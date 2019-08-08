سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8 أغسطس 2019 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8 أغسطس 2019، استقر سعر الريال السعودى اليوم في البنوك والسوق السوداء، وحافظ سعر الريال السعودي اليوم على استقراره فى البنك المركزى المصرى عند 4.395 جنيه للشراء، 4.427 جنيه للبيع، واستقر ايضاً سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى عند 4.389 جنيه للشراء، 4.429 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال السعودى فى بنك مصر عند نفس قيم البنك الأهلي واستقر سعر الريال السعودى فى بنك البركة عند 4.328 جنيه للشراء، 4.46 جنيه للبيع.

أحدث أسعار الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، وقد تجد اختلاف في أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك.

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سعر سعر الريال السعودي في البنوك، حيث يقدم كل بنك سعر مختلف للريال السعودي طبقاً لقواعد وأسس داخلية للبنك فعلى سبيل المثال إذا كان البنك يحتاج إلى الريال السعودي يقوم برفع سعر الشراء لكي يجذب هؤلاء الذين يريدون تغيير الريال بعملة أخرى أو بالجنيه المصري وفي حال كان لا يحتاج إلى الريال يقوم بخفض سعر الشراء ورفع سعر البيع مع الالتزام بقيمة العملة الأساسي.

سعر الريال السعودي اليوم

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4.42 أقل سعر بيع : بنك الاسكندرية 4.407 أعلى سعر شراء: المصرف العربي الدولي

اما عن سعر الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,38 جنيها للشراء مقابل 4,40 جنيهًا للبيع .

سعر الريال اليوم بكافة البنوك.

ويزيد طلب المصريين على شراء الريال السعودي قبل السفر من أجل أداء مناسك الحج، أو أداء مناسك العمرة قبل السفر إلى الأراضي المقدسة، وتعد الفترة الراهنة من أكبر الفترات التي يزيد فيها الطلب على الريال السعودي، فيتأثر سعر الريال في مصر لسياسة العرض والطلب.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.3740 4.4330 البنك-المصري-الخليجي 4.4000 4.4300 البنك-الأهلي 4.3850 4.4290 بنك-البركة 4.3310 4.4630 بنك-الاسكندرية 4.3680 4.4230 البنك-العربي-الافريقي 4.3730 4.4250 البنك-المركزي 4.3960 4.4310 بنك-مصر 4.3850 4.4290 بنك-بلوم-مصر 4.3980 4.4260 كريدي-أجريكول 4.3770 4.4250 بنك-التعمير-والإسكان 4.3310 4.4800 بنك-بيريوس 4.3830 4.4310 المصرف-المتحد 4.3680 4.4240 البنك-التجاري-الدولي 4.3790 4.4230 بنك-المشرق 4.3850 4.4310 بنك-HSBC 4.4000 4.4300 بنك-عودة 4.4040 4.4310 البنك-الأهلي-اليوناني 4.3730 4.4350 المصري-لتنمية-الورادات 4.3860 4.4280

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

نستعرض مع حضراتكم آخر المستجدات بشأن سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر، بناء على الأسعار المعلن عنها وسعر صرف الريال في كافة بنوك مصر وأيضا السوق السوداء، إذ يشغل سعر صرف الريال في البنوك المصرية اهتماما شديدا من جانب المواطنين في مصر، ولعل السبب وراء ذلك هو سفر العديد من المواطنين من أجل القيام بمناسك العمرة تلك الأيام، والذهاب إلي الأراضي السعودية، حيث أن مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الحجاج والمعتمرين كل عام، كما توجد جالية مصرية كبري تعمل في المملكة العربية السعودية وتعد من أكبر الجاليات الأجنبية في السعودية، كل هؤلاء يتابعون بصورة يومية وباهتمام بالغ سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والسوق السوداء، وخصوصا الريال السعودي مقابل الجنية المصري.

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يجد هنا الإشارة إلى أن الريال السعودي قد تم إصداره لأول مرة خلال عام 1741م، حيث أن العملة السعودية كانت خلال تلك الفترة يتم صناعتها من المعادن، وخلال عام 1953م، تم صدور أول عملة خاصة بالريال السعودية ورقية، وكانت من فئة 10 ريال وعرفت تلك العملة خلال تلك الفترة “إيصالات الحج”، وتم طباعة العديد من الريال السعودية بالعديد من الفئات خلال حكم الملك “فهد بن عبدالعزيز آل سعود”، كما تم طباعة فئة الـ 500 ريال سعودي بصورة الملك عبدالعزيز آل سعود.

أسباب اهتمام المصريين بمتابعة سعر الريال السعودي

يهتم العديد من المصريين بشكل كبير بسعر صرف الريال السعودي بشكل يومي، ولعل من أهم تلك الأسباب التي تدفع المصريين إلى الاهتمام بسعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية بشكل يومي، إلى اهتمام المصريين بأداء مناسك الحج والعمرة، حيث يقوم المصريين قبل السفر إلى أراضي المملكة بتحويل العملة المصرية “الجنيه” إلى العملة السعودية “الريال” قبل السفر، إلى جانب أن العديد من المواطنين المصريين يعملون في الخارج في السعودية، ويرغبون في معرفة قيمة الراتب قبل أن يعلنون عن قبولهم لتلك الوظائف.