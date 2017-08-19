سعر الدولار اليوم في مصر السبت 19-8-2017 الآن بالبنوك والسوق السوداء

آخر تحديث: أخبار الإقتصاد 38
سعر الدولار اليوم في مصر السبت 19-8-2017 الآن بالبنوك والسوق السوداء
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم، نقدم لحضراتكم متابعة لحظية لتغيرات “سعر الدولار” في البنوك والسوق السوداء، “سعر الدولار اليوم” في مصر، يمكنكم أيضاً متابعة سعر الدولار لحظة بلحظة من خلال برنامج بكام في مصر للأندرويد من جوجل بلاي، حيث لوحظ فى الفترات الأخيرة أن هناك حالة من التغييرات الطفيفة بالبنوك من حين الى آخر حيث شهدت أسعار الدولار في الفترة الأخيرة ثبات نسبي نظراً لتراجع الطلب علي العملة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة .

سعر الدولار اليوم، نتابع مع حضراتكم سعر الدولار اليوم بكافة البنوك العاملة في مصر، سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ننقل لكم أخبار وأسعار الدولار تحديث لحظى، “سعر الدولار” في السوق السوداء والصرافات وكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفي سياق آخر سجل بنك “اتش اس بي سي”، أفضل سعر شراء للعملة الخضراء واحتل أفضل سعر بيع الدولار “للبنك الأهلي” والبنوك الحكومية الأخرى، وغالباً ما تحدث حالة ركود التداول بـ الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، يومي الجمعة والسبت وذلك بالبنوك العاملة بالأسواق المصرية، على أن ترجع لممارسة عملها مع بداية الأسبوع الجديد، أسعار العملة الأمريكية الدولار اليوم.

سعر الدولار اليوم في كافة البنوك، ومتابعة لحظية لتغيرات الدولار بالسوق السوداء ويمكنك أيضاً متابعة أسعار الدولار في البنوك والسوق أو عبر تطبيق بكام في مصر والمتوفر على جوجل بلاي والذي يعرض اسعار الدولار والعملات والذهب لحظة بلحظة ، وما زالت البنوك الخاصة والتي منها “اتش اس بي سي  HSBC”، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، بنك المشرق، بنك باركليز – مصر، وغيرهم ممن يعملون في القطاع المصرفي يقدمون  أعلى سعر شراء الدولار .

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء:

ابحث عن أسعار الدولار بكلمة – سعر الدولار 365 – للوصول للتحديث أول بأول ، الجدول محدث أول بأول ، كما يمكنك متابعة “سعر الدولار” بتحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net.

17.76
أفضل بنك تشتري منه الآن:

المصرف المتحد

17.74
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك الإئتمان الزراعي

الدولار اليوم فى السوق السوداء

شهد سعر الدولار في السوق السوداء استقراراً ملحوظاً عن تعاملات الفترة السابقة، وذلك مقارنةً بالحالة التي استقر عليها الأسبوع الماضي في مصر، ولاحظ فريق مصر 365 الإخباري أن سعر تداول الدولار بالسوق السوداء يختلف من منطقة إلى أخرى، وتختلف أيضاً أسعار الدولار حسب الكمية المعروضة من العملة الصعبة .

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنية للبيع.


البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.690017.7900
مصرف ابو ظبي17.740017.8400
البنك المصري الخليجي17.720017.8200
البنك الأهلي17.720017.8200
بنك القاهرة17.700017.8000
بنك الاسكندرية17.700017.8000
البنك العربي الافريقي17.720017.8200
البنك المركزي17.712917.8129
بنك مصر17.720017.8200
بنك بلوم مصر17.720017.8200
كريدي أجريكول17.700017.8000
بنك التعمير والإسكان17.710017.8100
بنك بيريوس17.720017.8200
المصرف المتحد17.700017.8000
البنك التجاري الدولي17.720017.8200
المصري لتنمية الورادات17.710017.8200
البنك الأهلي المتحد17.730017.8300
بنك المشرق17.730017.8300
بنك الاستثمار العربي17.730017.8300
بنك HSBC17.730017.8300
بنك سايب17.700017.8000
بنك الإئتمان الزراعي17.740017.8400

يمكنك أيضا متابعة كافة الأسعار عبر تطبيق بكام فى مصر على جوجل بلاى.

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصر

شهدت أسعار الدولار هذا الأسبوع حالة غريبة من الاستقرار وذلك بالمقارنة بالأسابيع السابقة، وبالرغم من هذا فهناك توقعات بحدوث تغيرات في الأوضاع المصرفية قد تؤثر علي الدولار بالارتفاع أو الانخفاض.

من خلال متابعة لحظية لأسعار الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية، وخاصة في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر حيث أن السعر ثابت بهم منذ فترة عند 17.95 جنيهاً مقابل الدولار الواحد ، سعر الدولار في اليوم، في فترة استمرت ما يقرب عن أسبوع، وسوف نستعرض معا أسعار الدولار اليوم من خلال البنك الأهلي المصري وكافة البنوك العاملة في مصر .

متابعة لحظية لأسعار الدولار لتغيرات البنوك بشكل سريع عما كان عليه الحال في السابق وخاصة بعد تحرير صرف الجنيه مقابل سعر الدولار، يشهد سعر الدولار حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية وذلك لتراجع سعر الدولار في البورصات العالمية والبورصة المصرية، وبالتالي تراجع سعر بيع وشراء العملة الأمريكية في البنوك العاملة في مصر سواء البنوك الحكومية أو الخاصة أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مكاتب وشركات الصرافة، سعر الدولار، في السوق السوداء، سعر الدولار الأمريكي اليوم مباشرة من البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث شهدت البنوك والمصارف حالة من الاستقرار في تعاملاتها اليومية بين الدولار الأمريكي و الجنيه المصري ترتب على هذا استقرار كلاً من سعر الشراء وسعر البيع اليومي داخل البنوك المصرية بمختلف فروعها، فقد وقعت تغيرات طفيفة على الأسعار بينهم دون تغيير حقيقي يؤثر فى تعاملاتها على مدار الأيام الماضية ، والتي كانت ما بين العملة الخضراء وتداولها أمام الجنيه المصري.