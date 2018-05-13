سعر الذهب اليوم الأحد 13-5-2018 في مصر الآن بمحلات الصاغة

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سعر الذهب اليوم في مصر، تغطية مستمرة لكافة تحركات الذهب من خلال متابعة فريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال تقرير مفصل بأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد 13 مايو 2018 في مصر، هذا وتشهد سوق الذهب منذ فترة ليست بالقصيرة ركود ملحوظ في تعاملات البيع والشراء، ويرجع هذا إلى الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار الذهب خلال التعاملات في محلات الصاغة في مصر.

وترجع حالة الركود تلك إلى الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على أسعار الذهب خلال التعاملات، والتي تسببت في تخلي المواطنين عن السلع الغير أساسية وعلى رأسها الذهب، حيث اعتبر الكثير من المواطنين الذهب بمثابة مصدر للترفيه لا يمكن للجميع تحمل نفقاته، في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات في السوق، الجدير بالذكر أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن الذهب يعتبر ركن أساسي بالنسبة للمقبلين على الزواج، كما يعتبر جانب آمن للمدخرات بالنسبة للكثير من المصريين.

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أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر نقدمها لكم من خلال المتابعة المستمرة لتعاملات الذهب في محلات الصاغة، حيث أظهرت تعاملات اليوم في سوق الذهب استقرار ملحوظ في الأسعار، وذلك خلال اليوم الخامس على التوالي، هذا بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على سوق الذهب، والتي تسببت في ركود التعاملات في السوق بسبب تراجع القوة الشرائية بشكل ملحوظ.

وخلال التصريحات التي قام بها نائب رئيس شعبة الذهب التابع للغرفة التجارية، فقد أشار إلى قرار المركزي الخاص برفع سعر الفائدة على الودائع، باعتباره السبب الرئيسي وراء الارتفاعات التي طرأت على أسعار الذهب والتي تسببت في حالة الركود التي يعاني منه السوق.

سعر الذهب في مصر اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 735 إلى 737 عيار 22 674 إلى 676 عيار 21 643 إلى 645 عيار 18 551 إلى 553 عيار 14 429 إلى 430 عيار 12 367 إلى 369 الاونصة 22,854 إلى 22,925 الجنيه الذهب 5,144 إلى 5,160 الكيلو 734,857 إلى 737,143

متوسط اسعار الذهب اليوم في أسواق المال بالجنيه المصري والدولار الامريكي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 748.52 جنيه $42.41 سعر الذهب عيار 22 686.15 جنيه $38.87 اسعار الذهب عيار 21 654.97 جنيه $37.11 اسعار الذهب عيار 18 561.40 جنيه $31.81 سعر الذهب عيار 14 436.64 جنيه $24.74 سعر الذهب عيار 12 374.26 جنيه $21.20 سعر الذهب عيار 9 280.70 جنيه $15.90 اسعار أوقية الذهب 23,279 جنيه $1,319 اسعار جنيه الذهب 5,240 جنيه $296.87 اسعار كيلو الذهب 748,524 جنيه $42,408

تنبيه: بعض المعلومات من موقع gold-price-today.

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر مقابل الجنية المصري

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اليوم عيار 24 عيار 21 12 مايو 748.52 654.97 11 مايو 748.08 654.59 10 مايو 750.39 656.61 9 مايو 749.06 655.44 8 مايو 746.84 653.50 7 مايو 746.90 653.56 6 مايو 746.02 652.78 5 مايو 743.92 650.94 4 مايو 743.92 650.94 3 مايو 742.00 649.26 2 مايو 738.58 646.27 1 مايو 739.55 647.12 30 إبريل 745.96 652.73 29 إبريل 750.75 656.92 28 إبريل 751.62 657.68 27 إبريل 751.62 657.68 26 إبريل 748.03 654.54 25 إبريل 749.00 655.39

ارتفاع رصيد مصر من الذهب

قام المركزي خلال التقرير الذي نشره في أبريل 2018 بالإعلان عن الارتفاعات التي طرأت على رصيد مصر من الذهب، حيث يدخل الذهب ضمن الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وذكر التقرير الصادر عن المركزي عن القيمة التي سجلها الذهب بعد الارتفاع، والتي عادلت حوالي 2.825 مليار دولار، ما يعادل 50 مليار جنيه، هذا بعد الارتفاعات التي طرأت على أسعار الذهب المتواجد لدى البنك المركزي، وجاءت الارتفاعات بقيمة 4 مليار جنيه خلال السنة، وتقوم البلاد باللجوء إلى الاحتياطي النقدي لدى المركزي لسد قيمة العجز في الموازنة، بجانب توفير حاجة البلاد من النفقات.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يأتي سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه في البنوك المصرية على رأس العوامل التي تؤثر على تحديد سعر الذهب خلال التعاملات في مصر، حيث يعتبر الدولار عامل رئيسي في التأثير على أسعار جميع السلع والمنتجات خلال التعاملات في السوق المصرية، أما العامل الثاني المؤثر على أسعار الذهب هو العرض والطلب، حيث يرتفع سعر الذهب وقت الأزمات نتيجة اتجاه المستثمرين للذهب باعتباره مصدر آمن للاستثمار، وبالتالي زيادة الطلب على الذهب ومن ثم ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ خلال التعاملات.

المركزي يستهدف رفع الاحتياطي من الذهب

يعتبر منجم السكري في الصحراء الشرقية المصرية من أهم المناجم التي تمتلكها مصر، هذا وقد بدأ منجم السكري في إنتاج الذهب بكميات ملحوظة منذ ما يقرب من سبعة سنوات، وتستهدف البلاد خلال الفترة الحالية زيادة قيمة الاحتياطي من الذهب لدى البلاد من خلال رفع قيمة انتاج منجم السكري، وخلال التصريحات التي قام بها “طارق الملا” وزير البترول، وذلك خلال حضوره إجتماع مجلس النواب، فقد أوضح اتجاه البلاد خلال الفترة القادمة والذي تعمل من خلاله على تحويل جزء من إنتاج منجم السكري إلى البنك المركزي لزيادة قيمة الاحتياطي لدى البلاد من الذهب.