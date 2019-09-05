سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019 : أسعار الريال بالبنوك والسوق السوداء في مصر

5 سبتمبر، 2019
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سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
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تباين سعر الريال السعودى اليوم في البنوك اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، حيث بلغ سعر الريال السعودى 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع فى البنك الأهلى المصرى، بينما سجل سعر الريال السعودي 4.40 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع فى بنك بلوم والبنك المصري الخليجي.

سعر الريال السعودي اليوم

احدث اسعار الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، وقد تجد اختلاف في أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك.

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4.43
أقل سعر بيع:

البنك الاهلي المصري

4.42
أعلى سعر شراء:

بنك بيريوس

سعر الريال اليوم في البنوك

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البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.37304.4310
البنك-المصري-الخليجي4.40104.4300
البنك-الأهلي4.39104.4260
بنك-البركة4.32904.4620
بنك-الاسكندرية4.37104.4260
البنك-العربي-الافريقي4.37304.4250
البنك-المركزي4.39804.4320
بنك-مصر4.39204.4260
بنك-بلوم-مصر4.39904.4260
كريدي-أجريكول4.37704.4250
بنك-التعمير-والإسكان4.32104.4800
بنك-بيريوس4.38004.4290
البنك-التجاري-الدولي4.38204.4260
بنك-المشرق4.38204.4290
بنك-HSBC4.40004.4300
البنك-الأهلي-اليوناني4.37404.4360
المصري-لتنمية-الورادات4.38304.4260

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اما عن سعر الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,40 جنيها للشراء مقابل 4,42 جنيهًا للبيع .

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أسباب اهتمام المصريين بمتابعة سعر الريال السعودي

يهتم العديد من المصريين بشكل كبير بسعر صرف الريال السعودي بشكل يومي، ولعل من أهم تلك الأسباب التي تدفع المصريين إلى الاهتمام بسعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية بشكل يومي، إلى اهتمام المصريين بأداء مناسك الحج والعمرة، حيث يقوم المصريين قبل السفر إلى أراضي المملكة بتحويل العملة المصرية “الجنيه” إلى العملة السعودية “الريال” قبل السفر، إلى جانب أن العديد من المواطنين المصريين يعملون في الخارج في السعودية، ويرغبون في معرفة قيمة الراتب قبل أن يعلنون عن قبولهم لتلك الوظائف.

ويزيد طلب المصريين على شراء الريال السعودي قبل السفر من أجل أداء مناسك الحج، أو أداء مناسك العمرة قبل السفر إلى الأراضي المقدسة، وتعد الفترة الراهنة من أكبر الفترات التي يزيد فيها الطلب على الريال السعودي، فيتأثر سعر الريال في مصر لسياسة العرض والطلب.

يجد هنا الإشارة إلى أن الريال السعودي قد تم إصداره لأول مرة خلال عام 1741م، حيث أن العملة السعودية كانت خلال تلك الفترة يتم صناعتها من المعادن، وخلال عام 1953م، تم صدور أول عملة خاصة بالريال السعودية ورقية، وكانت من فئة 10 ريال وعرفت تلك العملة خلال تلك الفترة “إيصالات الحج”، وتم طباعة العديد من الريال السعودية بالعديد من الفئات خلال حكم الملك “فهد بن عبدالعزيز آل سعود”، كما تم طباعة فئة الـ 500 ريال سعودي بصورة الملك عبدالعزيز آل سعود.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنوك، حيث يقدم كل بنك سعر مختلف للريال السعودي طبقاً لقواعد وأسس داخلية للبنك فعلى سبيل المثال إذا كان البنك يحتاج إلى الريال السعودي يقوم برفع سعر الشراء لكي يجذب هؤلاء الذين يريدون تغيير الريال بعملة أخرى أو بالجنيه المصري وفي حال كان لا يحتاج إلى الريال يقوم بخفض سعر الشراء ورفع سعر البيع مع الالتزام بقيمة العملة الأساسي.

نستعرض مع حضراتكم آخر المستجدات بشأن سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر، بناء على الأسعار المعلن عنها وسعر صرف الريال في كافة بنوك مصر وأيضا السوق السوداء، إذ يشغل سعر صرف الريال في البنوك المصرية اهتماما شديدا من جانب المواطنين في مصر، ولعل السبب وراء ذلك هو سفر العديد من المواطنين من أجل القيام بمناسك العمرة تلك الأيام، والذهاب إلي الأراضي السعودية، حيث أن مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الحجاج والمعتمرين كل عام، كما توجد جالية مصرية كبري تعمل في المملكة العربية السعودية وتعد من أكبر الجاليات الأجنبية في السعودية، كل هؤلاء يتابعون بصورة يومية وباهتمام بالغ سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والسوق السوداء، وخصوصا الريال السعودي مقابل الجنية المصري.

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