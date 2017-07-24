سعر الدولار اليوم الاثنين 24 يوليو 2017 : تحديث لحظي لأسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء في مصر

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نقدم لحضراتكم متابعة لحظية لتغيرات “سعر الدولار” في البنوك والسوق السوداء، “سعر الدولار اليوم” في مصر، يمكنكم أيضاً متابعة سعر الدولار لحظه بلحظة من خلال برنامج بكام في مصر للأندرويد من جوجل بلاي، حيث لوحظ فى الفترات الإخيرة أن هناك حالة من التغيرات الطفيفة بالبنوك من حين الي اخر حيث شهدت أسعار الدولار في الفترة الأخيرة ثبات نسبي نظراً لتراجع الطلب علي العملة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الأونة الأخيرة .

سعر الدولار اليوم، شهد سعر الدولار ارتفاعاً ملحوظاً في نهاية تعاملات الاسبوع في أغلب البنوك وعاقبه إرتفاعاً أخر لسعر الدولار في السوق السوداء، ننقل لكم أخبار وأسعار الدولار بتحديث لحظي من كافة البنوك العاملة في مصر، “سعر الدولار” في السوق السوداء، سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والصرافات وكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفي سياق آخر سجل بنك “اتش اس بي سي”، افضل سعر شراء للعملة الخضراء واحتل أفضل سعر بيع الدولار “للبنك الأهلي” والبنوك الحكومية الأخري، وغالباً ما تحدث حالة ركود التداول بـ الدولار والعملات الأجنبية الأخري، يومي الجمعة والسبت وذلك بالبنوك العاملة بالأسواق المصرية، على أن ترجع لممارسة عملها مع بداية الأسبوع الجديد، أسعار العملة الأمريكية الدولار اليوم، سعر الدولار الآن في كافة البنوك، ومتابعة لحظية لتغيرات الدولار بالسوق السوداء ويمكنك أيضاً متابعة أسعار الدولار في البنوك والسوق أو عبر تطبيق بكام في مصر والمتوفر على جوجل بلاي والذي يعرض اسعار الدولار والعملات والذهب لحظة بلحظة ، وما زالت البنوك الخاصة والتي منها “اتش اس بي سي – HSBC”، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، بنك المشرق، بنك باركليز – مصر، وغيرهم مما يعملون في القطاع المصرفي يقدمون أعلى سعر لشراء الدولار .

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سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء:

ابحث عن أسعار الدولار بكلمة – سعر الدولار 365 – للوصول للتحديث أول بأول ، الجدول محدث أول بأول ، كما يمكنك متابعة “سعر الدولار” بتحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net.

17.92 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك سايب 17.90 أفضل بنك تبيع له الآن : مصرف أبوظبي وأخرين

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.90 جنية للشراء، 17.95 جنية للبيع.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8500 17.9500 مصرف ابو ظبي 17.8500 17.9500 البنك المصري الخليجي 17.8400 17.9400 البنك الأهلي 17.8000 17.9000 بنك البركة 17.8500 17.9500 بنك القاهرة 17.8000 17.9000 بنك الاسكندرية 17.8200 17.9200 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8335 17.9341 بنك مصر 17.8400 17.9400 بنك بلوم مصر 17.8400 17.9400 كريدي أجريكول 17.8500 17.9500 بنك بيريوس 17.8500 17.9500 المصرف المتحد 17.8300 17.9300 البنك التجاري الدولي 17.8500 17.9500 المصري لتنمية الورادات 17.8500 17.9500 البنك الأهلي المتحد 17.8500 17.9500 بنك المشرق 17.8500 18.9500 بنك الاستثمار العربي 17.8200 17.9200 بنك HSBC 17.8400 17.9600 بنك سايب 17.8500 17.9500

يمكنك أيضا متابعة كافة الأسعار عبر تطبيق بكام فى مصر على جوجل بلاى.

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سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

شهد سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاع طفيف عن تعاملات الفترة السابقة، وذلك مقارنةً بالحالة التي استقر عليها الأسبوع الماضي في مصر، ولاحظ فريق مصر 365 الإخباري أن سعر تداول الدولار بالسوق السوداء يختلف من منطقة إلى أخرى، وتختلف أيضاً أسعار الدولار حسب الكمية المعروضة من العملة الصعبة .

تقرير البنك المركزي المصري حول الاحتياطي النقدي وجاء فيه نقاط عديدة أهمها

أن قيمة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وصل إلى ما يقرب من 19.2 مليار دولار حتى أول مايو الجاري، وتخصيص مليار دولار لشراء منتجات بترولية، 28 مليار دولار حجم التجارة الخارجية منذ أن صدر قرار تعويم الجنيه، ارتفاع الحصيلة الدولارية للبنك الأهلي عقب تعويم الجنيه، وذلك بسبب تقديم البنك المركزي أعلى أسعار شراء الدولار في الأغلب لتنشيط عملية شراء العملة الخضراء، مما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، زيادة حصيلة المواطنين حتى بلغت حوالى 798 مليار جنيه حتى أول مايو من العام 2017، قروض بقيمة 41 مليار جنيه للتجزئة المصرفية حتى بداية أبريل 2017 .

متابعة لحظية لأسعار الدولار لتغيرات البنوك بشكل سريع عما كان عليه الحال في السابق وخاصة بعد تحرير صرف الجنيه مقابل سعر الدولار، يشهد سعر الدولار حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية وذلك لتراجع سعر الدولار في البورصات العالمية والبورصة المصرية، وبالتالي تراجع سعر بيع وشراء العملة الأمريكية في البنوك العاملة في مصر سواء البنوك الحكومية أو الخاصة أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مكاتب وشركات الصرافة، سعر الدولار، في السوق السوداء، سعر الدولار الأمريكي اليوم مباشرة من البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث شهدت البنوك والمصارف حالة من الاستقرار في تعاملاتها اليومية بين الدولار الأمريكي و الجنيه المصري ترتب على هذا استقرار كلاً من سعر الشراء وسعر البيع اليومي داخل البنوك المصرية بمختلف فروعها، فقد وقعت تغيرات طفيفة على الأسعار بينهم دون تغيير حقيقي يؤثر فى تعاملاتها على مدار الأيام الماضية ، والتي كانت ما بين العملة الخضراء وتداولها أمام الجنيه المصري .

سعر الدولار اليوم: العملة الأمريكية تواصل استقرارها في مصر مقابل الجنية

شهدت أسعار الدولار هذا الأسبوع حالة غريبة من الاستقرار وذلك بالمقارنة بالأسابيع السابقة، وبالرغم من هذا فهناك توقعات بحدوث تغيرات في الأوضاع المصرفية قد تؤثر علي الدولار بالارتفاع أو الانخفاض .

من خلال متابعة لحظية لأسعار الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية، وخاصة في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر حيث أن السعر ثابت بهم منذ فترة عند 17.95 جنيهاً مقابل الدولار الواحد ، سعر الدولار في اليوم، في فترة استمرت ما يقرب عن أسبوع، وسوف نستعرض معا أسعار الدولار اليوم من خلال البنك الأهلي المصري وكافة البنوك العاملة في مصر .