سعر الذهب اليوم الأحد 16 سبتمبر 2018: سعر الذهب في مصر الآن

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سعر الذهب اليوم الأحد 16 سبتمبر 2018 في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالاضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر يقدم موقع مصر 365 تحديث لحظياً ومتابعة لأسعار الذهب سواء في محلات الصاغة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب متابعة سعر الذهب العالمي.

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يعد الذهب ملاذ آمن يلجأ إليه العديد من الأشخاص للاحتفاظ على المقتنيات الذهب وعلى معدن الذهب، ويتم تحديد سعر الذهب بناء على سياسة العرض والطلب، وتنخفض خلال الفترة الراهنة أسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم أيضا بعد استقرار دام لأكثر من ثلاثة أيام لجميع الأعيرة “سواء عيار 24، وعيار 21، وعيار 18”.

وقد سجلت أسعار الذهب اليوم انخفاض طفيف تراوح ما بين جنيه إلى جنيهين، ويتحكم في تحديد أسعار الذهب العديد من العوامل من أهمها سياسة العرض والطلب، ويوجد أيضا مؤثر قوي على أسعار الذهب وهو سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” داخل أسواق الصرافة المصرية سواء في البنوك الرسمية أو البنوك الغير رسمية ولدى تجار العملة أو ما يطلق عليه مسمى “السوق السوداء”.

سعر الذهب اليوم في مصر

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 688 إلى 690 عيار 22 631 إلى 633 عيار 21 602 إلى 604 عيار 18 516 إلى 518 عيار 14 401 إلى 403 عيار 12 344 إلى 345 الاونصة 21,397 إلى 21,468 الجنيه الذهب 4,816 إلى 4,832 الكيلو 688,000 إلى 690,286

متوسط سعر الذهب اليوم في أسواق المال بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 687.34 جنيه $38.40 سعر الذهب عيار 22 630.06 جنيه $35.20 اسعار الذهب عيار 21 601.43 جنيه $33.60 اسعار الذهب عيار 18 515.51 جنيه $28.80 سعر الذهب عيار 14 400.95 جنيه $22.40 سعر الذهب عيار 12 343.67 جنيه $19.20 سعر الذهب عيار 9 257.75 جنيه $14.40 اسعار أوقية الذهب 21,376 جنيه $1,194 اسعار جنيه الذهب 4,811 جنيه $268.77 اسعار كيلو الذهب 687,337 جنيه $38,395

تنبيه: بعض المعلومات من موقع gold-price-today.

متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بالجنيه المصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 15 سبتمبر 687.34 601.43 14 سبتمبر 687.68 601.74 13 سبتمبر 692.75 606.17 12 سبتمبر 695.01 608.15 11 سبتمبر 688.06 602.06 10 سبتمبر 686.28 600.51 9 سبتمبر 689.01 602.89 8 سبتمبر 687.66 601.72 7 سبتمبر 688.03 602.04 6 سبتمبر 690.48 604.18 5 سبتمبر 689.49 603.32 4 سبتمبر 686.55 600.74 3 سبتمبر 693.45 606.78 2 سبتمبر 689.18 603.05

اسعار الذهب داخل الصاغة

سجلت أسعار الذهب اليوم في الصاغة تفاوت في الأسعار من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى حيث تعتمد على فروق أسعار المصنعية داخل الصاغة وتختلف من صائغ إلى أخرى، لكن سعر جرام الذهب نفسه ثابت ولا يتغير باختلاف المحافظات داخل الدولة المصرية.

تحليل أداء الذهب اليوم

يتم تداول اسعار الذهب اليوم بصورة سلبية ملحوظة منذ اختبار مستوى “1208.40”، لتبقى أسعار الذهب خلال الجلسات القادمة هابطة، ومن الأهداف الرئيسية للذهب تبدأ من مستوى 1180.00 إلى مستوى 1160.00، في حين يمثل الثبات دون “1208.40” شرط هام من أجل تحقيق الأهداف المقترحة.

