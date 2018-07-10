سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018: اسعار الذهب في مصر الآن

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سعر الذهب اليوم في مصر، حيث نقدم لكم اليوم ومن خلال موقعنا تقرير مفصل عن أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018 في محلات الصاغة، وكذلك توقعات الأسعار خلال الفترة القادمة في السوق المصرية، حيث أظهرت تعاملات الذهب أول أمس انخفاض ملحوظ في الأسعار بقيمة 4 جنيهات، أما بالنسبة لتعاملات اليوم فقد أظهرت استقرار واضح في الأسعار.

وذكر الخبراء الاقتصاديين والمتعاملين في سوق الذهب اليوم، أن حالة الاستقرار تلك ترجع إلى استقرار الأسعار العالمية للذهب وثباتها خلال تعاملات اليوم، ونوفر لكم من خلال هذا المقال أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات في محلات الصاغة والسوق المصرية، تابعونا.

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سعر الذهب اليوم

وقد صعد معدن الفضة بنسبة مئوية سجلت 0,6% ليصل إلى مستوى 16,10 دولار للأونصة، وقد ارتفع البلاتين بنسبة تصل إلى 0,4% ليصل إلى مستوى 844 دولار للأونصة، كما ارتفع معدن البلاديوم بنسبة 0,5% ليصل إلى 958 دولار للأونصة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن أسعار الذهب قد تراجعت خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي، ولكنها تعافت من تدني مستوياتها بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي وصعود أسواق الأسهم.

وقد أنهى الذهب الأسبوع على زيادة صغيرة وسط تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 723 إلى 726 عيار 22 663 إلى 665 عيار 21 633 إلى 635 عيار 18 543 إلى 544 عيار 14 422 إلى 423 عيار 12 362 إلى 363 الاونصة 22,499 إلى 22,570 الجنيه الذهب 5,064 إلى 5,080 الكيلو 723,429 إلى 725,714

متوسط سعر الذهب اليوم في أسواق المال بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 723.07 جنيه $40.53 سعر الذهب عيار 22 662.82 جنيه $37.15 اسعار الذهب عيار 21 632.70 جنيه $35.47 اسعار الذهب عيار 18 542.31 جنيه $30.40 سعر الذهب عيار 14 421.79 جنيه $23.64 سعر الذهب عيار 12 361.53 جنيه $20.27 سعر الذهب عيار 9 271.15 جنيه $15.20 اسعار أوقية الذهب 22,487 جنيه $1,261 اسعار جنيه الذهب 5,062 جنيه $283.72 اسعار كيلو الذهب 723,067 جنيه $40,531

تنبيه: بعض المعلومات من موقع gold-price-today.

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر مقابل الجنية المصري

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اليوم عيار 24 عيار 21 8 يوليو 720.20 630.19 7 يوليو 720.21 630.20 7 يوليو 720.21 630.20 6 يوليو 720.21 630.20 5 يوليو 721.79 631.58 4 يوليو 721.34 631.19 3 يوليو 720.55 630.49 2 يوليو 714.74 625.41 1 يوليو 718.98 629.12 30 يونيو 719.01 629.15 29 يونيو 719.01 629.15 28 يونيو 716.47 626.93

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر نقدمها لكم من خلال المتابعة المستمرة لسعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، حيث أظهرت تعاملات اليوم في سوق الذهب استقرار ملحوظ في سعر الذهب اليوم، هذا بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على سعر الذهب، والتي تسببت في ركود التعاملات في السوق بسبب تراجع القوة الشرائية بشكل ملحوظ.

وخلال التصريحات التي قام بها نائب رئيس شعبة الذهب التابع للغرفة التجارية، فقد أشار إلى قرار المركزي الخاص برفع سعر الفائدة على الودائع، باعتباره السبب الرئيسي وراء الارتفاعات التي طرأت على أسعار الذهب والتي تسببت في حالة الركود التي يعاني منه السوق.

ارتفع سعر الذهب اليوم وقد أقترب من ملامسة أعلى مستوياته خلال أسبوعين مع سعر الدولار وتعافي العملة الصينية “اليوان” من مستوياته المنخفضة التي سجلها خلال شهر يونيو السابق لعام 2018.

وقد استمر الذهب في ارتفاعه اليوم على الرغم من تعافي سعر الدولار مع إقبال بعض من المستثمرين على الشراء من أجل تغطية مراكز مدينة.

وقد أعلن بعض المتعاملين تعليقاً على سعر الذهب اليوم معلنين “إلى أن سعر الذهب لا يزال قرب أدنى مستوياته التي سجلها خلال شهر ديسمبر السابق”.

وقد ارتفعت سعر الذهب في “السوق الفورية” بنسبة تصل إلى 0,3% إلى 1258,52 دولار للأونصة، بعدما صعد الذهب إلى 1265,87 دولار ليسجل أعلى مستوى منذ السادس والعشرين من شهر يونيو لعام 2018.

وقد ارتفعت “العقود الآجلة للذهب” في الولايات المتحدة الأمريكية تسليم شهر أغسطس 3,80 دولار أو بنسبة مئوية تصل إلى 0,3% ليصل إلى مستوى 1259,60 دولار للأونصة.

تحليل إغلاق الذهب

تراجع تداول اسعار المعدن الأصفر هبوطاً بعدما اقتربت من مستوى 1267,00 لتسير في اتجاه الهبوط الفعلي خلال الجلسات القادمة، وفي انتظار زيارة مستوى “1234,41 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن سلبية “مؤشر ستوكاستيك” يؤدي إلى تعزيز التوقعات بانخفاض المعدن الأصفر.

سعر الذهب في مصر

وقد سجلت أسعار المعدن الأصفر في مستهل تعاملات الأسبوعية داخل السوق المصري بارتفاع بقيمة جنيهين في عيار 21، والذي يعد الأكثر شعبية في جمهورية مصر العربية ليصل إلى ستمائة واثنين وثلاثين جنيهاً مصرياً للجرام، وسجل عيار 18 سعر 541,70 جنيه للجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، حالة من الاستقرار تشهدها اسعار الذهب اليوم خلال تعاملاته في محلات الصاغة، حيث انخفض سعر الذهب بقيمة 4 جنيهات خلال تعاملات أمس، وأظهر سعر الذهب استقرار وثبات ملحوظ في الأسعار خلال تعاملات اليوم.

هذا وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الخطوبات والزيجات خلال الفترة الحالية كما هو معتاد من كل عام، إلا أن الإقبال على شراء الذهب من قبل المواطنين لا يزال ضعيف، ويرجع هذا إلى الارتفاع الملحوظ في سعر الذهب، والذي تسبب في حدوث ركود ملحوظ بالأسعار خلال الفترة الماضية، ولاتزال حالة الركود وضعف المبيعات مستمرة حتى الآن في سوق الذهب على الرغم من الانخفاض الملحوظ في الأسعار بالمقارنة بالأسعار في الفترة الماضية.

توقعات أسعار الذهب

تسببت الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب في تراجع نسبة المبيعات بشكل ملحوظ، وأشار الخبراء إلى توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، مضيفين أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب خلال الفترة القادمة بشكل ملحوظ، إلا أن الأسعار الحالية للذهب خالفت التوقعات، حيث أظهرت ارتفاعات ملحوظة على الرغم من استمرار تراجع المبيعات.

وخلال التصريحات التي قام بها عضو مجلس إدارة شعبة الذهب “إيهاب واصف “، فقد صرح بارتفاعات أسعار الذهب العالمية خلال الفترة الأخيرة بنسبة تصل إلى 5%، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب خلال الفترة القادمة ارتفاع في الأسعار، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على الأسعار.