سعر الذهب اليوم الخميس 22-6-2017 بمحلات الصاغة في مصر : أسعار الذهب الآن

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سعر الذهب اليوم الخميس 22 يونيو 2017 ، متابعة لحظية لأسعار الذهب اليوم عالمياً ومحلياً ، سعر الذهب اليوم، نقدم لحضراتكم جدول محدثة لحظياً تعرض ، سعر الذهب اليوم ، محدثه أول بأول ، سعر الذهب اليوم بالدولار ، أسعار جرام الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، في محلات الصاغة، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية ، وذلك نظراً لتغيرات سعر الذهب اليوم ما بين الارتفاع والهبوط بشكل واضح وأرقام ملحوظة ، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا ملحوظا في البورصات العالمية ، مما أثر بدوره على أسعار المعدن الأصفر داخل جمهورية مصر العربية، ولهذا فقد أعددنا بيان مفصل بأسعار جرام الذهب في مصر والبورصات العالمية، لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الأكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9 ، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم .

وقد شهدت تعاملات الذهب في الفترة القليلة الماضية حالة من الاستقرار ، فقد واجه الذهب تغيير طفيف فى السعر في ختام التعاملات بداية الأسبوع ذلك لاستقرار الأسعار العالمية الخاصة بالذهب في البورص العلمية واستقرار سعر أوقية الذهب، وقد تغير سعر الذهب في السوق المصري تغيير طفيف لكن لم يتأثر السوق به بسبب استقرار سعر العملة الأجنبية الدولار في البورصة العالمية، وفي ظل حالة الركود التي يشهدها السوق المصري في حركة الشراء وحركة البيع نظراً لإرتفاع سعر الذهب ويتوقع العديد من الخبراء ارتفاع سعر المعدن الثمين في الفترة القادمة خاصة مع بداية شهر رمضان وقرب عيد الفطر المبارك .

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سعر الذهب اليوم الخميس 22-6-2017: تحديث لحظي علي مصر 365

السعر العالمي : 1,246.89 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 727 إلى 729 عيار 22 666 إلى 668 عيار 21 636 إلى 638 عيار 18 545 إلى 547 عيار 14 424 إلى 425 عيار 12 363 إلى 365 الاونصة 22,605 إلى 22,676 الجنيه الذهب 5,088 إلى 5,104 الكيلو 726,857 إلى 729,143

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متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 722.29 جنيه $40.02 سعر الذهب عيار 22 662.10 جنيه $36.68 اسعار الذهب عيار 21 632.02 جنيه $35.01 اسعار الذهب عيار 18 541.73 جنيه $30.01 سعر الذهب عيار 14 421.34 جنيه $23.34 سعر الذهب عيار 12 361.15 جنيه $20.01 سعر الذهب عيار 9 270.86 جنيه $15.01 اسعار أوقية الذهب 22,463 جنيه $1,245 اسعار جنيه الذهب 5,056 جنيه $280.12 اسعار كيلو الذهب 722,290 جنيه $40,016

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بالجنيه المصري

اليوم عيار 24 عيار 21 21 يونيو 722.29 632.02 20 يونيو 722.57 632.27 19 يونيو 723.15 632.77 18 يونيو 728.85 637.76 17 يونيو 728.86 637.77 16 يونيو 728.86 637.77 15 يونيو 731.03 639.67 14 يونيو 732.75 641.17 13 يونيو 736.22 644.21 12 يونيو 735.06 643.19 11 يونيو 737.20 645.06 10 يونيو 737.23 645.09 9 يونيو 737.23 645.09 8 يونيو 744.19 651.18 7 يونيو 747.42 654.01 6 يونيو 752.22 658.20 5 يونيو 743.07 650.20 4 يونيو 741.29 648.64 3 يونيو 742.60 649.79 2 يونيو 742.60 649.79

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الذهب مصدر مصر المستقبلي لنمو الاقتصاد

قال “طارق الملا”، وزير البترول المصري ، أن مصر ستعلن عن نتائج المزاد الخاص بالتنقيب عن الذهب في الأيام المقبلة ، وأضاف أن المزايدة شهدت نجاحاً وإقبالاً كبير من المستثمرين ، وأن العروض التي تلقتها مصر بدأت منذ بداية العام الجاري لامتيازات لم تكن موجودة منذ عام 2009 .

