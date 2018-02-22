سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك والسوق السوداء

Advertisements

سعر الريال السعودي اليوم بتحديث لحظي بالبنوك والسوق السوداء، حيث شهد سعر الريال السعودي فى أواخر الفترات الأخيرة حالة من الإستقرار فى البنوك وذلك من خلال متابعة فريق مصر 365 المستمرة لسعر الريال فى البنوك والسوق السوداء ونقدم أفضل بنك يتم الشراء منه وأقل بنك يتم البيع له.

Advertisements

4.71 أقل سعر للبيع : بنك مصر 4.71 أعلى سعر للشراء: بنك HSBC

اما عن اسعار الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,70 جنيها للشراء مقابل 4,73 جنيهًا للبيع .

سعر الريال اليوم بكافة البنوك.

Advertisements

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6801 4.7356 مصرف-ابو-ظبي 4.6901 4.7384 البنك-الأهلي 4.6930 4.7197 بنك-البركة 4.6307 4.7706 بنك-القاهرة 4.6879 4.7352 بنك-الاسكندرية 4.7010 4.7278 البنك-العربي-الافريقي 4.6744 4.7276 البنك-المركزي 4.7048 4.7316 بنك-مصر 4.6876 4.7144 بنك-بلوم-مصر 4.7063 4.7331 كريدي-أجريكول 4.6844 4.7357 بنك-بيريوس 4.7000 4.7357 بنك-قناة-السويس 4.7090 4.7357 المصرف-المتحد 4.6601 4.7333 البنك-التجاري-الدولي 4.6846 4.7304 البنك-الأهلي-المتحد 4.6900 4.7400 بنك-المشرق 4.6900 4.7400 بنك-الاستثمار-العربي 4.6800 4.7300 بنك-HSBC 4.7100 4.7300

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل تغير في مواقع البنوك عبر Misr365.Net . للوصول من جوجل اكتب – سعر الريال 365

يمكنك أيضا متابعة كافة الأسعار عبر تطبيق بكام فى مصر على جوجل بلاى – وسنكون متواجدين لعرض الأسعار دائما ^_^ ، شكرا لثقتك بنا.