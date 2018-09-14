سعر الذهب اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018: اسعار الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالاضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 688 إلى 690 عيار 22 631 إلى 633 عيار 21 602 إلى 604 عيار 18 516 إلى 518 عيار 14 401 إلى 403 عيار 12 344 إلى 345 الاونصة 21,397 إلى 21,468 الجنيه الذهب 4,816 إلى 4,832 الكيلو 688,000 إلى 690,286

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متوسط سعر الذهب اليوم في أسواق المال بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 695.02 جنيه $38.74 سعر الذهب عيار 22 637.11 جنيه $35.51 اسعار الذهب عيار 21 608.16 جنيه $33.90 اسعار الذهب عيار 18 521.28 جنيه $29.06 سعر الذهب عيار 14 405.43 جنيه $22.60 سعر الذهب عيار 12 347.51 جنيه $19.37 سعر الذهب عيار 9 260.64 جنيه $14.53 اسعار أوقية الذهب 21,615 جنيه $1,205 اسعار جنيه الذهب 4,865 جنيه $271.18 اسعار كيلو الذهب 695,024 جنيه $38,740

تنبيه: بعض المعلومات من موقع gold-price-today.



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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بالجنيه المصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 12 سبتمبر 695.01 608.15 11 سبتمبر 688.06 602.06 10 سبتمبر 686.28 600.51 9 سبتمبر 689.01 602.89 8 سبتمبر 687.66 601.72 7 سبتمبر 688.03 602.04 6 سبتمبر 690.48 604.18 5 سبتمبر 689.49 603.32 4 سبتمبر 686.55 600.74 3 سبتمبر 693.45 606.78 2 سبتمبر 689.18 603.05 1 سبتمبر 687.75 601.80 31 أغسطس 687.87 601.90 29 أغسطس 694.37 607.59 28 أغسطس 691.25 604.86

اسعار الذهب اليوم بالسعودية

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية فقد سجلت أيضا ارتفاع بسيط خلال التعاملات الصباحية، حيث سجلت أسعار الذهب في السعودية سعر الجرام عيار 21 بسعر 124.07 ريال سعودي، وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 106.34 ريال، فيما سجل سعر عيار 24 بسعر 141.79 ريال.

تصريحات هامة من شعبة الذهب

وقد أعلن سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية “نادي نجيب” “أن أسعار الذهب قد انخفضت خلال شهر ما يقرب من ثلاثين جنيهاً في الجرام الواحد، بعدما تراجع سعر جرام الذهب فئة 21 من ستمائة وأربعة وأربعين جنيه قبل شهر مسجلاً ستمائة وأربعة عشر جنيهاً”.

وأوضح “أن تلك الذبذبة في أسعار الذهب، قد تتسبب في حالة من الركود الاقتصادي في السوق المحلي حيث أنها تؤدي إلى تعطيل حركة البيع والشراء، ومن يريد البيع يفكر في انتظار ارتفاع الأسعار مرة أخرى، ومن يريد الشراء ينتظر مزيد من الهبوط”.

ويؤدي ارتفاع أسعار الذهب إلى تراجع بشكل كبير في نسبة المبيعات، وقد أوضح عدد كبير من خبراء الاقتصاد أن أسعار الذهب خلال الفترة القادمة سوف تنخفض بشكل كبير، ولكن أداء أسواق الذهب يعد متذبذب و خالفت التوقعات.

توقعات أسعار الذهب

تسببت الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب في تراجع نسبة المبيعات بشكل ملحوظ، وأشار الخبراء إلى توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، مضيفين أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب خلال الفترة القادمة بشكل ملحوظ، إلا أن الأسعار الحالية للذهب خالفت التوقعات، حيث أظهرت ارتفاعات ملحوظة على الرغم من استمرار تراجع المبيعات.

وخلال التصريحات التي قام بها عضو مجلس إدارة شعبة الذهب “إيهاب واصف “، فقد صرح بارتفاعات أسعار الذهب العالمية خلال الفترة الأخيرة بنسبة تصل إلى 5%، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب خلال الفترة القادمة ارتفاع في الأسعار، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على الأسعار.