أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية.. محدث لحظياً

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أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية.. محدث لحظياً
أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب اليوم ، نقدم لحضراتكم جدول محدث لحظياً بأحدث أسعار الذهب اليوم في مصر ، بالإضافة إلي جدول يضم كافة أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

نقدم لحضراتكم أسعار الذهب، وذلك من خلال تحديث فورى ولحظي لأي تغير يحدث في أسعار الذهب فى مصر، و أيضاً نقدم جدول يضم أسعار الذهب بالدولار الأمريكي والأسواق العالمية والتى تؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب فى مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24755 إلى 758
عيار 22692 إلى 695
عيار 21661 إلى 663
عيار 18567 إلى 568
عيار 14441 إلى 442
عيار 12378 إلى 379
الاونصة23,494 إلى 23,565
الجنيه الذهب5,288 إلى 5,304
الكيلو755,429 إلى 757,714
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اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه والدولار

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24765.63 جنيه$43.43
سعر الذهب عيار 22701.83 جنيه$39.81
اسعار الذهب عيار 21669.94 جنيه$38.00
اسعار الذهب عيار 18574.23 جنيه$32.57
سعر الذهب عيار 14446.62 جنيه$25.33
سعر الذهب عيار 12382.81 جنيه$21.71
سعر الذهب عيار 9287.11 جنيه$16.29
اسعار أوقية الذهب23,811 جنيه$1,351
اسعار جنيه الذهب5,360 جنيه$304.00
اسعار كيلو الذهب765,629 جنيه$43,428

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر مقابل الجنية المصري

اليومعيار 24عيار 21
31 يناير763.14667.76
30 يناير758.71663.89
29 يناير760.62665.56
28 يناير765.89670.17
27 يناير765.89670.17
26 يناير766.35670.57
25 يناير764.76669.18
24 يناير770.83674.49
23 يناير762.43667.14
22 يناير759.62664.68
21 يناير757.21662.58

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تنقية الذهب:

يقوم الخبراء في مجال التنقية خلال الفترة الأخيرة باللجوء إلى التيارات المائية القوية واستخدامها لتنقية الذهب من الشوائب الموجودة به، ومع ارتفاع الكثافة الملحوظ للذهب فإن الخبراء من الممكن أن يستخدموا الزئبق في عملية التنقية كواحدة من الطرق الأخرى التي من الممكن اللجوء إليها، ومن ثم التخلص من الزئبق بعدها عن طريق التقطير.

ويمكن استخدام مجموعة من الطرق الكيميائية الأخرى لتنقية الذهب عقب استخراجه من باطن الأرض بخلاف الطريقتين المذكورتين، وتأتي الصين في مقدمة الدول المستخرجة لخام الذهب، حيث يصل المعدل السنوي لإنتاج خام الذهب في الصين إلى نحو 2.700.000 كيلو جرام من الذهب، بعدها تأتي كلا من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية بالترتيب.