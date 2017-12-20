سعر الذهب اليوم في مصر الآن: أسعار الذهب الآن

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سعر الذهب اليوم، شهدت الفترة الماضية منذ أبريل والتي عاصرت ارتفاع أسعار الذهب حتى جاوز 760 جنيه حالة من الركود، ومع استمرار حالة الركود فقد تراجعت أسعار الذهب مع نهاية أبريل وبداية مايو، ومع الارتباط الملحوظ بين سعر الدولار والذهب، فقد تسبب انخفاض سعر الذهب إلى استقرار واضح في تعاملات الدولار داخل البنوك.

كما أشارت التوقعات إلى استمرار التراجع في سعر الذهب خلال الفترة الحالية وحتى نهاية شهر رمضان، حيث يتراجع الإقبال على الذهب خلال تلك الفترة، ويرتفع بعد عيد الأضحى نتيجة ارتفاع مناسبات الخطوبة والزواج خلال تلك الفترة، ووفقا للتوقعات فإن سعر الذهب من المحتمل أن يرتفع في تلك الفترة بقيمة 35 جنيه كحد أقصى.

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نقدم لحضراتكم أسعار الذهب، وذلك من خلال تحديث فورى ولحظي لأي تغير يحدث في أسعار الذهب فى مصر، و أيضاً نقدم جدول يضم أسعار الذهب بالدولار الأمريكي والأسواق العالمية والتى تؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب فى مصر.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 713 إلى 715 عيار 22 654 إلى 656 عيار 21 624 إلى 626 عيار 18 535 إلى 537 عيار 14 416 إلى 417 عيار 12 357 إلى 358 الاونصة 22,179 إلى 22,250 الجنيه الذهب 4,992 إلى 5,008 الكيلو 713,143 إلى 715,429

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بدأت تعاملات اليوم في سوق الذهب باستقرار ملحوظ في الأسعار، وذلك بعد سلسلة من الارتفاع والتراجع الملحوظ والتي عانت منها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك التغييرات الأخيرة والاضطرابات نتيجة اضطراب أسعار الدولار والبورصات العالمية وأسعار النفط.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من توقع الكثير من الخبراء ارتفاع سعر الذهب في الفترة الحالية، إلا أن الأسعار الفعلية قد جاءت مخالفة لجميع التوقعات، حيث انخفض سعر الذهب بصورة ملحوظة والذي لم يستمر طويلا وعاد إلى سعره من جديد مع ثبات في تعاملات السوق وحدث هذا بسبب حالة الركود التي مرت بها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

تنقية الذهب:

يقوم الخبراء في مجال التنقية خلال الفترة الأخيرة باللجوء إلى التيارات المائية القوية واستخدامها لتنقية الذهب من الشوائب الموجودة به، ومع ارتفاع الكثافة الملحوظ للذهب فإن الخبراء من الممكن أن يستخدموا الزئبق في عملية التنقية كواحدة من الطرق الأخرى التي من الممكن اللجوء إليها، ومن ثم التخلص من الزئبق بعدها عن طريق التقطير.

ويمكن استخدام مجموعة من الطرق الكيميائية الأخرى لتنقية الذهب عقب استخراجه من باطن الأرض بخلاف الطريقتين المذكورتين، وتأتي الصين في مقدمة الدول المستخرجة لخام الذهب، حيث يصل المعدل السنوي لإنتاج خام الذهب في الصين إلى نحو 2.700.000 كيلو جرام من الذهب، بعدها تأتي كلا من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية بالترتيب.

سعر الذهب فى مصر اليوم بالدمغة

ضريبة الدمغة هى تلك الضريبة إلى يتم إضافتها على سعر المشغولات الذهبية هذا بخلاف السعر الرسمي لمعدن الذهب، حيث تتراوح ما بين 25 جنيه و60 جنيه تدفع على الجرام الواحد، وهذا يتوقف على مستوى المشغولات الذهبية ويتوقف أيضا على ماركة تلك المشغولات، وهي تعد واحدة من أنواع الضريبة المضافة التي حددتها الدولة والتي يتم إضافتها إلى سعر السلع مما يؤدي إلى رفع سعرها أكثر، وصارت الضريبة المضافة ضمن العوامل والضرائب التي أدت إلى رفع سعر الذهب، وأحد أسباب بعد المشترين عنه من تسبب فى إصابة حركة شراء المعدن الأصفر بالركود.