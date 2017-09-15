سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة الجمعة 15/9/2017 الآن

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سعر الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً تاريخيا خلال الفترة القليلة الماضية حيث وصل سعر الذهب العالمي إلى أقصى ارتفاع له مسجلاً مبلغ 1,330.64 دولار أمريكي، أما عن أسعار الذهب في مصر فقد شهدت إرتفاعاً ملحوظاً وخاصة في ظل تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.

نقدم لحضرتكم تحديث لحظى لـ سعر الذهب في مصر اليوم، وأيضا من خلال بورصات المعادن العالمية، وسوف نتابع كافة التغييرات التي سوف يتعرض لها المعدن الأصفر، حيث يواجه سعر الذهب ارتفاعات طفيف فى الآونة الأخيرة وذلك بسبب الارتفاع الذي يتعرض له سعر الأوقية بالسوق العالمي والانخفاض الذي تتعرض له العملة الأمريكية، ويرتبط بصورة أو بأخرى بسعر الذهب في الآونة الأخيرة بالسعر العالمي صعودا وهبوطا.

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هذا وقد شهد سعر الذهب في الفترة القليلة الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، سعر جرام الذهب عيار 21 و24 بدون مصنعية لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الاكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم، بيان بأسعار الذهب في الفترة الماضية، “سعر الذهب” اليوم بالدولار ، اسعار جرام الذهب عيار 21، سعر الذهب اليوم عالمياً ومحلياً.

يتعرض المعدن الأصفر إلى حالة من الركود خلال التداولات بالسوق المصري وهذا على المستوى العام، كما يتعين وقت التداول الأعلى فيه إلى أوقات مناسبات الزواج، والإجازات، إلا أنه على بصفة عامة يشهد فترة من الركود الشديد وهذا نتيجة ارتفاع أسعاره التي أصبحت أعلى بكثير من إمكانيات المواطن البسيط الذي بطبيعة الحال يتجه أكثر عملية البيع.

سعر الذهب اليوم بالدمغة

ضريبة الدمغة هى تلك الضريبة إلى يتم إضافتها على سعر المشغولات الذهبية هذا بخلاف السعر الرسمي لمعدن الذهب، حيث تتراوح ما بين 25 جنيه و60 جنيه تدفع على الجرام الواحد، وهذا يتوقف على مستوى المشغولات الذهبية ويتوقف أيضا على ماركة تلك المشغولات، وهي تعد واحدة من أنواع الضريبة المضافة التي حددتها الدولة والتي يتم إضافتها إلى سعر السلع مما يؤدي إلى رفع سعرها أكثر، وصارت الضريبة المضافة ضمن العوامل والضرائب التي أدت إلى رفع سعر الذهب، وأحد أسباب بعد المشترين عنه من تسبب فى إصابة حركة شراء المعدن الأصفر بالركود.

سعر الذهب اليوم الجمعة 15-9-2017: تحديث لحظي علي مصر 365

السعر العالمي : 1,325.03 دولار أمريكي.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 741 إلى 743 عيار 22 679 إلى 681 عيار 21 648 إلى 650 عيار 18 555 إلى 557 عيار 14 432 إلى 433 عيار 12 370 إلى 371 الاونصة 23,032 إلى 23,103 الجنيه الذهب 5,184 إلى 5,200 الكيلو 740,571 إلى 742,857

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متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري.

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 748.11 جنيه $42.52 سعر الذهب عيار 22 685.77 جنيه $38.97 اسعار الذهب عيار 21 654.61 جنيه $37.20 اسعار الذهب عيار 18 561.09 جنيه $31.89 سعر الذهب عيار 14 436.40 جنيه $24.80 سعر الذهب عيار 12 374.05 جنيه $21.26 سعر الذهب عيار 9 280.54 جنيه $15.94 اسعار أوقية الذهب 23,266 جنيه $1,322 اسعار جنيه الذهب 5,237 جنيه $297.63 اسعار كيلو الذهب 748,110 جنيه $42,518

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بالجنيه المصري.

