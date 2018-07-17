سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 بمحلات الصاغة في مصر الآن

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 في محلات الصاغة في مصر، حيث نقدم لكم سعر الذهب اليوم من خلال موقع مصر 365، تقرير مفصل عن أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، وكذلك توقعات اسعار الذهب خلال الفترة القادمة في السوق المصرية، حيث أظهرت تعاملات الذهب أول أمس انخفاض ملحوظ في الأسعار بقيمة 4 جنيهات، أما بالنسبة لتعاملات اليوم فقد أظهرت استقرار واضح في الأسعار.

وذكر الخبراء الاقتصاديين والمتعاملين في سوق الذهب اليوم، أن حالة الاستقرار تلك ترجع إلى استقرار الأسعار العالمية للذهب وثباتها خلال تعاملات اليوم، ونوفر لكم من خلال هذا المقال أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات في محلات الصاغة والسوق المصرية، تابعونا.

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سعر الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب عيار 21 في مستهل تعاملات الأسبوعية داخل السوق المصري، والذي يعد الأكثر شعبية في جمهورية مصر العربية ليصل إلى 623 جنيهاً مصرياً للجرام، وسجل عيار 18 سعر 534 جنيه للجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 710 إلى 712 عيار 22 651 إلى 653 عيار 21 621 إلى 623 عيار 18 532 إلى 534 عيار 14 414 إلى 415 عيار 12 355 إلى 356 الاونصة 22,072 إلى 22,143 الجنيه الذهب 4,968 إلى 4,984 الكيلو 709,714 إلى 712,000

متوسط سعر الذهب اليوم في أسواق المال بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 712.47 جنيه $39.94 سعر الذهب عيار 22 653.10 جنيه $36.61 اسعار الذهب عيار 21 623.42 جنيه $34.94 اسعار الذهب عيار 18 534.36 جنيه $29.95 سعر الذهب عيار 14 415.61 جنيه $23.30 سعر الذهب عيار 12 356.23 جنيه $19.97 سعر الذهب عيار 9 267.18 جنيه $14.98 اسعار أوقية الذهب 22,158 جنيه $1,242 اسعار جنيه الذهب 4,987 جنيه $279.56 اسعار كيلو الذهب 712,468 جنيه $39,936

تنبيه: بعض المعلومات من موقع gold-price-today.

توقعات أسعار الذهب

تسببت الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب في تراجع نسبة المبيعات بشكل ملحوظ، وأشار الخبراء إلى توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، مضيفين أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب خلال الفترة القادمة بشكل ملحوظ، إلا أن الأسعار الحالية للذهب خالفت التوقعات، حيث أظهرت ارتفاعات ملحوظة على الرغم من استمرار تراجع المبيعات.

وخلال التصريحات التي قام بها عضو مجلس إدارة شعبة الذهب “إيهاب واصف “، فقد صرح بارتفاعات أسعار الذهب العالمية خلال الفترة الأخيرة بنسبة تصل إلى 5%، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب خلال الفترة القادمة ارتفاع في الأسعار، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على الأسعار.

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر مقابل الجنية المصري

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اليوم عيار 24 عيار 21 15 يوليو 713.65 624.46 14 يوليو 712.47 623.42 13 يوليو 712.47 623.42 12 يوليو 714.63 625.35 11 يوليو 712.85 623.76 10 يوليو 721.29 631.15 9 يوليو 723.97 633.49 8 يوليو 720.20 630.19 7 يوليو 720.21 630.20 7 يوليو 720.21 630.20 6 يوليو 720.21 630.20 5 يوليو 721.79 631.58 4 يوليو 721.34 631.19 3 يوليو 720.55 630.49 2 يوليو 714.74 625.41 1 يوليو 718.98 629.12

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر نقدمها لكم من خلال المتابعة المستمرة لسعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، حيث أظهرت تعاملات اليوم في سوق الذهب استقرار ملحوظ في سعر الذهب اليوم، هذا بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على سعر الذهب، والتي تسببت في ركود التعاملات في السوق بسبب تراجع القوة الشرائية بشكل ملحوظ.

وقد أعلن بعض المتعاملين تعليقاً على سعر الذهب اليوم معلنين “إلى أن سعر الذهب لا يزال قرب أدنى مستوياته التي سجلها خلال شهر ديسمبر السابق”.

وقد استمر الذهب في ارتفاعه اليوم على الرغم من تعافي سعر الدولار مع إقبال بعض من المستثمرين على الشراء من أجل تغطية مراكز مدينة.

وقد ارتفعت سعر الذهب في “السوق الفورية” بنسبة تصل إلى 0,3% إلى 1258,52 دولار للأونصة، بعدما صعد الذهب إلى 1265,87 دولار ليسجل أعلى مستوى منذ السادس والعشرين من شهر يونيو لعام 2018.

وقد ارتفعت “العقود الآجلة للذهب” في الولايات المتحدة الأمريكية تسليم شهر أغسطس 3,80 دولار أو بنسبة مئوية تصل إلى 0,3% ليصل إلى مستوى 1259,60 دولار للأونصة.

ارتفع سعر الذهب اليوم وقد أقترب من ملامسة أعلى مستوياته خلال أسبوعين مع سعر الدولار وتعافي العملة الصينية “اليوان” من مستوياته المنخفضة التي سجلها خلال شهر يونيو السابق لعام 2018.

وخلال التصريحات التي قام بها نائب رئيس شعبة الذهب التابع للغرفة التجارية، فقد أشار إلى قرار المركزي الخاص برفع سعر الفائدة على الودائع، باعتباره السبب الرئيسي وراء الارتفاعات التي طرأت على أسعار الذهب والتي تسببت في حالة الركود التي يعاني منه السوق.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، حالة من الاستقرار تشهدها اسعار الذهب اليوم خلال تعاملاته في محلات الصاغة، حيث انخفض سعر الذهب بقيمة 4 جنيهات خلال تعاملات أمس، وأظهر سعر الذهب استقرار وثبات ملحوظ في الأسعار خلال تعاملات اليوم.

هذا وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الخطوبات والزيجات خلال الفترة الحالية كما هو معتاد من كل عام، إلا أن الإقبال على شراء الذهب من قبل المواطنين لا يزال ضعيف، ويرجع هذا إلى الارتفاع الملحوظ في سعر الذهب، والذي تسبب في حدوث ركود ملحوظ بالأسعار خلال الفترة الماضية، ولاتزال حالة الركود وضعف المبيعات مستمرة حتى الآن في سوق الذهب على الرغم من الانخفاض الملحوظ في الأسعار بالمقارنة بالأسعار في الفترة الماضية.