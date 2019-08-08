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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8 أغسطس 2019 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم
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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8 أغسطس 2019، استقر سعر الريال السعودى اليوم في البنوك والسوق السوداء، وحافظ سعر الريال السعودي اليوم على استقراره فى البنك المركزى المصرى عند 4.395 جنيه للشراء، 4.427 جنيه للبيع، واستقر ايضاً سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى عند 4.389 جنيه للشراء، 4.429 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال السعودى فى بنك مصر عند نفس قيم البنك الأهلي واستقر سعر الريال السعودى فى بنك البركة عند 4.328 جنيه للشراء، 4.46 جنيه للبيع.

أحدث أسعار الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، وقد تجد اختلاف في أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك.

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سعر سعر الريال السعودي في البنوك، حيث يقدم كل بنك سعر مختلف للريال السعودي طبقاً لقواعد وأسس داخلية للبنك فعلى سبيل المثال إذا كان البنك يحتاج إلى الريال السعودي يقوم برفع سعر الشراء لكي يجذب هؤلاء الذين يريدون تغيير الريال بعملة أخرى أو بالجنيه المصري وفي حال كان لا يحتاج إلى الريال يقوم بخفض سعر الشراء ورفع سعر البيع مع الالتزام بقيمة العملة الأساسي.

سعر الريال السعودي اليوم

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4.42
أقل سعر بيع:

بنك الاسكندرية

4.407
أعلى سعر شراء:

المصرف العربي الدولي

اما عن سعر الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,38 جنيها للشراء مقابل 4,40 جنيهًا للبيع .

سعر الريال اليوم بكافة البنوك.

ويزيد طلب المصريين على شراء الريال السعودي قبل السفر من أجل أداء مناسك الحج، أو أداء مناسك العمرة قبل السفر إلى الأراضي المقدسة، وتعد الفترة الراهنة من أكبر الفترات التي يزيد فيها الطلب على الريال السعودي، فيتأثر سعر الريال في مصر لسياسة العرض والطلب.

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البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.37404.4330
البنك-المصري-الخليجي4.40004.4300
البنك-الأهلي4.38504.4290
بنك-البركة4.33104.4630
بنك-الاسكندرية4.36804.4230
البنك-العربي-الافريقي4.37304.4250
البنك-المركزي4.39604.4310
بنك-مصر4.38504.4290
بنك-بلوم-مصر4.39804.4260
كريدي-أجريكول4.37704.4250
بنك-التعمير-والإسكان4.33104.4800
بنك-بيريوس4.38304.4310
المصرف-المتحد4.36804.4240
البنك-التجاري-الدولي4.37904.4230
بنك-المشرق4.38504.4310
بنك-HSBC4.40004.4300
بنك-عودة4.40404.4310
البنك-الأهلي-اليوناني4.37304.4350
المصري-لتنمية-الورادات4.38604.4280

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

نستعرض مع حضراتكم آخر المستجدات بشأن سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر، بناء على الأسعار المعلن عنها وسعر صرف الريال في كافة بنوك مصر وأيضا السوق السوداء، إذ يشغل سعر صرف الريال في البنوك المصرية اهتماما شديدا من جانب المواطنين في مصر، ولعل السبب وراء ذلك هو سفر العديد من المواطنين من أجل القيام بمناسك العمرة تلك الأيام، والذهاب إلي الأراضي السعودية، حيث أن مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الحجاج والمعتمرين كل عام، كما توجد جالية مصرية كبري تعمل في المملكة العربية السعودية وتعد من أكبر الجاليات الأجنبية في السعودية، كل هؤلاء يتابعون بصورة يومية وباهتمام بالغ سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والسوق السوداء، وخصوصا الريال السعودي مقابل الجنية المصري.

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يجد هنا الإشارة إلى أن الريال السعودي قد تم إصداره لأول مرة خلال عام 1741م، حيث أن العملة السعودية كانت خلال تلك الفترة يتم صناعتها من المعادن، وخلال عام 1953م، تم صدور أول عملة خاصة بالريال السعودية ورقية، وكانت من فئة 10 ريال وعرفت تلك العملة خلال تلك الفترة “إيصالات الحج”، وتم طباعة العديد من الريال السعودية بالعديد من الفئات خلال حكم الملك “فهد بن عبدالعزيز آل سعود”، كما تم طباعة فئة الـ 500 ريال سعودي بصورة الملك عبدالعزيز آل سعود.

أسباب اهتمام المصريين بمتابعة سعر الريال السعودي

يهتم العديد من المصريين بشكل كبير بسعر صرف الريال السعودي بشكل يومي، ولعل من أهم تلك الأسباب التي تدفع المصريين إلى الاهتمام بسعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية بشكل يومي، إلى اهتمام المصريين بأداء مناسك الحج والعمرة، حيث يقوم المصريين قبل السفر إلى أراضي المملكة بتحويل العملة المصرية “الجنيه” إلى العملة السعودية “الريال” قبل السفر، إلى جانب أن العديد من المواطنين المصريين يعملون في الخارج في السعودية، ويرغبون في معرفة قيمة الراتب قبل أن يعلنون عن قبولهم لتلك الوظائف.

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4 تعليقات

4 Comments

  1. محمد زويل

    8 مارس، 2017 at 1:27 ص

    عندي سؤال .. هل استطيع شراء الريال من اي بنك وهل البنك بيوفر الريال استطيع شراء المبلغ الذي تريد

    رد

  2. أحمد

    23 نوفمبر، 2016 at 9:59 ص

    السلام عليكم
    معايا ٨٠٠٠ ريال لأعلي سعر
    ٠١١٥١٧١٣٠٢٣

    رد

  3. وليد

    20 نوفمبر، 2016 at 12:40 ص

    ماشاء الله اسعاركم تمام بس انتوا بتتأخروا في تحديث الاسعار
    ياريت التحديث يكون اسرع

    رد

  4. Pingback: بنك الاستثمار «بلتون» يكشف خطة المركزي لتعويم الجنيه قبل 6 اكتوبر | مصر 365

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