وأضاف أن الموعد النهائي لتلقي العروض كان يوم 20 إبريل، وأن مصر تخطط بأن يكون الذهب مصدراً مستقبلياً لنمو الاقتصاد المصري، وأنها تستهدف القضاء علي الصعوبات التي تواجه المصريين أملاً في ازدهار الاقتصاد ونموه .

وقد اضطر المصريين إلى اللجوء لشراء الذهب عيار 18 بديلا من شراء الذهب عيار 21 الذي يمتلك شعبية كبيرة بين المصريين بسبب قلة سعر الذهب عيار 18 وقد قلت عمليات شراء الذهب في السوق المصري وبعد الركود الكبير في التعاملات الخاصة بالذهب يتوقع الخبراء استمرار حالة الركود في الأيام القادمة ومحلات الصاغة في ترقب من المهتمين بالذهب و اقتناء المعدن النفيس .

أسعار الذهب اليوم في مصر : تحديث لحظي لأسعار الذهب

هذا وقد اضطرب سوق الذهب الفترة الماضية ما بين صعود وهبوط في سعر المعدن النفيس، ومن المعروف عن الذهب أنه غير مستقر في السعر لجميع أعيرة الذهب بالإضافة إلى حساب المصنعية ولكن الاختلافات من مكان لأخر تكون بسيطة بينما السعر العالمي للذهب يكون مستقراً .

هذا وقد مرت أسعار الذهب في محلات الصاغة بسبب خسارة الجنيه المصري لقيمته السوقية أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، مما أثر علي سعر الذهب في مصر وأقبل المصريين علي شراء الذهب من أجل ادخاره بسبب غلاء قيمته واحتفاظ الذهب بقيمته الشرائية .

رئيس شعبة الذهب : الركود يسيطر علي تعاملات الذهب

هذا وقد صرح “إيهاب واصف” رئيس شعبة الذهب أن العديد من محلات الذهب قد أغلقت أبوابها فى الفترة الأخيرة لكي تتجنب المصاريف التي ينفقها أصحاب محلات الذهب بسبب حالة الركود التي يواجهها السوق المصري في الوقت الحالي بالإضافة إلي ورش ومصانع الذهب التي تريد دائما رفع الإنتاج لتوفير احتياجات السوق في الفترة الصيفية لتزايد الافراح في فترة الصيف ولكن بعد مواجهة السوق حالة الركود في كل المحافظات علي مستوي جمهورية مصر العربية دفع أصحاب الورش والمصانع إلى إجراء التغيرات في برنامجه العملي وهذا أدى إلى ركود في الإنتاج .

الذهب عيار 24 الأقل مبيعاً في مصر

الجدير بالذكر أن الذهب عيار 24 هو الأقل تداولا في السوق المصري بسبب ارتفاع سعره وسط باقي الأعيرة وتمييزه ببريقها اللامع المميز الملفت للأنظار مما جعل ذهب عيار 24 مطلب الجميع حين شراء الذهب، بالإضافة إلى بعض متداولي الذهب الذين يرغبوا في شراء الذهب لاستثمار أموالهم بطريقة آمنة عن طريق شراء الذهب عيار 24 ، والفوز بهامش ربحي حتى لو كان الهامش الربحي ضعيف، ويعتبر الاستثمار في الذهب استثمار آمن وهامش الخسارة به ضعيف، بالإضافة إلى أن بعض تجار الذهب يميل إلى احتكار الذهب بسبب أنه هو المعدن الوحيد أو الطريقة الوحيدة الآمنة للاستثمار بعد الاستثمار في العقارات .