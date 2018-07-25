اسعار الريال ترتفع الآن في السوق السوداء.. سعر الريال السعودي اليوم

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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 يوليو 2018 أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء،الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

ويساعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في تحريك التعاملات التجارية لدى المغادرين إلى الأراضي السعودية، ويجب عليهم قبل السفر أن يحصلوا على عدد من الريالات السعودية، ولهذا السبب يزداد الطلب على الريال السعودي دائماً وهذا ما يتسبب في ارتفاع سعر الريال السعودي في البنوك وشركات الصرافة والسوق السوداء، ويرتفع معه سعر الدولار بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.

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توقعات سعر الريال السعودي

توقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن تشهد أسعار الريال السعودي خلال الفترة القادمة ارتفاعات إضافية، وذلك بسبب إقتراب موسم الحج وبالتالي الإقبال على شراء الريال السعودي وزيادة الطلب عليه، وبالتالي ارتفاع الأسعار، هذا ومع قلة المعروض من الريال السعودي في السوق، فإن الأسعار من المتوقع أن ترتفع بصورة ملحوظة.

وعلى الجانب الأخر، توقع الخبير الاقتصادي “هشام إبراهيم” أن تكون الارتفاعات المتوقعة في سعر الريال السعودي قاصرة على السوق السوداء فقط دون البنوك المصرية، مضيفا أن السبب وراء هذا هو المبلغ الكبير الذي وفره البنك المركزي لشركات السياحة “700 مليون ريال”، وأضاف أيضا أن الارتفاعات المتوقعة ستكون طفيفة ما بين 5 و 10 قروش لا غير.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

تشهد الفترة الحالية حالة من الاضطراب الطفيف في سعر الريال السعودي ما بين الاستقرار والارتفاع الطفيف بين الحين والآخر، وذكرت البيانات أن تلك الحالة تأتي بسبب الإقبال الكبير والملحوظ من المواطنين على الريال السعودي، وذلك بسبب إقتراب موسم العمرة والحج وإقبال الكثيرين على الريال السعودي إستعدادًا لآداء مناسك العمرة أو الحج وزيارة بيت الله الحرام.

هذا ومن المتوقع أيضا أن تشهد أسعار الريال ارتفاعات إضافية خلال تعاملات الفترة القادمة، مع إقتراب موسم الحج والعمرة، ويأتي هذا نتيجة الإقبال الملحوظ من المواطنين على شراء الريال السعودي.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري

يعد سعر صرف الريال السعودي مقابل العملة المصرية “الجنيه” بصفة يومية في البنوك المصرية والسوق السوداء حيث تمثل أسعار صرف عدد من العملاء اهتمام العديد من المصريين.

وبسبب سفر العديد من المصريين إلى أداء مناسك الحج والعمرة في الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية يهتم البعض بسعر صرف الريال السعودي حيث أن الدولة المصرية من أكبر الدول المصرية من حيث أعداد المعتمرين والحجاج، ومع اقتراب موسم الحج لعام 2018 يبدأ معه سعر الريال السعودي في الصعود لكثرة الطلب على “العملة السعودية”.

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4.76 أقل سعر للبيع : بنك الأسكندرية 4.76 أعلى سعر للشراء: بنك HSBC

اما عن سعر الريال السعودي في السوق السوداء فقد سجل 4,76 جنيها للشراء مقابل 4,78 جنيهًا للبيع .

سعر الريال اليوم بكافة البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7310 4.7860 مصرف-ابو-ظبي 4.7400 4.7860 البنك-المصري-الخليجي 4.7540 4.7870 البنك-الأهلي 4.7410 4.7680 بنك-البركة 4.6830 4.8240 بنك-القاهرة 4.7410 4.7890 بنك-الاسكندرية 4.7260 4.7740 البنك-العربي-الافريقي 4.7330 4.7860 البنك-المركزي 4.7580 4.7850 بنك-مصر 4.7410 4.7680 بنك-بلوم-مصر 4.7600 4.7860 كريدي-أجريكول 4.7350 4.7860 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7380 4.7860 بنك-قناة-السويس 4.7600 4.7860 المصرف-المتحد 4.7130 4.7870 البنك-التجاري-الدولي 4.7400 4.7860 بنك-المشرق 4.7380 4.7860 بنك-الاستثمار-العربي 4.7570 4.7840 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7300 4.7800 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-عودة 4.7610 4.7860 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7350 4.7960 البنك-العربي 4.6680 4.7200

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أثر تعويم الجنية على سعر الريال السعودي

وبعد قرار تعويم الجنيه والذي جاء بالتزامن مع اقتراب موعد موسم الحج قد يزداد الطلب على الريال السعودي ويزيد سعر صرف الريال السعودي بالبنوك المصرية والسوق السوداء ومكاتب الصرافة وهذا ما سوف يؤدي إلى خسائر كبيرة في مصر خلال هذه الفترة.

وأكد خبراء الاقتصاد ارتفاع أسعار الريال في مصر خلال الفترة القادمة، وأن هذا سوف يؤدي إلى ضرر كبير في الإقتصاد المصري وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في مصر، وارتفاع أسعار تحويل العملات في مصر.

جدير بالذكر فيعد الريال السعودي من أهم العملات في السوق المصرية، حيث يبحث الكثير عن سعر الريال السعودي في مصر بشكل مستمر، وهذا بسبب التحويلات القادمة من العاملين بالخارج مواسم الحج والعمرة وهذه هي الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الريال السعودي في مصر.

وقد ساعد ارتفاع سعر الريال السعودي في السوق السوداء على ارتفاع أسعار السلع المستوردة من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ارتفاع شديد في أسعار الذهب في محلات الصاغة، ومع انخفاض سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي توقع عدد من الخبراء أن ينخفض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري أيضاً، وسبب هذا الانخفاض هو عجز الموازنة السعودية وانخفاض سعر البترول عالمياً.

ومن المتوقع أن يتعرض الاقتصاد المصري للهبوط الشديد، وذلك للمرة الأولي بعد فترة طويلة وهذا بسبب ارتفاع سعر الريال السعودي في السوق السوداء، و بعض قرارات الحكومة الخاطئة التي أثرت على الجنيه المصري بالسلب، وهذا ما أدي إلى ارتفاع سعر صرف الريال السعودي في مصر.

ومع اقتراب موعد الحج إلى بيت الله الحرام خلال الشهور القادمة، يزداد الطلب على الريال السعودى مما يتسبب في ارتفاع سعر الريال السعودي أكثر وأكثر، حيث يطلب البنك الأهلي من عملائه التنازل عن جميع العملات العربية الموجودة في حسابه البنكي خلال شهر أبريل من كل عام، وهذا ما سوف يؤدي إلى زيادة سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

وأكد أحد الأشخاص المتعاملين في السوق السوداء أن سبب ارتفاع سعر الريال هو قلة المعروض من العملة في البنوك المصرية ومكاتب الصرافة، كما أكد أن زيادة أسعار الريال خلال الفترة الحالية بسبب كثرة رحلات العمرة إلى السعودية، على الرغم من انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودي بالسوق السوداء

وقد شهدت “السوق السوداء المصري” خلال تعاملات اليوم ارتفاع ملحوظ في سعر الريال السعودي اليوم بعد استقرار السعر خلال الأسبوع الماضي، كما سجل سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء أربعة جنيهات وتسعون قرشاً للشراء، وسجل سعر البيع خمسة جنيهات.

ويعد ارتفاع سعر صرف الريال السعودي منطقي مع بداية موسم العمرة واقتراب موسم الحج لعام 2018 مما أدى إلى زيادة الطلب على شراء الريال السعودي من قبل شركات السياحة، وكذلك زيادة عدد الراغبين ف أداء مناسك العمرة أو الحج مع نقص المعروض في البنوك المصرية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن العملة السعودية قد صدرت لأول مرة خلال عام 1741، وكانت العملة السعودية حينها معدنية، وقد سمى باسم الملكة تيريزا والذي يتم استخدامه على نطاق واسع في بلاد اليمن والحجاز ودول شرق أفريقيا، وقد صدرت العملة الورقية في عهد الملك “عبدالعزيز” بعد أن تحولت بلاد الحجاز إلى المملكة العربية السعودية في عام 1932.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي يختلف خلال التعاملات في السوق السوداء عن سعر الريال خلال التعاملات في البنوك المصرية، ويأتي هذا الاختلاف نتيجة استغلال التجار لحاجة المواطنين إلى الريال السعودي لرفع الأسعار، إلا أن الاختلاف بين سعر الريال في السوق السوداء والبنوك أصبح طفيفا بالمقارنة بالاختلاف بين الأسعار قبل قرار التعويم الذي اتخذه البنك المركزي نوفمبر 2016، حيث ترتفع أسعار الريال السعودي خلال التعاملات في السوق السوداء عن أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك بنحو 3 قروش لا أكثر.