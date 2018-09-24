اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 الآن

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالاضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر يقدم موقع مصر 365 تحديث لحظياً ومتابعة لأسعار الذهب سواء في محلات الصاغة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب متابعة سعر الذهب العالمي.

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يعد الذهب ملاذ آمن يلجأ إليه العديد من الأشخاص للاحتفاظ على المقتنيات الذهب وعلى معدن الذهب، ويتم تحديد سعر الذهب بناء على سياسة العرض والطلب، وتنخفض خلال الفترة الراهنة أسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم أيضا بعد استقرار دام لأكثر من ثلاثة أيام لجميع الأعيرة “سواء عيار 24، وعيار 21، وعيار 18”.

يعتبر معدن الذهب هو المعدن الرئيسي الذي يستخدمه الناس كوسيلة للادخار ، لهذا يهتم قطاع كبير من الناس في جميع أنحاء العالم، بأخبار الذهب وأسعار الذهب ومستوي صعود وهبوط المعدن النفيس.

ونتناول في السطور التالية، أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية والعالمية، بالإضافة لعرض نشرة يومية عن أسعار المشغولات الذهبية في محلات الصاغة، خصوصا مع ضعف الإقبال على الشراء في الفترة الأخيرة، بسب عزوف الشباب عن الزواج.

سعر الذهب اليوم في مصر

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 688 إلى 690 عيار 22 631 إلى 633 عيار 21 602 إلى 604 عيار 18 516 إلى 518 عيار 14 401 إلى 403 عيار 12 344 إلى 345 الاونصة 21,397 إلى 21,468 الجنيه الذهب 4,816 إلى 4,832 الكيلو 688,000 إلى 690,286

متوسط سعر الذهب اليوم في أسواق المال بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 690.88 جنيه $38.58 سعر الذهب عيار 22 633.31 جنيه $35.36 اسعار الذهب عيار 21 604.53 جنيه $33.75 اسعار الذهب عيار 18 518.17 جنيه $28.93 سعر الذهب عيار 14 403.01 جنيه $22.50 سعر الذهب عيار 12 345.44 جنيه $19.29 سعر الذهب عيار 9 259.08 جنيه $14.47 اسعار أوقية الذهب 21,486 جنيه $1,200 اسعار جنيه الذهب 4,836 جنيه $270.04 اسعار كيلو الذهب 690,878 جنيه $38,576

تنبيه: بعض المعلومات من موقع gold-price-today.

متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بالجنيه المصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 23 سبتمبر 691.24 604.85 22 سبتمبر 690.04 603.80 21 سبتمبر 691.08 604.71 20 سبتمبر 695.63 608.69 19 سبتمبر 693.43 606.77 18 سبتمبر 690.52 604.22 17 سبتمبر 692.58 606.02 16 سبتمبر 687.64 601.70 15 سبتمبر 687.34 601.43 14 سبتمبر 687.68 601.74 13 سبتمبر 692.75 606.17 12 سبتمبر 695.01 608.15 11 سبتمبر 688.06 602.06

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النزاع الأمريكي الصيني يتسبب في استقرار سعر الذهب

يأتي انخفاض سعر الدولار مؤخرا، بسبب تزايد المخاوف من حرب محتملة، بسبب النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتحويلها إلى حرب تجارية شاملة ، يأتي هذا على خلفية قرارات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

حيث أعلنت الإدارة الأمريكية، فرض الكثير من الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10%على بعض الواردات الصينية والتى تصل قيمتها 200 مليار دولار أمريكى، على أن ترتفع النسبة إلى 25% بداية من العام القادم 2019.

من ناحيتها، لفتت الصين، إن ليس لها خيار على قرارات الرئيس الأمريكي، سوى الرد وبقوة، حيث قالت وزارة التجارة الصينية: ” إن ليس لها أى خيار سوى الرد”.

أما بالنسبة لحيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب إستمرت يوم أمس دون أية تغييرات تذكر وذلك لليوم الثانى على التوالى لتظل عند إجمالى 742.53 طن مترى، وهو أقل مستوى منذ التاسع عشر من شهر فبراير 2016.

