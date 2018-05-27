سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-5-2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأحد 27 مايو 2018 أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث أظهرت أسعار الريال السعودي خلال تعاملات الأسابيع الماضية استقرار ملحوظ وثبات، واستمرت الأسعار خلال تعاملات اليوم في حالة الاستقرار والثبات التي عهدتها الأسعار منذ فترة ليست بالقصيرة.

الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

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4.77 أقل سعر للبيع : البنك الأهلى 4.77 أعلى سعر للشراء: بنك HSBC

اما عن اسعار الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,75 جنيها للشراء مقابل 4,77 جنيهًا للبيع .

سعر الريال اليوم بكافة البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7386 4.7944 مصرف-ابو-ظبي 4.7400 4.7900 البنك-المصري-الخليجي 4.7400 4.7900 البنك-الأهلي 4.7410 4.7677 بنك-القاهرة 4.7437 4.7912 بنك-الاسكندرية 4.7623 4.7891 البنك-العربي-الافريقي 4.7354 4.7890 البنك-المركزي 4.7000 4.7400 بنك-مصر 4.7410 4.7677 بنك-بلوم-مصر 4.7650 4.7917 كريدي-أجريكول 4.7400 4.7900 بنك-التعمير-والإسكان 4.6972 4.7907 بنك-بيريوس 4.7505 4.7917 بنك-قناة-السويس 4.7650 4.7917 المصرف-المتحد 4.7182 4.7920 البنك-الأهلي-المتحد 4.7400 4.7900 بنك-المشرق 4.7400 4.7900 بنك-HSBC 4.7700 4.7900 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-قطر-الوطني 4.7500 4.7800

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توقعات سعر الريال السعودي

توقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن تشهد أسعار الريال السعودي خلال الفترة القادمة ارتفاعات إضافية، وذلك بسبب إقتراب موسم العمرة والحج وبالتالي الإقبال على شراء الريال السعودي وزيادة الطلب عليه، وبالتالي ارتفاع الأسعار، هذا ومع قلة المعروض من الريال السعودي في السوق، فإن الأسعار من المتوقع أن ترتفع بصورة ملحوظة.

وعلى الجانب الأخر، توقع الخبير الاقتصادي “هشام إبراهيم” أن تكون الارتفاعات المتوقعة في سعر الريال السعودي قاصرة على السوق السوداء فقط دون البنوك المصرية، مضيفا أن السبب وراء هذا هو المبلغ الكبير الذي وفره البنك المركزي لشركات السياحة “700 مليون ريال”، وأضاف أيضا أن الارتفاعات المتوقعة ستكون طفيفة ما بين 5 و 10 قروش لا غير.

سعر الريال في السوق السوداء

سعر الريال السعودي يختلف خلال التعاملات في السوق السوداء عن سعر الريال خلال التعاملات في البنوك المصرية، ويأتي هذا الاختلاف نتيجة استغلال التجار لحاجة المواطنين إلى الريال السعودي لرفع الأسعار، إلا أن الاختلاف بين سعر الريال في السوق السوداء والبنوك أصبح طفيفا بالمقارنة بالاختلاف بين الأسعار قبل قرار التعويم الذي اتخذه البنك المركزي نوفمبر 2016، حيث ترتفع أسعار الريال السعودي خلال التعاملات في السوق السوداء عن أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك بنحو 20 قرش لا أكثر.

سعر الريال اليوم

أكد أحد المتعاملين في السوق السوداء خلال التصريحات التي قام بها، أن قلة المعروض من الريال السعودي في السوق مع بداية شهر أبريل ومايو، هذا مع الإقبال على شراء الريال بسبب إقتراب موسم العمرة هو السبب وراء ارتفاع أسعار الريال، وأضاف أيضا أنه من المتوقع أن تستمر تلك الارتفاعات خلال شهر يونيو القادم، وذلك بسبب استمرار إقبال المواطنين كما هو متوقع مع إقتراب موسم الحج.

إلا أن سعر الريال من المتوقع أن يعود إلى التراجع مرة أخرى خلال الفترة القادمة، وذلك مع انتهاء موسم العمرة والحج وكذلك تعافي الجنيه المصري بعد المؤشرات الإيجابية التي ظهرت على الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة المصرية مع نهاية 2016.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

تشهد الفترة الحالية حالة من الاضطراب الطفيف في سعر الريال السعودي ما بين الاستقرار والارتفاع الطفيف بين الحين والآخر، وذكرت البيانات أن تلك الحالة تأتي بسبب الإقبال الكبير والملحوظ من المواطنين على الريال السعودي، وذلك بسبب إقتراب موسم العمرة والحج وإقبال الكثيرين على الريال السعودي إستعدادًا لآداء مناسك العمرة أو الحج وزيارة بيت الله الحرام.

هذا ومن المتوقع أيضا أن تشهد أسعار الريال ارتفاعات إضافية خلال تعاملات الفترة القادمة، مع إقتراب موسم الحج والعمرة، ويأتي هذا نتيجة الإقبال الملحوظ من المواطنين على شراء الريال السعودي.