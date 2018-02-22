سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك والسوق السوداء
سعر الريال اليوم

سعر الريال السعودي اليوم بتحديث لحظي بالبنوك والسوق السوداء، حيث شهد سعر الريال السعودي فى أواخر الفترات الأخيرة حالة من الإستقرار فى البنوك وذلك من خلال متابعة فريق مصر 365 المستمرة لسعر الريال فى البنوك والسوق السوداء ونقدم أفضل بنك يتم الشراء منه وأقل بنك يتم البيع له.

 

4.71
أقل سعر للبيع:

بنك مصر

4.71
أعلى سعر للشراء:

بنك HSBC

اما عن اسعار الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,70 جنيها للشراء مقابل 4,73 جنيهًا للبيع .

سعر الريال اليوم بكافة البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.68014.7356
مصرف-ابو-ظبي4.69014.7384
البنك-الأهلي4.69304.7197
بنك-البركة4.63074.7706
بنك-القاهرة4.68794.7352
بنك-الاسكندرية4.70104.7278
البنك-العربي-الافريقي4.67444.7276
البنك-المركزي4.70484.7316
بنك-مصر4.68764.7144
بنك-بلوم-مصر4.70634.7331
كريدي-أجريكول4.68444.7357
بنك-بيريوس4.70004.7357
بنك-قناة-السويس4.70904.7357
المصرف-المتحد4.66014.7333
البنك-التجاري-الدولي4.68464.7304
البنك-الأهلي-المتحد4.69004.7400
بنك-المشرق4.69004.7400
بنك-الاستثمار-العربي4.68004.7300
بنك-HSBC4.71004.7300

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