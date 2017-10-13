سعر الذهب اليوم فى مصر بمحلات الصاغة الجمعة 13 أكتوبر 2017 الآن

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سعر الذهب اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم، حيث أشار عضو شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية”شريف فايق” بعد تراجع أسعار الذهب في الأيام الماضية فكان تراجع أسعار الذهب الفترة الماضية سبب في انتعاش سوق المعدن في جمهورية مصر العربية وهذا أدى إلى أن استقرار الذهب عند أقل مستوى له منذ أشهر وهذا كان سبب في انتعاش حركة مبيعات الذهب الأيام القادمة رغم من استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها مرة أخرى، وبالنسبة أعيرة الذهب الأكثر مبيعا في مصر ولكن العيار الأكثر مبيعا هو عيار 18 الذي أنتشر وأخذ رواجا داخل محافظة الإسكندرية والقاهرة ومحافظات الحضر بشكل عام خلال الفترة الأخيرة الماضية، بسبب سعره المناسب مقارنة بسعر عيار 24 وعيار 21 أما في محافظات الصعيد الإقبال يكون علي الذهب عيار 21 بصورة كبيرة وملفتة للنظر، أما الأعيرة الجديدة عيار 12 وعيار 14 أكد مسؤول شعبة الذهب في الغرفة التجارية بأن الطلب علي هذه الأعيرة قليل منذ عودتها للسوق المصري وهي أعيرة غير متداولة ومعروفة بالنسبة للسوق المصري بالإضافة إلى عيار 24 ليس عليه إقبال كبير في مصر ولا يعتمده أصحاب محلات الصاغة وركزوا علي عيار 18 وعيار 21.

سعر الذهب فى مصر اليوم بالدمغة

ضريبة الدمغة هى تلك الضريبة إلى يتم إضافتها على سعر المشغولات الذهبية هذا بخلاف السعر الرسمي لمعدن الذهب، حيث تتراوح ما بين 25 جنيه و60 جنيه تدفع على الجرام الواحد، وهذا يتوقف على مستوى المشغولات الذهبية ويتوقف أيضا على ماركة تلك المشغولات، وهي تعد واحدة من أنواع الضريبة المضافة التي حددتها الدولة والتي يتم إضافتها إلى سعر السلع مما يؤدي إلى رفع سعرها أكثر، وصارت الضريبة المضافة ضمن العوامل والضرائب التي أدت إلى رفع سعر الذهب، وأحد أسباب بعد المشترين عنه من تسبب فى إصابة حركة شراء المعدن الأصفر بالركود.

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سعر الذهب اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 : تحديث لحظي علي مصر 365

هام: لكل متابعينا على صفحة سعر الدولار فى مصر، الصفحة اتقفلت لكثرة البلاغات وتم تدشين صفحة اخرى بنفس الاسم “سعر الدولار في مصر” او يمكنك الذهاب مباشرة من هنا.

السعر العالمي : 1,294.20 دولار أمريكي.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 722 إلى 725 عيار 22 662 إلى 664 عيار 21 632 إلى 634 عيار 18 542 إلى 543 عيار 14 421 إلى 423 عيار 12 361 إلى 362 الاونصة 22,463 إلى 22,534 الجنيه الذهب 5,056 إلى 5,072 الكيلو 722,286 إلى 724,571

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متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري.

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 733.29 جنيه $41.67 سعر الذهب عيار 22 672.19 جنيه $38.19 اسعار الذهب عيار 21 641.65 جنيه $36.46 اسعار الذهب عيار 18 549.98 جنيه $31.25 سعر الذهب عيار 14 427.76 جنيه $24.31 سعر الذهب عيار 12 366.65 جنيه $20.83 سعر الذهب عيار 9 274.99 جنيه $15.62 اسعار أوقية الذهب 22,805 جنيه $1,296 اسعار جنيه الذهب 5,133 جنيه $291.67 اسعار كيلو الذهب 733,293 جنيه $41,666

متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 11 أكتوبر 731.64 640.20 10 أكتوبر 729.60 638.41 9 أكتوبر 727.39 636.48 8 أكتوبر 723.14 632.76 7 أكتوبر 723.14 632.76 6 أكتوبر 723.14 632.76 5 أكتوبر 718.44 628.65 4 أكتوبر 722.04 631.80 3 أكتوبر 719.92 629.95 2 أكتوبر 719.49 629.57 1 أكتوبر 725.83 635.12 30 سبتمبر 725.83 635.12

أسباب انخفاض الطلب العالمي على الذهب

أدى هبوط الطلب العالمي على المعدن الأصفر بنسبة وصلت إلى حوالى 14% ويوف نستعرض بعض هذه الأسباب :

1- تراجع ملحوظ فى مشتريات صناديق المؤشرات.

