سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 25 مايو 2018 بمحلات الصاغة الآن

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سعر الذهب اليوم في مصر، تغطية مستمرة لكافة تحركات الذهب من خلال متابعة فريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال تقرير مفصل بأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 25 مايو 2018 في مصر، هذا وتشهد سوق الذهب منذ فترة ليست بالقصيرة ركود ملحوظ في تعاملات البيع والشراء، ويرجع هذا إلى الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار الذهب خلال التعاملات في محلات الصاغة في مصر.

وترجع حالة الركود تلك إلى الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على أسعار الذهب خلال التعاملات، والتي تسببت في تخلي المواطنين عن السلع الغير أساسية وعلى رأسها الذهب، حيث اعتبر الكثير من المواطنين الذهب بمثابة مصدر للترفيه لا يمكن للجميع تحمل نفقاته، في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات في السوق، الجدير بالذكر أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن الذهب يعتبر ركن أساسي بالنسبة للمقبلين على الزواج، كما يعتبر جانب آمن للمدخرات بالنسبة للكثير من المصريين.

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سعر الذهب في مصر اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 737 إلى 739 عيار 22 676 إلى 678 عيار 21 645 إلى 647 عيار 18 553 إلى 555 عيار 14 430 إلى 431 عيار 12 369 إلى 370 الاونصة 22,925 إلى 22,996 الجنيه الذهب 5,160 إلى 5,176 الكيلو 737,143 إلى 739,429

متوسط اسعار الذهب اليوم في أسواق المال بالجنيه المصري والدولار الامريكي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 749.39 جنيه $41.94 سعر الذهب عيار 22 686.95 جنيه $38.44 اسعار الذهب عيار 21 655.73 جنيه $36.69 اسعار الذهب عيار 18 562.05 جنيه $31.45 سعر الذهب عيار 14 437.15 جنيه $24.46 سعر الذهب عيار 12 374.70 جنيه $20.97 سعر الذهب عيار 9 281.02 جنيه $15.73 اسعار أوقية الذهب 23,306 جنيه $1,304 اسعار جنيه الذهب 5,246 جنيه $293.56 اسعار كيلو الذهب 749,391 جنيه $41,936

تنبيه: بعض المعلومات من موقع gold-price-today.

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر مقابل الجنية المصري

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اليوم عيار 24 عيار 21 24 مايو 749.91 656.19 23 مايو 743.11 650.24 22 مايو 742.15 649.40 21 مايو 738.51 646.21 20 مايو 738.30 646.03 19 مايو 738.34 646.06 18 مايو 738.34 646.06 17 مايو 737.35 645.19 16 مايو 737.35 645.19 16 مايو 740.27 647.75 15 مايو 738.24 645.98 14 مايو 751.22 657.33 13 مايو 753.17 659.04 12 مايو 748.52 654.97 11 مايو 748.08 654.59 10 مايو 750.39 656.61 9 مايو 749.06 655.44 8 مايو 746.84 653.50 7 مايو 746.90 653.56

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر نقدمها لكم من خلال المتابعة المستمرة لتعاملات الذهب في محلات الصاغة، حيث أظهرت تعاملات اليوم في سوق الذهب استقرار ملحوظ في الأسعار، وذلك خلال اليوم الخامس على التوالي، هذا بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على سوق الذهب، والتي تسببت في ركود التعاملات في السوق بسبب تراجع القوة الشرائية بشكل ملحوظ.

وخلال التصريحات التي قام بها نائب رئيس شعبة الذهب التابع للغرفة التجارية، فقد أشار إلى قرار المركزي الخاص برفع سعر الفائدة على الودائع، باعتباره السبب الرئيسي وراء الارتفاعات التي طرأت على أسعار الذهب والتي تسببت في حالة الركود التي يعاني منه السوق.

المركزي يستهدف رفع الاحتياطي من الذهب

يعتبر منجم السكري في الصحراء الشرقية المصرية من أهم المناجم التي تمتلكها مصر، هذا وقد بدأ منجم السكري في إنتاج الذهب بكميات ملحوظة منذ ما يقرب من سبعة سنوات، وتستهدف البلاد خلال الفترة الحالية زيادة قيمة الاحتياطي من الذهب لدى البلاد من خلال رفع قيمة انتاج منجم السكري، وخلال التصريحات التي قام بها “طارق الملا” وزير البترول، وذلك خلال حضوره إجتماع مجلس النواب، فقد أوضح اتجاه البلاد خلال الفترة القادمة والذي تعمل من خلاله على تحويل جزء من إنتاج منجم السكري إلى البنك المركزي لزيادة قيمة الاحتياطي لدى البلاد من الذهب.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يأتي سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه في البنوك المصرية على رأس العوامل التي تؤثر على تحديد سعر الذهب خلال التعاملات في مصر، حيث يعتبر الدولار عامل رئيسي في التأثير على أسعار جميع السلع والمنتجات خلال التعاملات في السوق المصرية، أما العامل الثاني المؤثر على أسعار الذهب هو العرض والطلب، حيث يرتفع سعر الذهب وقت الأزمات نتيجة اتجاه المستثمرين للذهب باعتباره مصدر آمن للاستثمار، وبالتالي زيادة الطلب على الذهب ومن ثم ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ خلال التعاملات.

ارتفاع رصيد مصر من الذهب

قام المركزي خلال التقرير الذي نشره في أبريل 2018 بالإعلان عن الارتفاعات التي طرأت على رصيد مصر من الذهب، حيث يدخل الذهب ضمن الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وذكر التقرير الصادر عن المركزي عن القيمة التي سجلها الذهب بعد الارتفاع، والتي عادلت حوالي 2.825 مليار دولار، ما يعادل 50 مليار جنيه، هذا بعد الارتفاعات التي طرأت على أسعار الذهب المتواجد لدى البنك المركزي، وجاءت الارتفاعات بقيمة 4 مليار جنيه خلال السنة، وتقوم البلاد باللجوء إلى الاحتياطي النقدي لدى المركزي لسد قيمة العجز في الموازنة، بجانب توفير حاجة البلاد من النفقات.