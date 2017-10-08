سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8 اكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8 اكتوبر 2017، يشهد الريال السعودي حالة من الاستقرار هذه الأيام أمام العملة المصرية في وسط الثبات العملة السعودية اليوم عن سعر تعاملات الأمس وقد بلغ سعر الريال السعودي في التحديثات الأخيرة 4.70 للشراء و 4.72 للبيع وهناك فروق طفيفة جدا في أسعار البيع والشراء وسط أكثر من بنك وقد سجل الريال السعودي في بنك القاهرة 4.67 في الشراء و4.72 جنيه للبيع مسجلا فروقا طفيفة في سعر البيع والشراء من بنك لأخر.

وفي الفترة الأخيرة تتعرض العملة السعودية للعديد من التخبطات بسبب قانون العرض والطلب وقرارات البنك المركزي وتحرير سعر الصرف الخاص بالجنيه المصري، وهذا زاد من سعر الريال السعودي في أكثر من بنك مما زاد من ضعف سعر الريال، خاصة بعد سفر المعتمرين وانتهاء أزمة الريال، وبعد قرار تحرير سعر الصرف أمام العملات في مصر هذا كان سبب رئيسي في ارتفاع قيمة العملة السعودية للضعف وهناك توقعات العديد من الخبراء الاقتصاديين بإنخفاض الريال السعودي بسبب توقعات بعض الاقتصاديين من ارتفاع الجنيه في مقابل العملات الأخرى في نظير ارتفاع المعروض من قيمة العملة السعودية، وقد استمر الريال السعودي عند 4.70، بالإضافة إلى أفضل سعر في بنك الأسكندرية 4.71، الأمر الذي استفادت منه السوق السوداء خصيصا بعد توقف التعامل الرسمي بسبب العطلات الرسمية، وقد استقر الريال السعودي عند بداية التعاملات علي المستوى المتوسط.

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سعر الريال اليوم الأحد 8 اكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

4.72 أفضل بنك تشتري منه الآن : البنك التجاري الدولي 4.70 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك HSBC

هام: لكل متابعينا على صفحة سعر الدولار فى مصر، الصفحة اتقفلت لكثرة البلاغات وتم تدشين صفحة اخرى بنفس الاسم “سعر الدولار في مصر” و يمكنك الذهاب مباشرة من هنا.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء يسجل 4.68 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net . للوصول من جوجل اكتب – سعر الريال 365 .

قائمة سعر الريال المحدثة لحظياً من البنوك مباشرة في تغطية مستمرة على مدار اليوم

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6504 4.7299 البنك-المصري-الخليجي 4.6767 4.7229 البنك-الأهلي 4.6931 4.7197 بنك-القاهرة 4.6746 4.7219 بنك-الاسكندرية 4.6878 4.7194 البنك-العربي-الافريقي 4.6691 4.7223 البنك-المركزي 4.6933 4.7199 بنك-مصر 4.6900 4.7200 بنك-بلوم-مصر 4.6931 4.7197 كريدي-أجريكول 4.6711 4.7224 بنك-التعمير-والإسكان 4.6003 4.8516 المصرف-المتحد 4.6508 4.7240 البنك-التجاري-الدولي 4.6728 4.7199 بنك-المشرق 4.6700 4.7200 بنك-HSBC 4.7000 4.7200 بنك-سايب 4.6700 4.7200

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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري

ارتفع سعر الريال السعودي في الفترة الأخيرة وخاصة بعد تعويم الجنيه وقرارات المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وقد غلب الريال توقعات العديد من الخبراء خاصة بعد إغلاق العديد من شركات الصرافة وعودة حركة الاستيراد مرة أخرى مما جعل الطلب علي العملة السعودية يزداد وحاجة أصحاب الشركات والتجار إلى الريال السعودي مقابل الجنيه وهذا ما زاد من سعر العملة السعودية في السوق السوداء .