اليوم عيار 24 عيار 21 13 سبتمبر 749.42 655.75 12 سبتمبر 755.31 660.91 11 سبتمبر 751.28 657.38 10 سبتمبر 763.16 667.78 9 سبتمبر 763.16 667.78 8 سبتمبر 763.16 667.78 7 سبتمبر 764.19 668.69 6 سبتمبر 762.94 667.59 5 سبتمبر 759.63 664.69 4 سبتمبر 755.81 661.35 3 سبتمبر 750.49 656.70 2 سبتمبر 750.49 656.70 1 سبتمبر 750.49 656.70

الذهب مصدر مصر المستقبلي لنمو الاقتصاد.

وقد تغير سعر الذهب اليوم في السوق المصري حيث شهد انخفاضاً طفيفاً خلال تعاملات الأمس، وفي ظل حالة الركود التي يشهدها السوق المصري في حركة الشراء وحركة البيع نظراً لإرتفاع سعر الذهب ويتوقع العديد من الخبراء انخفاض سعر المعدن الثمين في الفترة القادمة، سعر الذهب اليوم، أسعار الذهب المتداول في محلات الصاغة، والتعرف على سعر المعدن الأصفر بالسوق المصري وأيضا ترابطه بالبورصات العالمية، كما سنقوم بمتابعة جميع تغيرات سعر الذهب التي يطرأ عليها الذهب باستمرار، حيث أن الذهب “المعدن الأصفر” شاهد انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية مقارنة بأسعارها خلال بداية العام، حيث هذا ناتج للتغير في سعر الأوقية العالمية، كما أن سعر الذهب يرتبط ارتباط طردي مع سعر العملة الأمريكية في السوق المحلي، وأيضا يرتبط سعر المعدن النفيس بالأسعار العالمية تابعوا معنا عبر موقعنا مصر 365 كافة التغيرات في أسعار الذهب .

وأضاف أن الموعد النهائي لتلقي العروض كان يوم 20 إبريل، وأن مصر تخطط بأن يكون الذهب مصدراً مستقبلياً لنمو الاقتصاد المصري، وأنها تستهدف القضاء علي الصعوبات التي تواجه المصريين أملاً في ازدهار الاقتصاد ونموه .

وقد اضطر المصريين إلى اللجوء لشراء الذهب عيار 18 بديلا من شراء الذهب عيار 21 الذي يمتلك شعبية كبيرة بين المصريين بسبب قلة سعر الذهب عيار 18 وقد قلت عمليات شراء الذهب في السوق المصري وبعد الركود الكبير في التعاملات الخاصة بالذهب يتوقع الخبراء استمرار حالة الركود في الأيام القادمة ومحلات الصاغة في ترقب من المهتمين بالذهب و اقتناء المعدن النفيس .

سعر الذهب اليوم في مصر.

شهدت الصاغة المصرية خلال الفترة الماضية قبل انخفاض سعر الذهب حالة من الركود في التداول على مستوى العام للبلاد، كما أن الذهب كان من أكثر المعادن التي يتم شرائها باستمرار ولكن خلال الفترة الماضية اقتصر شراء الذهب في عدة حالات وهي الزواج أو المناسبات، وهذا نتيجة للارتفاع الغير مسبوق الذي طرأ على أسعار الذهب في مصر، والتي زادت عن مستوى المواطن العادي كما أنه زادت عملية البيع عن عملية الشراء بالنسبة له.

لكن هناك حالة من الاستقرار في سعر الذهب وهذا منذ عدة أيام نتيجة لانخفاض سعر الدولار بعد أن استقر لفترة على ثمانية عشر جنيها وهذا بعد تحرير سعر صرف الجنية المصري، وهناك العديد من التوقعات الإيجابية التي تتناول وجود انخفاض في أسعار الذهب فى الصاغة المصرية خلال الفترة المقبلة وهذا سيحدث وجود انتعاش للتداول مرة أخرى .

تسود حالة من الاستقرار في سعر المعدن الأصفر في السوق المصري مع بداية الفترة المسائية عند نفس مستوياته السعرية التى استقر عندها أمس، حيث ظل مستقرا عند سعر وصل فيه عيار 21 حوالي 655 جنيه في محلات الصاغة المصرية هذا من غير احتساب المصنعية.

هذا وقد مرت أسعار الذهب في محلات الصاغة بسبب خسارة الجنيه المصري لقيمته السوقية أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، مما أثر علي سعر الذهب في مصر وأقبل المصريين علي شراء الذهب من أجل ادخاره بسبب غلاء قيمته واحتفاظ الذهب بقيمته الشرائية .

