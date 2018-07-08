سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 8 يوليو 2018 في مصر الآن

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سعر الذهب اليوم في مصر، حيث نقدم لكم اليوم ومن خلال موقعنا تقرير مفصل عن أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد 8 يوليو 2018 في محلات الصاغة، وكذلك توقعات الأسعار خلال الفترة القادمة في السوق المصرية، حيث أظهرت تعاملات الذهب أول أمس انخفاض ملحوظ في الأسعار بقيمة 4 جنيهات، أما بالنسبة لتعاملات اليوم فقد أظهرت استقرار واضح في الأسعار.

وذكر الخبراء الاقتصاديين والمتعاملين في سوق الذهب اليوم، أن حالة الاستقرار تلك ترجع إلى استقرار الأسعار العالمية للذهب وثباتها خلال تعاملات اليوم، ونوفر لكم من خلال هذا المقال أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات في محلات الصاغة والسوق المصرية، تابعونا.

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أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر وحالة من الاستقرار تشهدها الأسعار اليوم خلال التعاملات في السوق المصرية ومحلات الصاغة، حيث انخفض سعر الذهب بقيمة 4 جنيهات خلال تعاملات أمس، وأظهر سعر الذهب استقرار وثبات ملحوظ في الأسعار خلال تعاملات اليوم.

هذا وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الخطوبات والزيجات خلال الفترة الحالية كما هو معتاد من كل عام، إلا أن الإقبال على شراء الذهب من قبل المواطنين لا يزال ضعيف، ويرجع هذا إلى الارتفاع الملحوظ في سعر الذهب، والذي تسبب في حدوث ركود ملحوظ بالأسعار خلال الفترة الماضية، ولاتزال حالة الركود وضعف المبيعات مستمرة حتى الآن في سوق الذهب على الرغم من الانخفاض الملحوظ في الأسعار بالمقارنة بالأسعار في الفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 718 إلى 720 عيار 22 658 إلى 660 عيار 21 628 إلى 630 عيار 18 538 إلى 540 عيار 14 419 إلى 420 عيار 12 359 إلى 360 الاونصة 22,321 إلى 22,392 الجنيه الذهب 5,024 إلى 5,040 الكيلو 717,714 إلى 720,000

متوسط سعر الذهب اليوم في أسواق المال بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 720.21 جنيه $40.37 سعر الذهب عيار 22 660.20 جنيه $37.01 اسعار الذهب عيار 21 630.20 جنيه $35.32 اسعار الذهب عيار 18 540.17 جنيه $30.28 سعر الذهب عيار 14 420.13 جنيه $23.55 سعر الذهب عيار 12 360.11 جنيه $20.18 سعر الذهب عيار 9 270.08 جنيه $15.14 اسعار أوقية الذهب 22,399 جنيه $1,256 اسعار جنيه الذهب 5,042 جنيه $282.60 اسعار كيلو الذهب 720,213 جنيه $40,370

تنبيه: بعض المعلومات من موقع gold-price-today.

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر مقابل الجنية المصري

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اليوم عيار 24 عيار 21 7 يوليو 720.21 630.20 6 يوليو 720.21 630.20 5 يوليو 721.79 631.58 4 يوليو 721.34 631.19 3 يوليو 720.55 630.49 2 يوليو 714.74 625.41 1 يوليو 718.98 629.12 30 يونيو 719.01 629.15 29 يونيو 719.01 629.15 28 يونيو 716.47 626.93

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر نقدمها لكم من خلال المتابعة المستمرة لسعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، حيث أظهرت تعاملات اليوم في سوق الذهب استقرار ملحوظ في سعر الذهب اليوم، هذا بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على سعر الذهب، والتي تسببت في ركود التعاملات في السوق بسبب تراجع القوة الشرائية بشكل ملحوظ.

وخلال التصريحات التي قام بها نائب رئيس شعبة الذهب التابع للغرفة التجارية، فقد أشار إلى قرار المركزي الخاص برفع سعر الفائدة على الودائع، باعتباره السبب الرئيسي وراء الارتفاعات التي طرأت على أسعار الذهب والتي تسببت في حالة الركود التي يعاني منه السوق.

منجم السكري

تُعرف الدولة المصرية بمناجم الذهب واستخراجه منذ الفراعنة، حيث اتبع الفراعنة في بداية الأمر الصورة البدائية لاستخراج المعدن النفيس “الذهب”، وذلك من القشرة الأرضية والصخور، وتمتلك الصحراء الشرقية عروق الذهب الذهب الخام التي تميزها عن غيرها، وتتعدد المناجم التي تتمتع بها مصر والتي ترتفع أعدادها حتى تصل إلى 120 منجم، ويعتبر منجم السكري هو الأشهر من بين مناجم الذهب المتعددة التي تمتلكها مصر، وهو الثالث من بين أكبر المناجم حول العالم، ويصل قيمة الاحتياطي الذي يتمتع به منجم السكري إلى 25 مليون أوقية.

ووصل قيمة انتاج الذهب إلى 1.8 طن من الذهب في سبتمبر 2017، وهو أعلى قيمة انتاج للذهب، حيث يرتفع معدل الانتاج هذا الشهر كثيرًا عن الأشهر العادية والتي تصل معدلات الانتاج فيها إلى 1.5 طن ذهب كأعلى إنتاج، ووصلت قيمة انتاج منجم السكري إلى 2.7 مليون أوقية من المعدن النفيس، وذلك من الفترة ما بين 2010 وحتى 2017.

توقعات أسعار الذهب

تسببت الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب في تراجع نسبة المبيعات بشكل ملحوظ، وأشار الخبراء إلى توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، مضيفين أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب خلال الفترة القادمة بشكل ملحوظ، إلا أن الأسعار الحالية للذهب خالفت التوقعات، حيث أظهرت ارتفاعات ملحوظة على الرغم من استمرار تراجع المبيعات.

وخلال التصريحات التي قام بها عضو مجلس إدارة شعبة الذهب “إيهاب واصف “، فقد صرح بارتفاعات أسعار الذهب العالمية خلال الفترة الأخيرة بنسبة تصل إلى 5%، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب خلال الفترة القادمة ارتفاع في الأسعار، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على الأسعار.