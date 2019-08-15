سعر الذهب اليوم الخميس 15 أغسطس 2019: ارتفاع جديد لأسعار الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم الخميس 15 أغسطس 2019، ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بقيمة 5 جنيهات ليصل سعر الذهب عيار 24 الي 797 جنيه في بداية التعاملات، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 ليصل الي 697 جنيه للجرام، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 18 ليصل الي 597 جنيه.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميًا، وتتغير أسعار الذهب بشكل يومي ، حيث يرتفع سعر الذهب يوما وينخفض يوما آخر ، ويعود ذلك إلى عدة أسباب ، بينها أن سعر الذهب في مصر وفي العالم ، يتحدد بناء على عدة عوامل ، بينها اتجاهات المستثمرين ، وسعر الدولار ، والاحتياطي الموجود من الذهب في البنوك المركزية ، إضافة كذلك إلى أسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر.

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متابعة مستمرة لـ سعر الذهب اليوم في مصر، وسعر الذهب اليوم بالدولار من خلال جدول يضم كافة أسعار الذهب اليوم في مصر، بالإضافة إلى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، بعياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغييرات ، سواء كانت هذه التغييرات زيادة أو نقصان في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديثا لحظيا لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 794 إلى 797 عيار 22 728 إلى 730 عيار 21 695 إلى 697 عيار 18 596 إلى 597 عيار 14 463 إلى 465 عيار 12 397 إلى 398 الاونصة 24,702 إلى 24,773 الجنيه الذهب 5,560 إلى 5,576 الكيلو 794,286 إلى 796,571

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 807.00 جنيه $48.65 سعر الذهب عيار 22 739.76 جنيه $44.60 اسعار الذهب عيار 21 706.14 جنيه $42.57 اسعار الذهب عيار 18 605.26 جنيه $36.49 سعر الذهب عيار 14 470.75 جنيه $28.38 سعر الذهب عيار 12 403.50 جنيه $24.33 سعر الذهب عيار 9 302.63 جنيه $18.24 اسعار أوقية الذهب 25,098 جنيه $1,513 اسعار جنيه الذهب 5,649 جنيه $340.58 اسعار كيلو الذهب 807,002 جنيه $48,653

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يعد الذهب ملاذ آمن يلجأ إليه العديد من الأشخاص للاحتفاظ على المقتنيات الذهب وعلى معدن الذهب، ويتم تحديد سعر الذهب بناء على سياسة العرض والطلب، وتنخفض خلال الفترة الراهنة أسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم أيضا بعد استقرار دام لأكثر من ثلاثة أيام لجميع الأعيرة “سواء عيار 24، وعيار 21، وعيار 18”.

متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بالجنيه المصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 13 أغسطس 800.82 700.73 12 أغسطس 806.05 705.31 11 أغسطس 788.99 690.39 10 أغسطس 788.99 690.39 9 أغسطس 797.14 697.51 8 أغسطس 799.76 699.81 7 أغسطس 799.27 699.38 6 أغسطس 784.97 686.86 5 أغسطس 779.82 682.36 4 أغسطس 766.58 670.77 3 أغسطس 766.58 670.77 2 أغسطس 768.31 672.29 1 أغسطس 769.05 672.94 31 يوليو 761.68 657.05 30 يوليو 762.14 666.89 29 يوليو 760.18 665.27 28 يوليو 755.67 661.23 27 يوليو 755.67 661.23 26 يوليو 757.18 662.55 25 يوليو 754.03 659.79 24 يوليو 761.66 666.47 23 يوليو 757.73 663.03 22 يوليو 761.01 665.90 21 يوليو 760.96 665.86

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سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر، يقدم موقع مصر 365 تحديث لحظياً ومتابعة لأسعار الذهب سواء في محلات الصاغة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب متابعة سعر الذهب العالمي.

ويعد الذهب هو السبب في نشوب العديد من الصراعات والحروب على مدار التاريخ البشري، ومن أمثال هذا أن الذهب هو الدافع الأساسي الذي تسبب في غزو رومانيا على يد الدولة البريطانية خلال القرن الأول الميلاد، وكان الذهب أيضا هو السبب في غزو الروماني “ترانسيلفانيا”، المعروفة خلال العصر الحديث باسم رومانيا خلال القرن الثاني الميلادي.

معدن الذهب

وما زالت محاولات التنقيب عن الذهب مستمرة حتى الوقت الراهن ، حيث أوضحت التقارير الدولية أن الطلب على أجهزة كشف الذهب يتزايد بشكل كبير وملحوظ خصوصًا من قبل الأفراد العاديين، وكان نشاط التعدين خاضع بشكل دائم من أجل السيطرة على الدول، حتى قامت الدول بالسماح بتأجير المناجم إلى الأفراد، وإلى الشركات المدنية، باختلاف العقود والمواثيق الخاصة بهذا الصدد من دولة إلى أخرى.

وأوضحت التقديرات الرسمية بأن إجمالي حجم الذهب الذي تم اكتشافه على يد البشر منذ أن قامت الحضارات على وجه الأرض ما يقرب من 4,970,000,000 أوقية من الذهب، أي ما يعادل 155,000 طن من خام الذهب.

ويعد الذهب من المعادن النادرة، والمعمرة في نفس الوقت، وله قيمة عالية على مر التاريخ، ويتوفر معدن الذهب في العديد من الأماكن المتنوعة والمختلفة، حيث يقوم العديد من الأشخاص بالتنقيب عن الذهب تحت الأرض، أو يقومون بغسيل رمال الأنهار من أجل العثور على الذهب.