حيث استقر سعر الذهب على تعاملات سعر الأمس والجدير بالذكر أن هذا الاستقرار كان لمدة يومين بالرغم من ارتفاعه الطفيف خلال أواخر تعاملات الأسبوع الماضي حيث اتبع في تعاملاته سعر الأوقية العالمية حيث ارتفع خلال أواخر الأسبوع الماضي ليصل سعر الأوقية إلى 1336 دولار.

رئيس شعبة الذهب: الركود يسيطر علي تعاملات الذهب.

هذا وقد صرح “إيهاب واصف” رئيس شعبة الذهب أن العديد من محلات الذهب قد أغلقت أبوابها فى الفترة الأخيرة لكي تتجنب المصاريف التي ينفقها أصحاب محلات الذهب بسبب حالة الركود التي يواجهها السوق المصري في الوقت الحالي بالإضافة إلي ورش ومصانع الذهب التي تريد دائما رفع الإنتاج لتوفير احتياجات السوق في الفترة الصيفية لتزايد الافراح في فترة الصيف ولكن بعد مواجهة السوق حالة الركود في كل المحافظات علي مستوي جمهورية مصر العربية دفع أصحاب الورش والمصانع إلى إجراء التغيرات في برنامجه العملي وهذا أدى إلى ركود في الإنتاج.

والجدير بالذكر أن أكثر الأعيرة المستخدمة في مصر هو عيار 21 حيث أنه الأكثر استخداما مقارنة بالـ عيار 18 و عيار 24، وخلال متابعتنا سنقوم بعرض أسعار الذهب بصورة دورية لكل المتابعين للمعدن الأصفر في مصر.

هذا وقد اضطرب سوق الذهب الفترة الماضية ما بين صعود وهبوط في سعر المعدن النفيس، ومن المعروف عن الذهب أنه غير مستقر في السعر لجميع أعيرة الذهب بالإضافة إلى حساب المصنعية ولكن الاختلافات من مكان لأخر تكون بسيطة بينما السعر العالمي للذهب يكون مستقراً .

أسباب انخفاض الطلب العالمي على الذهب.

أدى هبوط الطلب العالمي على المعدن الأصفر بنسبة وصلت إلى حوالى 14% ويوف نستعرض بعض هذه الأسباب :

1- تراجع ملحوظ فى مشتريات صناديق المؤشرات.

2- هبوط كبير فى مشتريات البنوك المركزية في النصف الأول من عام 2017، على الرغم من زيادة الطلب على العملات والمجوهرات والسبائك نتيجة زيادة الطلب بدولتي الهند وتركيا.

3- زيادة نسبة الإقبال على مشتريات سبائك الذهب والعملات المعدنية تصل إلى 13% في الربع الثاني، بنسبة تبلغ 11% في الربع الأول مع زيادة طلب كلا من دولة الصين وتركيا والهند.

سعر الذهب عيار 24 الأقل مبيعاً في مصر.

قال “طارق الملا”، وزير البترول المصري ، أن مصر تعلن عن نتائج المزاد الخاص بالتنقيب عن الذهب في الأيام المقبلة ، وأضاف أن المزايدة شهدت نجاحاً وإقبالاً كبير من المستثمرين ، وأن العروض التي تلقتها مصر بدأت منذ بداية العام الجاري لامتيازات لم تكن موجودة منذ عام 2009 .

الجدير بالذكر أن الذهب عيار 24 هو الأقل تداولا في السوق المصري بسبب ارتفاع سعره وسط باقي الأعيرة وتمييزه ببريقها اللامع المميز الملفت للأنظار مما جعل ذهب عيار 24 مطلب الجميع حين شراء الذهب، بالإضافة إلى بعض متداولي الذهب الذين يرغبوا في شراء الذهب لاستثمار أموالهم بطريقة آمنة عن طريق شراء الذهب عيار 24 ، والفوز بهامش ربحي حتى لو كان الهامش الربحي ضعيف، ويعتبر الاستثمار في الذهب استثمار آمن وهامش الخسارة به ضعيف، بالإضافة إلى أن بعض تجار الذهب يميل إلى احتكار الذهب بسبب أنه هو المعدن الوحيد أو الطريقة الوحيدة الآمنة للاستثمار بعد الاستثمار في العقارات .