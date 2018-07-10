سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018 أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء،الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

حيث أظهرت أسعار الريال السعودي خلال تعاملات الأسابيع الماضية استقرار ملحوظ وثبات، واستمرت الأسعار خلال تعاملات اليوم في حالة الاستقرار والثبات التي عهدتها الأسعار منذ فترة ليست بالقصيرة.

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4.76 أقل سعر للبيع : بنك الأسكندرية 4.76 أعلى سعر للشراء: بنك HSBC

اما عن سعر الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,74 جنيها للشراء مقابل 4,76 جنيهًا للبيع .

سعر الريال اليوم بكافة البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7310 4.7860 مصرف-ابو-ظبي 4.7350 4.7840 البنك-المصري-الخليجي 4.7500 4.7870 البنك-الأهلي 4.7410 4.7680 بنك-البركة 4.6830 4.8240 بنك-القاهرة 4.7380 4.7860 بنك-الاسكندرية 4.7230 4.7710 البنك-العربي-الافريقي 4.7300 4.7840 البنك-المركزي 4.7570 4.7830 بنك-مصر 4.7410 4.7680 بنك-بلوم-مصر 4.7570 4.7840 كريدي-أجريكول 4.7320 4.7840 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7360 4.7840 بنك-قناة-السويس 4.7600 4.7860 المصرف-المتحد 4.7100 4.7840 البنك-التجاري-الدولي 4.7400 4.7870 بنك-المشرق 4.7350 4.7840 بنك-الاستثمار-العربي 4.7570 4.7840 بنك-HSBC 4.7600 4.7800 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7310 4.7800 بنك-سايب 4.7400 4.7800 بنك-عودة 4.7580 4.7840 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7320 4.7940 البنك-العربي 4.6680 4.7200

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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري

يعد سعر صرف الريال السعودي مقابل العملة المصرية “الجنيه” بصفة يومية في البنوك المصرية والسوق السوداء حيث تمثل أسعار صرف عدد من العملاء اهتمام العديد من المصريين.

وبسبب سفر العديد من المصريين إلى أداء مناسك الحج والعمرة في الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية يهتم البعض بسعر صرف الريال السعودي حيث أن الدولة المصرية من أكبر الدول المصرية من حيث أعداد المعتمرين والحجاج.

وقد واصلت العملة السعودية “الريال” ثابتة داخل أسواق الصرافة مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وقد بلغ متوسط سعر الريال السعودي في السوق المصري حوالي أربعة جنيهات وخمسة وسبعون قرشاً للشراء، وسعر البيع سجل أربعة جنيهات وثمانية وسبعون قرشاً تبعاً لآخر البيانات الصادرة عن “البنك المركزي المصري”.

ومع اقتراب موسم الحج لعام 2018 يبدأ معه سعر الريال السعودي في الصعود لكثرة الطلب على “العملة السعودية”، وقد سجل أعلى سعر شراء الريال السعودي سعر أربعة جنيهات وستة وسبعون قرشاً في بنك عودة، وسجل أقل سعر للبيع أربعة جنيهات واثنتان وسبعون قرشاً في البنك العربي.

سعر الريال السعودي بالسوق السوداء

وقد شهدت “السوق السوداء المصري” خلال تعاملات اليوم ارتفاع ملحوظ في سعر الريال السعودي اليوم بعد استقرار السعر خلال الأسبوع الماضي، كما سجل سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء أربعة جنيهات وتسعون قرشاً للشراء، وسجل سعر البيع خمسة جنيهات.

ويعد ارتفاع سعر صرف الريال السعودي منطقي مع بداية موسم العمرة واقتراب موسم الحج لعام 2018 مما أدى إلى زيادة الطلب على شراء الريال السعودي من قبل شركات السياحة، وكذلك زيادة عدد الراغبين ف أداء مناسك العمرة أو الحج مع نقص المعروض في البنوك المصرية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن العملة السعودية قد صدرت لأول مرة خلال عام 1741، وكانت العملة السعودية حينها معدنية، وقد سمى باسم الملكة تيريزا والذي يتم استخدامه على نطاق واسع في بلاد اليمن والحجاز ودول شرق أفريقيا، وقد صدرت العملة الورقية في عهد الملك “عبدالعزيز” بعد أن تحولت بلاد الحجاز إلى المملكة العربية السعودية في عام 1932.

توقعات سعر الريال السعودي

توقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن تشهد أسعار الريال السعودي خلال الفترة القادمة ارتفاعات إضافية، وذلك بسبب إقتراب موسم العمرة والحج وبالتالي الإقبال على شراء الريال السعودي وزيادة الطلب عليه، وبالتالي ارتفاع الأسعار، هذا ومع قلة المعروض من الريال السعودي في السوق، فإن الأسعار من المتوقع أن ترتفع بصورة ملحوظة.

وعلى الجانب الأخر، توقع الخبير الاقتصادي “هشام إبراهيم” أن تكون الارتفاعات المتوقعة في سعر الريال السعودي قاصرة على السوق السوداء فقط دون البنوك المصرية، مضيفا أن السبب وراء هذا هو المبلغ الكبير الذي وفره البنك المركزي لشركات السياحة “700 مليون ريال”، وأضاف أيضا أن الارتفاعات المتوقعة ستكون طفيفة ما بين 5 و 10 قروش لا غير.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

تشهد الفترة الحالية حالة من الاضطراب الطفيف في سعر الريال السعودي ما بين الاستقرار والارتفاع الطفيف بين الحين والآخر، وذكرت البيانات أن تلك الحالة تأتي بسبب الإقبال الكبير والملحوظ من المواطنين على الريال السعودي، وذلك بسبب إقتراب موسم العمرة والحج وإقبال الكثيرين على الريال السعودي إستعدادًا لآداء مناسك العمرة أو الحج وزيارة بيت الله الحرام.

هذا ومن المتوقع أيضا أن تشهد أسعار الريال ارتفاعات إضافية خلال تعاملات الفترة القادمة، مع إقتراب موسم الحج والعمرة، ويأتي هذا نتيجة الإقبال الملحوظ من المواطنين على شراء الريال السعودي.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي يختلف خلال التعاملات في السوق السوداء عن سعر الريال خلال التعاملات في البنوك المصرية، ويأتي هذا الاختلاف نتيجة استغلال التجار لحاجة المواطنين إلى الريال السعودي لرفع الأسعار، إلا أن الاختلاف بين سعر الريال في السوق السوداء والبنوك أصبح طفيفا بالمقارنة بالاختلاف بين الأسعار قبل قرار التعويم الذي اتخذه البنك المركزي نوفمبر 2016، حيث ترتفع أسعار الريال السعودي خلال التعاملات في السوق السوداء عن أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك بنحو 3 قروش لا أكثر.