تحليل سعر البلاتين اليوم

يتأثر البلاتين بشكل إيجابي بمؤشر ستوكاستيك، حيث يلاحظ اقترابه من المقاومة المستقرة عند 820.00، ليؤكد البلاتين على استسلامه للمحاولات الإيجابية اللحظية والمتوقعة خلال الوقت السابق، ويهدف البلاتين خلال الوقت الراهن إلى اتخاذ الحيادية لحين تقديم السعر إلى إشارة جديدة ليمكن من تحديد الأهداف الرئيسية خلال الفترة القادمة.

وإذا نجح البلاتين في تجاوز تلك المقاومة، فإن ذلك سوف يمكنه من الخروج من مسار القناة الهابطة ليستعد البلاتين بذلك إلى استهداف مستويات إيجابية جديدة قد تبدأ من “840.00، و870.00 على التوالي”.

تحليل أداء النحاس اليوم

حافظ معدن النحاس على تمركزه الإيجابي فوق محور المتوسط المتحرك خمسة وخمسين، ليؤكد النحاس على تأثره الميل الصاعد والمتوقع خلال وقت سابق، ويتوقع خلال الفترة الراهنة انجذاب النحاس نحو هدف إيجابي أولى عند مستوى 2.7400، وتجاوزه هذا الحاجز سوف يتمكن النحاس من مهاجمة مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي، والذي يستمر عند مستوى 2.8000 تقريباً.

ويأثر النحاس بمؤشر ستوكاستيك الذي تحرر من مستوى “تشبع البيع” يتيح المجال أمام السعر من أجل اكتساب عزم بشكل إيجابي ليساهم في تأكيد المحاولات الصاعدة لحين وصوله إلى تحقيق الأهداف المذكورة.

تحليل أداء الفضة اليوم

يستمر أداء معدن الفضة في التذبذب قرب مقاومة “القناة الرئيسية الهابطة”، ويتوقع خبراء الاقتصاد تحت هذا الضغط السلبي المستمر الذي يشكله المتوسط المتحرك 50 ليحافظ على التوقع الهابط لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى “14.35”، في حين يتواجد الهدف الرئيسي للفضة عند مستوى “13.40”، وقد كان نطاق التداول لهذا اليوم ما بين الدعم 13.90، والمقاومة عند مستوى 14.40 خلال تعاملات معدن الفضة لهذا اليوم.

توقعات أسعار الذهب

تسببت الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب في تراجع نسبة المبيعات بشكل ملحوظ، وأشار الخبراء إلى توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، مضيفين أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب خلال الفترة القادمة بشكل ملحوظ، إلا أن الأسعار الحالية للذهب خالفت التوقعات، حيث أظهرت ارتفاعات ملحوظة على الرغم من استمرار تراجع المبيعات.

وخلال التصريحات التي قام بها عضو مجلس إدارة شعبة الذهب “إيهاب واصف “، فقد صرح بارتفاعات أسعار الذهب العالمية خلال الفترة الأخيرة بنسبة تصل إلى 5%، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب خلال الفترة القادمة ارتفاع في الأسعار، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على الأسعار.

تصريحات هامة من شعبة الذهب

وقد أعلن سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية “نادي نجيب” “أن أسعار الذهب قد انخفضت خلال شهر ما يقرب من ثلاثين جنيهاً في الجرام الواحد، بعدما تراجع سعر جرام الذهب فئة 21 من ستمائة وأربعة وأربعين جنيه قبل شهر مسجلاً ستمائة وأربعة عشر جنيهاً”.

وأوضح “أن تلك الذبذبة في أسعار الذهب، قد تتسبب في حالة من الركود الاقتصادي في السوق المحلي حيث أنها تؤدي إلى تعطيل حركة البيع والشراء، ومن يريد البيع يفكر في انتظار ارتفاع الأسعار مرة أخرى، ومن يريد الشراء ينتظر مزيد من الهبوط”.

ويؤدي ارتفاع أسعار الذهب إلى تراجع بشكل كبير في نسبة المبيعات، وقد أوضح عدد كبير من خبراء الاقتصاد أن أسعار الذهب خلال الفترة القادمة سوف تنخفض بشكل كبير، ولكن أداء أسواق الذهب يعد متذبذب و خالفت التوقعات.