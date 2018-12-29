سعر الذهب اليوم السبت 29 ديسمبر 2018: اسعار الذهب في مصر

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سعر الذهب اليوم السبت 29 ديسمبر 2018 ، سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالاضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار.

ويعتبر معدن الذهب هو المعدن الرئيسي الذي يستخدمه الناس كوسيلة للادخار ، لهذا يهتم قطاع كبير من الناس في جميع أنحاء العالم، بأخبار الذهب وأسعار الذهب ومستوى صعود وهبوط المعدن النفيس.

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ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار جرام الذهب في الأسواق ، بعياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغييرات ، سواء كانت هذه التغييرات زيادة أو نقصان في أسعار الذهب ، وكل ما يستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديثا لحظيا لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر



الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 729 إلى 731 عيار 22 668 إلى 670 عيار 21 638 إلى 640 عيار 18 547 إلى 549 عيار 14 425 إلى 427 عيار 12 365 إلى 366 الاونصة 22,676 إلى 22,747 الجنيه الذهب 5,104 إلى 5,120 الكيلو 729,143 إلى 731,429

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال بالجنيه المصري والدولار الامريكي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 737.28 جنيه $41.20 سعر الذهب عيار 22 675.85 جنيه $37.77 اسعار الذهب عيار 21 645.14 جنيه $36.05 اسعار الذهب عيار 18 552.97 جنيه $30.90 سعر الذهب عيار 14 430.08 جنيه $24.03 سعر الذهب عيار 12 368.64 جنيه $20.60 سعر الذهب عيار 9 276.48 جنيه $15.45 اسعار أوقية الذهب 22,929 جنيه $1,281 اسعار جنيه الذهب 5,161 جنيه $288.42 اسعار كيلو الذهب 737,280 جنيه $41,203

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بالجنيه المصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 28 ديسمبر 736.84 644.75 27 ديسمبر 733.76 642.05 26 ديسمبر 732.74 641.16 25 ديسمبر 730.52 639.22 24 ديسمبر 731.23 639.84 23 ديسمبر 723.86 633.39 22 ديسمبر 722.67 632.35 21 ديسمبر 723.32 632.92 20 ديسمبر 726.45 635.66 19 ديسمبر 715.82 626.36 18 ديسمبر 719.60 629.66 17 ديسمبر 718.02 628.28 16 ديسمبر 715.81 626.35 15 ديسمبر 715.43 626.02 14 ديسمبر 715.20 625.81 13 ديسمبر 716.53 626.98

عوامل تؤثر في سعر الذهب

اتجاهات المستثمرين تأتي في المرتبة الأولى ، التي تؤثر في أسعار الذهب بشكل كبير ، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية ، ارتفاعا كبيرا في أسعارها ، والسبب الرئيسي والأساسي وراء ارتفاع أسعار الذهب ، هو اهتمام صناديق الاستثمار بالسلع الأولية ، ويأتي على رأس هذه الأسباب المعدن الأصفر «الذهب» ، حيث قفزت أسعار الذهب بفارق كبير جدا ، بعد أن حققت أسعار الذهب ارتفاعا تاريخيا لم يشهده من قبل ، وسط وعود بعودته مرة أخرى ، وذلك على خلفية الحرب التجارية والتصريحات النارية ، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر في هذه الفترة ، لها دور كبير في التأثير على أسعار المعدن الأصفر ، حيث إن تدهور الحالة الاقتصادية في مصر ، والبحث عن حلول لجذب المستثمرين من أجل محاولة تحسين الظروف الاقتصادية المصرية ، من الأشياء التي ساهمت في ارتفاع أسعار الذهب.

وتسببت أسعار الذهب في ركود كبير في سوق المعدن الأصفر ، حيث إنه منذ ارتفاع سعر الذهب ، انخفض الإقبال على شراء الذهب ، حيث يلجأ المضطر فقط لشراء المعدن الأصفر ، مثل الشباب المقبل على الزواج ، والذي يضطر إلى شراء الذهب لخطيبته رغم ارتفاع أسعاره ، كما يشتريه كذلك يرغب في الاستثمار عن طريق الذهب ، حيث يشترى الذهب وينتظر حتى يزيد سعره ، ثم يبيعه مرة أخرى لجني الأرباح.

وفي المرتبة الثانية يأتي سعر الدولار ، كأحد العوامل التي تؤثر بشكل كبير في أسعار الذهب ، حيث إن العلاقة تعد عكسية بين الذهب والدولار ، ومع ارتفاع سعر الدولار ، ينخفض سعر الذهب ، ومع انخفاض سعر الدولار يرتفع سعر الذهب ، وهو أمر معروف عالميا في دول العالم كافة.

وبالنسبة للوضع في مصر فهو مختلف تماما ، فمع ارتفاع سعر الدولار يرتفع سعر الذهب ، ومع انخفاض سعر الدولار ينخفض سعر الذهب ، وهذا الأمر سببه أن مصر تستورد الذهب من الخارج بالعملة الخضراء «الدولار» ، كما أن العرض والطلب على الذهب ، يعد لهم دور كبير في تحديد سعر الذهب ، فمع زيادة الطلب على المعدن الأصفر وقلة المعروض منه ، يرتفع سعر الذهب ، ومع انخفاض الطلب على المعدن الأصفر وكثرة المعروض منه ، تنخفض أسعار الذهب بشكل ملحوظ.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر، يقدم موقع مصر 365 تحديث لحظياً ومتابعة لأسعار الذهب سواء في محلات الصاغة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب متابعة سعر الذهب العالمي.

تتغير أسعار الذهب بشكل يومي ، حيث يرتفع يوما وينخفض يوما آخر ، ويعود ذلك إلى عدة أسباب ، بينها أن سعر الذهب في مصر وفي العالم ، يتحدد بناء على عدة عوامل ، بينها اتجاهات المستثمرين ، وسعر الدولار ، والاحتياطي الموجود من الذهب في البنوك المركزية ، إضافة كذلك إلى أسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر.

يعد الذهب ملاذ آمن يلجأ إليه العديد من الأشخاص للاحتفاظ على المقتنيات الذهب وعلى معدن الذهب، ويتم تحديد سعر الذهب بناء على سياسة العرض والطلب، وتنخفض خلال الفترة الراهنة أسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم أيضا بعد استقرار دام لأكثر من ثلاثة أيام لجميع الأعيرة “سواء عيار 24، وعيار 21، وعيار 18”.