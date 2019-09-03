سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019: أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

3 سبتمبر، 2019
28٬851
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
Advertisements

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019، استقر سعر الذهب في مصر اليوم، عند نفس أسعار أمس، ومن خلال متابعة مصر 365 لكافة تحركات سعر الذهب في مصر فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند 704 جنيه دون تغيير عن أسعار أمس، واستقر سعر الذهب اليوم عيار 18 عند 603 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 805 جنيه، واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 5632 جنيه.

متابعة مستمرة لـ سعر الذهب اليوم في مصر، وسعر الذهب اليوم بالدولار من خلال جدول يضم كافة أسعار الذهب اليوم في مصر، بالإضافة إلى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب اليوم.

Advertisements

سعر الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب عالميا بعدما سجلت رابع مكاسب شهرية على التوالي بسبب المخاوف من الركود العالمي وحالة عدم اليقين التي تحيط بعلاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين إلى شراء الأصول الاستثمارية الآمنة، ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، بعياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغييرات ، سواء كانت هذه التغييرات زيادة أو نقصان في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديثا لحظيا لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24802 إلى 805
عيار 22735 إلى 738
عيار 21702 إلى 704
عيار 18602 إلى 603
عيار 14468 إلى 469
عيار 12401 إلى 402
الاونصة24,951 إلى 25,022
الجنيه الذهب5,616 إلى 5,632
الكيلو802,286 إلى 804,571
.
Advertisements

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24814.41 جنيه$49.18
سعر الذهب عيار 22746.55 جنيه$45.08
اسعار الذهب عيار 21712.63 جنيه$43.03
اسعار الذهب عيار 18610.82 جنيه$36.89
سعر الذهب عيار 14475.08 جنيه$28.69
سعر الذهب عيار 12407.21 جنيه$24.59
سعر الذهب عيار 9305.41 جنيه$18.44
اسعار أوقية الذهب25,328 جنيه$1,530
اسعار جنيه الذهب5,701 جنيه$344.27
اسعار كيلو الذهب814,415 جنيه$49,180
Advertisements

اقرأ أيضاً:

متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بالجنيه المصرى

اليومعيار 24عيار 21
2 سبتمبر814.41712.36
1 سبتمبر806.92706.07
31 أغسطس806.92706.07
30 أغسطس809.20708.07
29 أغسطس813.06711.45
28 أغسطس819.68717.24
27 أغسطس821.38718.72
26 أغسطس812.29710.77
25 أغسطس807.08706.21
24 أغسطس807.08706.21
23 أغسطس813.85712.14
22 أغسطس799.04699.18
21 أغسطس802.15701.90
20 أغسطس804.53703.98
19 أغسطس798.65698.84
18 أغسطس806.72705.90
17 أغسطس806.72705.90
16 أغسطس807.16706.28
15 أغسطس812.33710.81

وكانت أسعار الذهب ارتفعت متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميًا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وتتغير أسعار الذهب بشكل يومي ، حيث يرتفع سعر الذهب يوما وينخفض يوما آخر ، ويعود ذلك إلى عدة أسباب ، بينها أن سعر الذهب في مصر وفي العالم ، يتحدد بناء على عدة عوامل ، بينها اتجاهات المستثمرين ، وسعر الدولار ، والاحتياطي الموجود من الذهب في البنوك المركزية ، إضافة كذلك إلى أسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر.

ويعد الذهب ملاذ آمن يلجأ إليه العديد من الأشخاص للاحتفاظ على المقتنيات الذهب وعلى معدن الذهب، ويتم تحديد سعر الذهب بناء على سياسة العرض والطلب، وتنخفض خلال الفترة الراهنة أسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم أيضا بعد استقرار دام لأكثر من ثلاثة أيام لجميع الأعيرة “سواء عيار 24، وعيار 21، وعيار 18”.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر، يقدم موقع مصر 365 تحديث لحظياً ومتابعة لأسعار الذهب سواء في محلات الصاغة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب متابعة سعر الذهب العالمي.

ويعد الذهب هو السبب في نشوب العديد من الصراعات والحروب على مدار التاريخ البشري، ومن أمثال هذا أن الذهب هو الدافع الأساسي الذي تسبب في غزو رومانيا على يد الدولة البريطانية خلال القرن الأول الميلاد، وكان الذهب أيضا هو السبب في غزو الروماني “ترانسيلفانيا”، المعروفة خلال العصر الحديث باسم رومانيا خلال القرن الثاني الميلادي.

معدن الذهب

وما زالت محاولات التنقيب عن الذهب مستمرة حتى الوقت الراهن ، حيث أوضحت التقارير الدولية أن الطلب على أجهزة كشف الذهب يتزايد بشكل كبير وملحوظ خصوصًا من قبل الأفراد العاديين، وكان نشاط التعدين خاضع بشكل دائم من أجل السيطرة على الدول، حتى قامت الدول بالسماح بتأجير المناجم إلى الأفراد، وإلى الشركات المدنية، باختلاف العقود والمواثيق الخاصة بهذا الصدد من دولة إلى أخرى.

وأوضحت التقديرات الرسمية بأن إجمالي حجم الذهب الذي تم اكتشافه على يد البشر منذ أن قامت الحضارات على وجه الأرض ما يقرب من 4,970,000,000 أوقية من الذهب، أي ما يعادل 155,000 طن من خام الذهب.

ويعد الذهب من المعادن النادرة، والمعمرة في نفس الوقت، وله قيمة عالية على مر التاريخ، ويتوفر معدن الذهب في العديد من الأماكن المتنوعة والمختلفة، حيث يقوم العديد من الأشخاص بالتنقيب عن الذهب تحت الأرض، أو يقومون بغسيل رمال الأنهار من أجل العثور على الذهب.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

اسعار الحديد والاسمنت اليوم
3 سبتمبر، 2019
2٬289

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019: أسعار مواد البناء فى مصر

3 سبتمبر، 2019
4٬396

أسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019: اسعار الدولار والريال واليورو في مصر

بورصة الدواجن
3 سبتمبر، 2019
8٬215

اسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019: أسعار الدواجن الآن في مصر

سعر الريال السعودي اليوم
3 سبتمبر، 2019
1٬775

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو
3 سبتمبر، 2019
1٬733

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 بالبنوك والسوق السوداء الآن في مصر

سعر الدولار اليوم
3 سبتمبر، 2019
13٬288

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019: أسعار الدولار في مصر الآن

تعرف على.. كيفية تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي السيطرة على الدين الخارجي بمصر؟
3 سبتمبر، 2019
217

سعر الدولار اليوم

برامج تقسيط المشتريات
3 سبتمبر، 2019
177

تفاصيل وضوابط تقسيط المشتريات في 6 بنوك

مبادرة كلنا واحد
2 سبتمبر، 2019
240

في 27 محافظة.. إليك أماكن منافذ مباردة “كلنا واحد” لتوفير المستلزمات المدرسية

أسعار السلع التموينية في سبتمبر 2019
2 سبتمبر، 2019
1٬084

أسعار السلع التموينية في سبتمبر 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق