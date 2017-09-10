سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 10-9-2017 بالبنوك والسوق السوداء الآن

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سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء وكافة البنوك، نتابع مع حضراتكم سعر الدولار اليوم في الصرافات، سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء، ننقل لكم أخبار وأسعار الدولار تحديث لحظى، “سعر الدولار في السوق السوداء” والصرافات وكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفي سياق آخر سجل بنك “اتش اس بي سي”، أفضل سعر شراء للعملة الخضراء واحتل أفضل سعر بيع الدولار “للبنك الأهلي” والبنوك الحكومية الأخرى، وغالباً ما تحدث حالة ركود التداول بـ الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، يومي الجمعة والسبت وذلك بالبنوك العاملة بالأسواق المصرية، على أن ترجع لممارسة عملها مع بداية الأسبوع الجديد، أسعار العملة الأمريكية الدولار اليوم.

سعر الدولار سوق سوداء، نقدم لحضراتكم متابعة لحظية لتغيرات “سعر الدولار” في البنوك والسوق السوداء، “سعر الدولار في الصرافات”، يمكنكم أيضاً متابعة سعر الدولار لحظة بلحظة من خلال برنامج بكام في مصر للأندرويد من جوجل بلاي، حيث لوحظ فى الفترات الأخيرة أن هناك حالة من التغييرات الطفيفة بالبنوك من حين الى آخر حيث شهدت أسعار الدولار في الفترة الأخيرة ثبات نسبي نظراً لتراجع الطلب علي العملة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

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سعر الدولار فى السوق السوداء وكافة البنوك:

ابحث عن أسعار الدولار بكلمة – سعر الدولار 365 – للوصول للتحديث أول بأول ، الجدول محدث أول بأول ، كما يمكنك متابعة “سعر الدولار” بتحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net.

17.69 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك بيريوس 17.63 أفضل بنك تبيع له الآن : البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

شهد سعر الدولار في السوق السوداء استقراراً ملحوظاً عن تعاملات الفترة السابقة، وذلك مقارنةً بالحالة التي استقر عليها الأسبوع الماضي في مصر، ولاحظ فريق مصر 365 الإخباري أن سعر تداول الدولار بالسوق السوداء يختلف من منطقة إلى أخرى، وتختلف أيضاً أسعار الدولار حسب الكمية المعروضة من العملة الصعبة .

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.74 جنيه للبيع.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6000 17.7000 مصرف ابو ظبي 17.6200 17.7200 البنك المصري الخليجي 17.6000 17.7000 البنك الأهلي 17.6300 17.7300 بنك القاهرة 17.6000 17.7000 بنك الاسكندرية 17.6000 17.7000 البنك العربي الافريقي 17.6200 17.7200 البنك المركزي 17.6099 17.7099 بنك مصر 17.6200 17.7200 بنك بلوم مصر 17.6200 17.7200 كريدي أجريكول 17.6100 17.7100 بنك التعمير والإسكان 17.6100 17.7100 بنك بيريوس 17.5900 17.6900 المصرف المتحد 17.6100 17.7100 البنك التجاري الدولي 17.6000 17.7000 المصري لتنمية الورادات 17.6100 17.7100 البنك الأهلي المتحد 17.6100 17.7100 بنك المشرق 17.6100 17.7100 بنك الاستثمار العربي 17.6300 17.7300 بنك HSBC 17.6000 17.7000 بنك سايب 17.6200 17.7200

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سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء والبنوك

سعر الدولار اليوم في كافة البنوك، ومتابعة لحظية لتغيرات الدولار بالسوق السوداء ويمكنك أيضاً متابعة أسعار الدولار في البنوك والسوق أو عبر تطبيق بكام في مصر والمتوفر على جوجل بلاي والذي يعرض اسعار الدولار والعملات والذهب لحظة بلحظة ، وما زالت البنوك الخاصة والتي منها “اتش اس بي سي HSBC”، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، بنك المشرق، بنك باركليز – مصر، وغيرهم ممن يعملون في القطاع المصرفي يقدمون أعلى سعر شراء الدولار.

سعر الدولار اليوم في مكاتب وشركات الصرافة، سعر الدولار، في السوق السوداء، سعر الدولار الأمريكي اليوم مباشرة من البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث شهدت البنوك والمصارف حالة من الاستقرار في تعاملاتها اليومية بين الدولار الأمريكي و الجنيه المصري ترتب على هذا استقرار كلاً من سعر الشراء وسعر البيع اليومي داخل البنوك المصرية بمختلف فروعها، فقد وقعت تغيرات طفيفة على الأسعار بينهم دون تغيير حقيقي يؤثر فى تعاملاتها على مدار الأيام الماضية ، والتي كانت ما بين العملة الخضراء وتداولها أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار على مدار عام 2017:

توقع الخبراء الاقتصاديين خلال الفترة الماضية أن يمر سعر الدولار في عام 2017 بمرحلتين، وتم تقسيم المرحلتين كالآتي:

بينما جاءت المرحلة الثانية منذ بداية شهر 8 وحتى نهاية العام، وقد جاءت التوقعات خلال بمرور سعر الدولار الأمريكي بحالة من الاستقرار والثبات أمام الجنيه بعد مرحلة من الانخفاض الطفيف، ويرجع هذا إلى مجموعة من الأسباب التي على رأسها حقل الغاز الذي تم اكتشافه في البحر المتوسط والذي سيوفر للبلاد الكثير، هذا بجانب توقف سداد البلاد للمَديونيات الخارجية، وتوفر الدولار الأمريكي في البنوك بشكل كبير، بحيث يساهم هذا في انخفاض أسعار الدولار الأمريكي خلال التعاملات أمام الجنيه من جديد في تلك الفترة.

المرحلة الأولى تشمل منذ بداية العام وحتى شهر 8، وقد توقع خلالها الخبراء الاقتصاديين أن تمر أسعار الدولار الأمريكي بحالة من الارتفاعات، وذلك نتيجة الالتزامات التي يتوجب على البلاد سدادها من قروض خارجية بالإضافة إلى مجموعة من الالتزامات التي تتكلف بها الدولية تجاه شركات البترول الخارجية، هذا بجانب الفارق الذي يجب أن تتحمله البلاد في أسعار النفط العالمية، كل هذا من العوامل التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي خلال التعاملات حتى يصل إلى أعلى المستويات التي من الممكن أن يصل إليها.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة القادمة:

جاءت التوقعات لعدد من الخبراء الاقتصاديين حول تعاملات الدولار الأمريكي في الفترة القادمة لتشير إلى الارتفاعات التي من الممكن أن تطرأ على الدولار، ويعد هذا مخالفا إلى التوقيت الحالي للسوق والذي يشهد انخفاض طفيف في سعر الدولار الأمريكي مقارنة بالفترة الأخيرة، هذا بجانب الاستقرار النسبي الذي تمر به تعاملات السوق بالنسبة لسعر الدولار، وقد شهد شهر يوليو الماضي مرور سعر الدولار الأمريكي بانخفاض نسبي بعد فترة من الاستقرار والتي استمرت فيها أسعار الدولار في الارتفاع.

بلغ وقتها قيمة الانخفاض نحو 10 قروش، وكان هذا خلال التعاملات في أغلب البنوك المصري، وبعد تلك الانخفاضات كرت أسعار الدولار الأمريكي بعد فترة الثلاثة أيام بانخفاض جديد والذي جاء بعده ارتفاع في سعر الدولار ليتَجاوز حاجز ال18 جنيه من جديد خلال تعاملات منتصف شهر يوليو والتي وصل خلالها سعر الدولار إلى المستوى الطبيعي له وقتها.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصر

من خلال متابعة لحظية لأسعار الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية، وخاصة في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر حيث أن السعر ثابت بهم منذ فترة عند 17.73 جنيهاً مقابل الدولار الواحد ، سعر الدولار في اليوم، في فترة استمرت ما يقرب عن أسبوع، وسوف نستعرض معا أسعار الدولار اليوم من خلال البنك الأهلي المصري وكافة البنوك العاملة في مصر .

متابعة لحظية لأسعار الدولار لتغيرات البنوك بشكل سريع عما كان عليه الحال في السابق وخاصة بعد تحرير صرف الجنيه مقابل سعر الدولار، يشهد سعر الدولار حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية وذلك لتراجع سعر الدولار في البورصات العالمية والبورصة المصرية، وبالتالي تراجع سعر بيع وشراء العملة الأمريكية في البنوك العاملة في مصر سواء البنوك الحكومية أو الخاصة أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر .

شهدت أسعار الدولار هذا الأسبوع حالة غريبة من الاستقرار وذلك بالمقارنة بالأسابيع السابقة، وبالرغم من هذا فهناك توقعات بحدوث تغيرات في الأوضاع المصرفية قد تؤثر على الدولار بالارتفاع أو الانخفاض.