سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم بتحديث لحظي بالبنوك والسوق السوداء، حيث شهد سعر الريال السعودي فى أواخر الفترات الأخيرة حالة من الإستقرار فى البنوك وذلك من خلال متابعة فريق مصر 365 المستمرة لسعر الريال فى البنوك والسوق السوداء ونقدم أفضل بنك يتم الشراء منه وأقل بنك يتم البيع له.
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4.71
أقل سعر للبيع:
بنك مصر
4.71
أعلى سعر للشراء:
بنك HSBC
اما عن اسعار الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,70 جنيها للشراء مقابل 4,73 جنيهًا للبيع .
سعر الريال اليوم بكافة البنوك.
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|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.6801
|4.7356
|مصرف-ابو-ظبي
|4.6901
|4.7384
|البنك-الأهلي
|4.6930
|4.7197
|بنك-البركة
|4.6307
|4.7706
|بنك-القاهرة
|4.6879
|4.7352
|بنك-الاسكندرية
|4.7010
|4.7278
|البنك-العربي-الافريقي
|4.6744
|4.7276
|البنك-المركزي
|4.7048
|4.7316
|بنك-مصر
|4.6876
|4.7144
|بنك-بلوم-مصر
|4.7063
|4.7331
|كريدي-أجريكول
|4.6844
|4.7357
|بنك-بيريوس
|4.7000
|4.7357
|بنك-قناة-السويس
|4.7090
|4.7357
|المصرف-المتحد
|4.6601
|4.7333
|البنك-التجاري-الدولي
|4.6846
|4.7304
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.6900
|4.7400
|بنك-المشرق
|4.6900
|4.7400
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.6800
|4.7300
|بنك-HSBC
|4.7100
|4.7300
تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل تغير في مواقع البنوك عبر Misr365.Net . للوصول من جوجل اكتب – سعر الريال 365
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