2- هبوط كبير فى مشتريات البنوك المركزية في النصف الأول من عام 2017، على الرغم من زيادة الطلب على العملات والمجوهرات والسبائك نتيجة زيادة الطلب بدولتي الهند وتركيا.

3- زيادة نسبة الإقبال على مشتريات سبائك الذهب والعملات المعدنية تصل إلى 13% في الربع الثاني، بنسبة تبلغ 11% في الربع الأول مع زيادة طلب كلا من دولة الصين وتركيا والهند.

سعر الذهب اليوم فى مصر

تراجع الذهب في الفترات الاخير بعد أن انخفضت سعر الأوقية بالتزامن مع تحسن أداء الدولار أمام الذهب، بالإضافة إلى إنخفاض أسعار الذهب في مصر نتيجة لعدة أسباب أدت إلى إحداث حركة رواج في السوق المصري وسوق الصاغة سواء بالارتفاع أو الانخفاض ويعتبر المؤشر الرئيسي هو سعر اوقية الذهب عالميا، بسبب تأثر سعر أوقية الذهب بشكل مباشر بسعر الدولار في البورصة العالمية وتعرض العملة الأمريكية للتراجع وارتفاع الأوقية الذهبية بسبب إقبال المستثمرين علي الأوقية الذهبية وشراء الذهب من قبل المستثمرين بسبب ندرته وفي حالة حدوث أي توتر في المنطقة أو أي مناوشات عسكرية عند القوى الاقتصادية التي تستحوذ علي أكبر نسبة من الاحتياطي الدولاري، وقد بدأت موجة جديد من هبوط الذهب منذ الأسبوع الماضي بعد أن صعود الأسهم نتيجة لقرارات البنك المركزي الأمريكي برغبتهم في عدم زيادة الفائدة وتتطلع الأسواق والمستثمرين توقعات تحركات مستقبلية بشأن الفائدة علي العملة الأمريكية، وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسجلت عيار الذهب 21 سعر 627 جنيه للجرام مقابل 625، وارتفع سعر عيار 18 وقد وصل 537 جنيها للجرام الواحد وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 716.5 جنيه للجرام بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب 5017.

والجدير بالذكر قام محافظ أسوان اللواء” مجدي حجازي” الموقع المعد لإنشاء أكبر منطقة صناعية المنطقة التي تجمع ورش وكسارات الذهب علي مساحة 91 فدان وسوف تقام في منطقة العدوة بمركز إدفو لكي تستفيد الدولة من خام الذهب والمساهمة في تشغيل الشباب بالإضافة إلى تقنين أوضاع المخالفين ووضعهم تحت مظلة القانون والبعد عن الأحكام القضائية والمخالفات والعمل علي توفير حياة كريمة ومستقبل أفضل للشباب، وقد رحب أهالي أسوان بمشروع تجميع كسارات الذهب بعد ترحيب شديد من الأهالي في مهنة تصنيع الذهب وأكد محافظ أسوان أنه الورش سوف تكون بعيدة تماما عن الكتلة السكانية وحرم الطريق من أجل التلوث البيئي والأضرار الصحي، وتكون المنطقة الصناعية في أسوان وتستوعب كل عاملين مهنة الطحن وتقنية الذهب مع العمل علي وجود توسعات فى المشروع وقد استمع المحافظ إلى شرح صاحب الفكرة وصاحب مراحل تقنية وطحن الذهب واستجابة اللواء مجدي حجازي لطلبات أهالي أسوان وأملهم في المشروع الذي سوف ينقل المحافظة نقلة أخرى لاستثمار ثروات الطبيعة وأهمها الذهب الذي سوف يوفر مستقبل أبناء المحافظة وأحفادهم، وأكد اللواء مجدي حجازي أن كل العاملين بالمشروع سوف يخضعون للتأمين الصحي ومن حقهم الحصول علي الخدمات الطبية والصحية في مستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات الرمد وأسوان والعديد من المزايا وخضوع العاملين للتأمين الإجتماعي والإعانات المالية في حالة إصابة العمل والوفاة أو حالات الزواج.