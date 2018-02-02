أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية.. محدث لحظياً

سعر الذهب اليوم ، نقدم لحضراتكم جدول محدث لحظياً بأحدث أسعار الذهب اليوم في مصر ، بالإضافة إلي جدول يضم كافة أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.
نقدم لحضراتكم أسعار الذهب، وذلك من خلال تحديث فورى ولحظي لأي تغير يحدث في أسعار الذهب فى مصر، و أيضاً نقدم جدول يضم أسعار الذهب بالدولار الأمريكي والأسواق العالمية والتى تؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب فى مصر.
سعر الذهب في مصر اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|755 إلى 758
|عيار 22
|692 إلى 695
|عيار 21
|661 إلى 663
|عيار 18
|567 إلى 568
|عيار 14
|441 إلى 442
|عيار 12
|378 إلى 379
|الاونصة
|23,494 إلى 23,565
|الجنيه الذهب
|5,288 إلى 5,304
|الكيلو
|755,429 إلى 757,714
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه والدولار
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|765.63 جنيه
|$43.43
|سعر الذهب عيار 22
|701.83 جنيه
|$39.81
|اسعار الذهب عيار 21
|669.94 جنيه
|$38.00
|اسعار الذهب عيار 18
|574.23 جنيه
|$32.57
|سعر الذهب عيار 14
|446.62 جنيه
|$25.33
|سعر الذهب عيار 12
|382.81 جنيه
|$21.71
|سعر الذهب عيار 9
|287.11 جنيه
|$16.29
|اسعار أوقية الذهب
|23,811 جنيه
|$1,351
|اسعار جنيه الذهب
|5,360 جنيه
|$304.00
|اسعار كيلو الذهب
|765,629 جنيه
|$43,428
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر مقابل الجنية المصري
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|31 يناير
|763.14
|667.76
|30 يناير
|758.71
|663.89
|29 يناير
|760.62
|665.56
|28 يناير
|765.89
|670.17
|27 يناير
|765.89
|670.17
|26 يناير
|766.35
|670.57
|25 يناير
|764.76
|669.18
|24 يناير
|770.83
|674.49
|23 يناير
|762.43
|667.14
|22 يناير
|759.62
|664.68
|21 يناير
|757.21
|662.58
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تنقية الذهب:
يقوم الخبراء في مجال التنقية خلال الفترة الأخيرة باللجوء إلى التيارات المائية القوية واستخدامها لتنقية الذهب من الشوائب الموجودة به، ومع ارتفاع الكثافة الملحوظ للذهب فإن الخبراء من الممكن أن يستخدموا الزئبق في عملية التنقية كواحدة من الطرق الأخرى التي من الممكن اللجوء إليها، ومن ثم التخلص من الزئبق بعدها عن طريق التقطير.
ويمكن استخدام مجموعة من الطرق الكيميائية الأخرى لتنقية الذهب عقب استخراجه من باطن الأرض بخلاف الطريقتين المذكورتين، وتأتي الصين في مقدمة الدول المستخرجة لخام الذهب، حيث يصل المعدل السنوي لإنتاج خام الذهب في الصين إلى نحو 2.700.000 كيلو جرام من الذهب، بعدها تأتي كلا من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية بالترتيب.
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