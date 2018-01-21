سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية : أسعار الذهب الآن

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سعر الذهب اليوم، نقدم لحضراتكم جدول محدث لحظياً بأحدث أسعار الذهب اليوم في مصر ، بالإضافة إلي جدول يضم كافة أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

نقدم لحضراتكم أسعار الذهب، وذلك من خلال تحديث فورى ولحظي لأي تغير يحدث في أسعار الذهب فى مصر، و أيضاً نقدم جدول يضم أسعار الذهب بالدولار الأمريكي والأسواق العالمية والتى تؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب فى مصر.

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سعر الذهب اليوم:

بدأت تعاملات اليوم في سوق الذهب باستقرار ملحوظ في الأسعار، وذلك بعد سلسلة من الارتفاع والتراجع المتوالي والذي عانت منها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك التغييرات الأخيرة والاضطرابات نتيجة اضطراب أسعار الدولار والبورصات العالمية وأسعار النفط.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من توقع الكثير من الخبراء ارتفاع سعر الذهب في الفترة الحالية، إلا أن الأسعار الفعلية قد جاءت مطابقة لجميع التوقعات، حيث ارتفع سعر الذهب بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.

سعر الذهب في مصر اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 746 إلى 749 عيار 22 684 إلى 686 عيار 21 653 إلى 655 عيار 18 560 إلى 561 عيار 14 435 إلى 437 عيار 12 373 إلى 374 الاونصة 23,209 إلى 23,281 الجنيه الذهب 5,224 إلى 5,240 الكيلو 746,286 إلى 748,571

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه والدولار

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 756.59 جنيه $42.82 سعر الذهب عيار 22 693.54 جنيه $39.25 اسعار الذهب عيار 21 662.03 جنيه $37.47 اسعار الذهب عيار 18 567.45 جنيه $32.11 سعر الذهب عيار 14 441.35 جنيه $24.98 سعر الذهب عيار 12 378.29 جنيه $21.41 سعر الذهب عيار 9 283.72 جنيه $16.06 اسعار أوقية الذهب 23,530 جنيه $1,332 اسعار جنيه الذهب 5,296 جنيه $299.72 اسعار كيلو الذهب 756,588 جنيه $42,817

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر مقابل الجنية المصري

اليوم عيار 24 عيار 21 20 يناير 756.59 662.03 19 يناير 756.82 662.23 18 يناير 754.24 659.98 17 يناير 754.98 660.63 16 يناير 761.42 666.26 15 يناير 762.11 666.87 14 يناير 759.14 664.27 13 يناير 759.14 664.27 12 يناير 759.22 664.34 11 يناير 750.24 656.47 10 يناير 747.40 653.99 9 يناير 744.82 651.74 8 يناير 749.54 655.86 7 يناير 749.45 655.79 6 يناير 749.46 655.79 5 يناير 750.03 656.29 4 يناير 751.45 657.53 3 يناير 746.12 652.87 2 يناير 749.43 655.77 1 يناير 744.81 651.72

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سعر الذهب فى مصر اليوم بالدمغة

ضريبة الدمغة هى تلك الضريبة إلى يتم إضافتها على سعر المشغولات الذهبية هذا بخلاف السعر الرسمي لمعدن الذهب، حيث تتراوح ما بين 25 جنيه و60 جنيه تدفع على الجرام الواحد، وهذا يتوقف على مستوى المشغولات الذهبية ويتوقف أيضا على ماركة تلك المشغولات، وهي تعد واحدة من أنواع الضريبة المضافة التي حددتها الدولة والتي يتم إضافتها إلى سعر السلع مما يؤدي إلى رفع سعرها أكثر، وصارت الضريبة المضافة ضمن العوامل والضرائب التي أدت إلى رفع سعر الذهب، وأحد أسباب بعد المشترين عنه من تسبب فى إصابة حركة شراء المعدن الأصفر بالركود.

تنقية الذهب:

يقوم الخبراء في مجال التنقية خلال الفترة الأخيرة باللجوء إلى التيارات المائية القوية واستخدامها لتنقية الذهب من الشوائب الموجودة به، ومع ارتفاع الكثافة الملحوظ للذهب فإن الخبراء من الممكن أن يستخدموا الزئبق في عملية التنقية كواحدة من الطرق الأخرى التي من الممكن اللجوء إليها، ومن ثم التخلص من الزئبق بعدها عن طريق التقطير.

ويمكن استخدام مجموعة من الطرق الكيميائية الأخرى لتنقية الذهب عقب استخراجه من باطن الأرض بخلاف الطريقتين المذكورتين، وتأتي الصين في مقدمة الدول المستخرجة لخام الذهب، حيث يصل المعدل السنوي لإنتاج خام الذهب في الصين إلى نحو 2.700.000 كيلو جرام من الذهب، بعدها تأتي كلا من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية بالترتيب.