استقرار أسعار الذهب في السوق الآسيوية

يستقر سعر الذهب في السوق الآسيوية، اليوم ، مع ضعف اقبال المستثمرين وسط توقعات لرفع سعر الفائدة الأمريكي هذا الشهر ومخاوف من تصعيد الموقف المتأزم بين الجانب الأمريكي والصيني.

ونجد أنه في الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش ظل السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1195.79 دولار للأوقية . بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة لتسجل 1201.60 دولار.

وصرح محلل أسواق السلع الأولية لدى فيليب للعقود الآجلة، بنجامين لو: ”المعدن النفيس يبدي ضعفا بالغا بينما يبلي الاقتصاد الأمريكي بلاء مبهرا في الربع الثاني من 2018.

استقرار أسعار الذهب في السوق الأوربية

تشهد اسعار الذهب اليوم الثلاثاء، الموافق 18 سبتمبر، من العام الجاري 2018، استقرار ملحوظ في الأسواق الأوروبية خلال تعاملات اليوم، حيث استقر سعر الأوقية عند مستوى 1200 دولار أمريكى، يأتي ذلك وسط تراجع مستويات الطلب الاستثماري على الأصول المعدنية الآمنة من المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب والفضة، ويدعم استقرار سعر الذهب حاليا، هو ضعف أداء العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى.

وخلال تعاملات اليوم وفي تمام الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش شهد تداول الذهب تراجع طفيف ليصل لمستوى 1199.77 دولار أمريكي للأوقية، عن مستوى إفتتاح جلسة التعاملات عند 1201.52 دولار ، ثم بعد ذلك حقق أعلى مستوى له عند 1201.84 دولارا ،وكان اقل مستوى وصل له في تداول اليوم هو 1195.87 دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن التراجع الطفيف، في سوق الذهب الأوربية يرجع إلى تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم بنسبة تجاوزت أكثر من 0.2 % ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالى، وبهذا يكون قد سجل أقل مستوياته على مدار شهرين عند 93.92 نقطة، وهو ما يعكس استمرار عمليات بيع الورقة الخضراء أمام أغلبية العملات الأجنبية الأخرى، وهذا بالطبع يصب في مصلحة الاستثمار في المعادن النفيسة وفي مقدمتها الذهب والفضة لأنها معادن مسعرة بالدولار وكذلك لوجود علاقة عكسية بينهما.

أسباب استقرار سعر الذهب في السوق المحلي

أما عن أسعار الذهب في السوق المحلية، فقد شهدت تذبذب طفيف في الأسعار بعد فترة من التراجع بسعر المعدن الأصفر خلال الشهرين الماضيين.

استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلي، لليوم الثاني على التوالي في تعاملاتها اليوم، وذكر نادي نجيب، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الذهب في السوق المحلي والصاغة شهدت نوع من الإستقرار بسبب تحركة عالميًا بشكل طفيف بسبب ضعف الطلب على المعدن الاصفر مع تراجع الدولار.

وأضاف نجيب، مدللًا على كلامه أن سعر الذهب اليوم ، هو نفس سعر الأمس ، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 602 جنيها وهو نفس سعره خلال اليومين الماضيين دون تغيير.

كذلك استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند نحو 516 جنيهًا، والجرام عيار 24 عند 688 جنيهًا، بينما كان سعر الجنيه الذهب نحو 4816 جنيهًا.

وتابع، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، عالميا استقر سعر المعدن عالميا اليوم ، عند 1.102 دولار للأوقية وهو كذلك نفس سعره بنهاية جلسة أمس.

اسعار الذهب داخل الصاغة

سجلت أسعار الذهب اليوم في الصاغة تفاوت في الأسعار من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى حيث تعتمد على فروق أسعار المصنعية داخل الصاغة وتختلف من صائغ إلى أخرى، لكن سعر جرام الذهب نفسه ثابت ولا يتغير باختلاف المحافظات داخل الدولة المصرية.