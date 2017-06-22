سعر الدولار اليوم الخميس 22 يونيو 2017 بالبنوك والسوق السوداء : أسعار الدولار في مصر

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سعر الدولار اليوم ، نتابع مع حضراتكم تغطية مستمرة لسعر صرف الدولار في البنوك والسوق السوداء على مدار اليوم حيث شهدت التعاملات عدم إستقرار بسعر الدولار نظراً الى الحالة الإقتصادية التى تمر بها البلاد ، ومتابعة لحظية لسعر الدولار في السوق المصرفية من ناحية العرض والطلب ، سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والصرافات وكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، نقدم لحضراتكم متابعة لحظية لتغيرات سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، سعر الدولار اليوم في مصر ، وما زالت البنوك الخاصة والتي منها “اتش اس بي سي – HSBC”، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، بنك المشرق، بنك باركليز – مصر، وغيرهم مما يعملون في القطاع المصرفي يقدمون أعلى سعر لشراء الدولار .

وفي سياق آخر سجل بنك “اتش اس بي سي”، افضل سعر شراء للعملة الخضراء واحتل أفضل سعر بيع الدولار “للبنك الأهلي” والبنوك الحكومية الأخري، وغالباً ما تحدث حالة ركود التداول بـ الدولار والعملات الأجنبية الأخري، يومي الجمعة والسبت وذلك بالبنوك العاملة بالأسواق المصرية، على أن ترجع لممارسة عملها مع بداية الأسبوع الجديد، أسعار العملة الأمريكية الدولار اليوم، سعر الدولار الآن في كافة البنوك، ومتابعة لحظية لتغيراته بالسوق السوداء ويمكنك أيضاً متابعة أسعار الدولار في البنوك والسوق أم عبر تطبيق بكام في مصر والمتوفر على جوجل بلاي.

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سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء:

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18.05 أفضل بنك تشتري منه الآن : البنك الأهلي المصري 18.10 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك HSBC

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 18.12 جنية للشراء، 18.16 جنية للبيع.



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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 18.0500 18.1500 مصرف ابو ظبي 18.0700 18.1700 البنك المصري الخليجي 18.0500 18.1500 البنك الأهلي 17.9500 18.0500 بنك البركة 18.0500 18.1500 بنك القاهرة 18.0000 18.1000 بنك الاسكندرية 18.0500 18.1500 البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000 بنك مصر 17.9500 18.0500 بنك بلوم مصر 18.0500 18.1500 كريدي أجريكول 18.0700 18.1700 بنك التعمير والإسكان 18.0500 18.1500 بنك بيريوس 18.0500 18.1500 المصرف المتحد 18.0500 18.1500 البنك التجاري الدولي 18.0500 18.1500 المصري لتنمية الورادات 18.0500 18.1500 البنك الأهلي المتحد 18.0700 18.1700 بنك المشرق 18.0500 18.1500 البنك الأهلي اليوناني 18.0500 18.1500 بنك HSBC 18.1000 18.2200

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سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

شهد سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاع طفيف عن تعاملات الفترة السابقة، وذلك مقارنةً بالحالة التي استقر عليها الأسبوع الماضي في مصر، ولاحظ فريق مصر 365 الإخباري أن سعر تداول الدولار بالسوق السوداء يختلف من منطقة إلى أخرى، وتختلف أيضاً أسعار الدولار حسب الكمية المعروضة من العملة الصعبة.

أسعار الدولار اليوم: العملة الأمريكية تواصل استقرارها في مصر مقابل الجنية

من خلال متابعة لحظية لأسعار الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية، وخاصة في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر حيث أن السعر ثابت بهم منذ فترة عند 17.95 جنيهاً مقابل الدولار الواحد ، سعر الدولار في اليوم، في فترة استمرت ما يقرب عن أسبوع، وسوف نستعرض معا أسعار الدولار اليوم من خلال البنك الأهلي المصري وكافة البنوك العاملة في مصر .

شهدت أسعار الدولار هذا الأسبوع حالة غريبة من الاستقرار وذلك بالمقارنة بالأسابيع السابقة، وبالرغم من هذا فهناك توقعات بحدوث تغيرات في الأوضاع المصرفية قد تؤثر علي الدولار بالارتفاع أو الانخفاض .

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

شهدت تعاملات اليوم حذراً شديداً في تعاملات الدولار بالسوق السوداء حيث كثرت الطلبات علي شراء الدولار الأمريكي بسعر 18.10 جنية بينما جاءت عروض البيع متخطية مبلغ 18.14 جنية مقابل الدولار الواحد .

سعر الدولار اليوم في مكاتب وشركات الصرافة، سعر الدولار، في السوق السوداء، سعر الدولار الأمريكي اليوم مباشرة من البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث شهدت البنوك والمصارف حالة من الاستقرار في تعاملاتها اليومية بين الدولار الأمريكي و الجنيه المصري ترتب على هذا استقرار كلاً من سعر الشراء وسعر البيع اليومي داخل البنوك المصرية بمختلف فروعها، فقد وقعت تغيرات طفيفة على الأسعار بينهم دون تغيير حقيقي يؤثر فى تعاملاتها على مدار الأيام الماضية ، والتي كانت ما بين العملة الخضراء وتداولها أمام الجنيه المصري .

تقرير البنك المركزي المصري حول الاحتياطي النقدي وجاء فيه نقاط عديدة أهمها

أن قيمة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وصل إلى ما يقرب من 19.2 مليار دولار حتى أول مايو الجاري، وتخصيص مليار دولار لشراء منتجات بترولية، 28 مليار دولار حجم التجارة الخارجية منذ أن صدر قرار تعويم الجنيه، ارتفاع الحصيلة الدولارية للبنك الأهلي عقب تعويم الجنيه، وذلك بسبب تقديم البنك المركزي أعلى أسعار شراء الدولار في الأغلب لتنشيط عملية شراء العملة الخضراء، مما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، زيادة حصيلة المواطنين حتى بلغت حوالى 798 مليار جنيه حتي أول مايو من العام 2017، قروض بقيمة 41 مليار جنيه للتجزئة المصرفية حتي بداية ابريل 2017 .

متابعة لحظية لأسعار الدولار لتغيرات البنوك بشكل سريع عما كان عليه الحال في السابق وخاصة بعد تحرير صرف الجنية مقابل سعر الدولار، ويشهد سعر الدولار حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية وذلك لتراجع سعر الدولار في البورصات العالمية والبورصة المصرية، وبالتالي تراجع سعر بيع وشراء العملة الأمريكية في البنوك العاملة في مصر سواء البنوك الحكومية أو الخاصة أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر .