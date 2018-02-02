أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية.. محدث لحظياً

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سعر الذهب اليوم ، نقدم لحضراتكم جدول محدث لحظياً بأحدث أسعار الذهب اليوم في مصر ، بالإضافة إلي جدول يضم كافة أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

نقدم لحضراتكم أسعار الذهب، وذلك من خلال تحديث فورى ولحظي لأي تغير يحدث في أسعار الذهب فى مصر، و أيضاً نقدم جدول يضم أسعار الذهب بالدولار الأمريكي والأسواق العالمية والتى تؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب فى مصر.

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سعر الذهب في مصر اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 755 إلى 758 عيار 22 692 إلى 695 عيار 21 661 إلى 663 عيار 18 567 إلى 568 عيار 14 441 إلى 442 عيار 12 378 إلى 379 الاونصة 23,494 إلى 23,565 الجنيه الذهب 5,288 إلى 5,304 الكيلو 755,429 إلى 757,714

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه والدولار

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 765.63 جنيه $43.43 سعر الذهب عيار 22 701.83 جنيه $39.81 اسعار الذهب عيار 21 669.94 جنيه $38.00 اسعار الذهب عيار 18 574.23 جنيه $32.57 سعر الذهب عيار 14 446.62 جنيه $25.33 سعر الذهب عيار 12 382.81 جنيه $21.71 سعر الذهب عيار 9 287.11 جنيه $16.29 اسعار أوقية الذهب 23,811 جنيه $1,351 اسعار جنيه الذهب 5,360 جنيه $304.00 اسعار كيلو الذهب 765,629 جنيه $43,428

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر مقابل الجنية المصري

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اليوم عيار 24 عيار 21 31 يناير 763.14 667.76 30 يناير 758.71 663.89 29 يناير 760.62 665.56 28 يناير 765.89 670.17 27 يناير 765.89 670.17 26 يناير 766.35 670.57 25 يناير 764.76 669.18 24 يناير 770.83 674.49 23 يناير 762.43 667.14 22 يناير 759.62 664.68 21 يناير 757.21 662.58

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تنقية الذهب:

يقوم الخبراء في مجال التنقية خلال الفترة الأخيرة باللجوء إلى التيارات المائية القوية واستخدامها لتنقية الذهب من الشوائب الموجودة به، ومع ارتفاع الكثافة الملحوظ للذهب فإن الخبراء من الممكن أن يستخدموا الزئبق في عملية التنقية كواحدة من الطرق الأخرى التي من الممكن اللجوء إليها، ومن ثم التخلص من الزئبق بعدها عن طريق التقطير.

ويمكن استخدام مجموعة من الطرق الكيميائية الأخرى لتنقية الذهب عقب استخراجه من باطن الأرض بخلاف الطريقتين المذكورتين، وتأتي الصين في مقدمة الدول المستخرجة لخام الذهب، حيث يصل المعدل السنوي لإنتاج خام الذهب في الصين إلى نحو 2.700.000 كيلو جرام من الذهب، بعدها تأتي كلا من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية بالترتيب.