علي صعيد آخر أكد وزير الدفاع السعودي وولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” علي قوة الاقتصاد السعودي ونهوضه بعد فترة من التعثر ضمن رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، بالإضافة إلى الإيرادات النفطية التي تضاعفت خلال الفترة السابقة والإيرادات الغير نفطية، وقد أشار الأمير محمد بن سلمان أن إيرادات النفط الخاصة بالمملكة تخطت حاجز ال200 مليار ريال سعودي وهذا تحسن ملحوظ في سوق النفط السعودي بالإضافة إلى المكاسب التي تعود علي النمو الاقتصادي بفائدة كبيرة مع أداء الحكومة السعودية الجيد للعمل علي مستقبل أفضل للمملكة العربية السعودية .

وقد شهدت الأسواق العالمية في تداول البترول والذهب وفي ظل وجود قلق من المخزون العالمي بعد أن قامت أسواق النفط بالسوق الأوروبي وقد أبدي المواطنون استياءهم من الاحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد وبعد ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري الأمر الذي أثر بالسلب علي المعيشة الخاصة بهم، خاصة بعد ارتفاع أسعار تداولات العملات العربية والعملات الأجنبية وزيادة أسعار السلع والخدمات وسعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى أن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، وهذا يسهل حركة التعاملات بين المسافرين خاصة المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة أو للسياحة فإنهم يجب أن يتوفر معهم العملة السعودية وبسبب ذلك يزداد العرض علي الريال السعودي في البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة، وذلك يؤثر أيضا علي سعر الدولار في السوق الموازي وفي البنوك ويؤثر بالسلب علي أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية.

وبالنظر إلى سعر الريال أمام الجنيه المصري فيمر الاقتصاد المصري هذه الفترة بمرحلة صعبة بسبب ارتفاع سعر الريال علي الجنيه بناء على العرض والطلب في السوق الموازي وبعض السياسات والقرارات الخاطئة التي ساهمت في الفجوة بين الأغنياء والفقراء في مصر وقد تسبب سعر الريال السعودي في ارتفاع أسعار العمرة اولحج في مصر في ظل توقعات العديد من الخبراء من استمرار ارتفاع الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق الموازي بالإضافة إلى تأكيدات سوق النقد وأخبار البورصة في إستمرار سعر الريال في السوق السوداء وفي العديد من محافظات الجمهورية لوجود تخوفات من ارتفاع سعر الريال مقابل الجنيه المصري بسبب زيادة الطلب علي سعر الريال السعودي، وتعتبر العملة السعودية من العملات الهامة في السوق المصرية بسبب تحويلات المصرين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وقد سجل الريال السعودي في البنك الاهلي 4.69 للشراء و4.71 للبيع، وسعر الريال السعودي في بنك القاهرة 4.67 في حالة الشراء، و 4.72 في حالة البيع،وفي بنك الأسكندرية 4.71 في حالة البيع، و4.65 في حالة الشراء، أما في البنك التجاري الدولي سعر البيع 4.71 وسعر الشراء 4.67/ وبالنسبة لبنك البركة سعر الشراء 4.61 أما سعر البيع فقد كان أعلى سعر للعملة السعودية وبلغ 4.75.

ننقل لحضراتكم “سعر الريال” بتحديث لحظي فور اي تغير يطرأ بالبنوك والسوق السوداء ,حيث يقدم أعلى سعر شراء الريال بالبنوك وأقل سعر للبيع أيضاً، “سعر الريال السعودي” في البنوك المصرية، شهدت أسعار الريال إرتفاعاً طفيفاً بختام تعاملات الأسبوع بالبنوك والسوق السوداء ، سعر الريال مقابل الجنيه المصري، حيث شهد سعر الريال السعودي فى أواخر الفترات الأخيرة حالة من الإستقرار فى البنوك وذلك من خلال متابعة فريق مصر 365 المستمرة لسعر الريال فى البنوك والسوق السوداء ، حيث يقدم أفضل بنك يتم الشراء منه وأقل بنك يتم البيع له، سعر الريال اليوم، ومن خلال التصريحات التي قام بها المتعاملين في السوق السوداء، فقد أكدوا أن السبب وراء الارتفاع الذي يمر به الريال السعودي خلال الفترة الحالية، ناتج عن استمرار موسم العمرة طوال العام، و زيادة الإقبال على الريال السعودي.