق الموازي .