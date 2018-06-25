سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 25 يونيو 2018 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 25 يونيو 2018 بالبنوك والسوق السوداء
سعر الريال اليوم

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الاثنين 25 يونيو 2018 أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث أظهرت أسعار الريال السعودي خلال تعاملات الأسابيع الماضية استقرار ملحوظ وثبات، واستمرت الأسعار خلال تعاملات اليوم في حالة الاستقرار والثبات التي عهدتها الأسعار منذ فترة ليست بالقصيرة.

الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

4.76
أقل سعر للبيع:

بنك الأسكندرية

4.76
أعلى سعر للشراء:

بنك عودة

اما عن سعر الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,75 جنيها للشراء مقابل 4,77 جنيهًا للبيع .

سعر الريال اليوم بكافة البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.72024.7759
مصرف-ابو-ظبي4.73264.7816
البنك-المصري-الخليجي4.72704.7740
البنك-الأهلي4.74394.7705
بنك-البركة4.67804.8190
بنك-القاهرة4.72514.7726
بنك-الاسكندرية4.74654.7731
البنك-العربي-الافريقي4.72214.7756
البنك-المركزي4.74934.7762
بنك-مصر4.74394.7707
بنك-بلوم-مصر4.75204.7790
كريدي-أجريكول4.72684.7785
بنك-التعمير-والإسكان4.69724.7907
بنك-بيريوس4.73054.7785
بنك-قناة-السويس4.74924.7759
المصرف-المتحد4.69704.7710
البنك-التجاري-الدولي4.72204.7680
البنك-الأهلي-المتحد4.73004.7800
بنك-المشرق4.73004.7790
بنك-الاستثمار-العربي4.74404.7700
بنك-HSBC4.75004.7800
بنك-الإئتمان-الزراعي4.73104.7820
بنك-سايب4.73004.7800
بنك-عودة4.75704.7840
البنك-الأهلي-اليوناني4.70204.7590
البنك-العربي4.66804.7200

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توقعات سعر الريال السعودي

توقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن تشهد أسعار الريال السعودي خلال الفترة القادمة ارتفاعات إضافية، وذلك بسبب إقتراب موسم العمرة والحج وبالتالي الإقبال على شراء الريال السعودي وزيادة الطلب عليه، وبالتالي ارتفاع الأسعار، هذا ومع قلة المعروض من الريال السعودي في السوق، فإن الأسعار من المتوقع أن ترتفع بصورة ملحوظة.

وعلى الجانب الأخر، توقع الخبير الاقتصادي “هشام إبراهيم” أن تكون الارتفاعات المتوقعة في سعر الريال السعودي قاصرة على السوق السوداء فقط دون البنوك المصرية، مضيفا أن السبب وراء هذا هو المبلغ الكبير الذي وفره البنك المركزي لشركات السياحة “700 مليون ريال”، وأضاف أيضا أن الارتفاعات المتوقعة ستكون طفيفة ما بين 5 و 10 قروش لا غير.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

تشهد الفترة الحالية حالة من الاضطراب الطفيف في سعر الريال السعودي ما بين الاستقرار والارتفاع الطفيف بين الحين والآخر، وذكرت البيانات أن تلك الحالة تأتي بسبب الإقبال الكبير والملحوظ من المواطنين على الريال السعودي، وذلك بسبب إقتراب موسم العمرة والحج وإقبال الكثيرين على الريال السعودي إستعدادًا لآداء مناسك العمرة أو الحج وزيارة بيت الله الحرام.

هذا ومن المتوقع أيضا أن تشهد أسعار الريال ارتفاعات إضافية خلال تعاملات الفترة القادمة، مع إقتراب موسم الحج والعمرة، ويأتي هذا نتيجة الإقبال الملحوظ من المواطنين على شراء الريال السعودي.

سعر الريال في السوق السوداء

سعر الريال السعودي يختلف خلال التعاملات في السوق السوداء عن سعر الريال خلال التعاملات في البنوك المصرية، ويأتي هذا الاختلاف نتيجة استغلال التجار لحاجة المواطنين إلى الريال السعودي لرفع الأسعار، إلا أن الاختلاف بين سعر الريال في السوق السوداء والبنوك أصبح طفيفا بالمقارنة بالاختلاف بين الأسعار قبل قرار التعويم الذي اتخذه البنك المركزي نوفمبر 2016، حيث ترتفع أسعار الريال السعودي خلال التعاملات في السوق السوداء عن أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك بنحو 3 قروش لا أكثر.

 