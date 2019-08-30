سعر الذهب اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019: تراجع كبير لأسعار الذهب في مصر

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سعر الذهب اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، تراجع سعر الذهب في ختام تعاملاته في مصر اليوم بعد تراجع أسعار الذهب عالمياً، وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 802 جنيه بالمقارنة بأسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، بتراجع قدره 9 جنيهات، وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 بقيمة 8 جنيهات وصولاً الى 702 جنيه ، وتراجع سعر الذهب عيار 18 بقيمة 7 جنيهات ليصل إلى 602 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5616 جنيه، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب اليوم في مصر، وسعر الذهب اليوم بالدولار من خلال جدول يضم كافة أسعار الذهب اليوم في مصر، بالإضافة إلى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب اليوم.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميًا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وتتغير أسعار الذهب بشكل يومي ، حيث يرتفع سعر الذهب يوما وينخفض يوما آخر ، ويعود ذلك إلى عدة أسباب ، بينها أن سعر الذهب في مصر وفي العالم ، يتحدد بناء على عدة عوامل ، بينها اتجاهات المستثمرين ، وسعر الدولار ، والاحتياطي الموجود من الذهب في البنوك المركزية ، إضافة كذلك إلى أسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر.

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سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، بعياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغييرات ، سواء كانت هذه التغييرات زيادة أو نقصان في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديثا لحظيا لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 800 إلى 802 عيار 22 733 إلى 735 عيار 21 700 إلى 702 عيار 18 600 إلى 602 عيار 14 467 إلى 468 عيار 12 400 إلى 401 الاونصة 24,880 إلى 24,951 الجنيه الذهب 5,600 إلى 5,616 الكيلو 800,000 إلى 802,286

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 809.55 جنيه $48.92 سعر الذهب عيار 22 742.09 جنيه $44.84 اسعار الذهب عيار 21 708.37 جنيه $42.80 اسعار الذهب عيار 18 607.17 جنيه $36.69 سعر الذهب عيار 14 472.24 جنيه $28.53 سعر الذهب عيار 12 404.77 جنيه $24.46 سعر الذهب عيار 9 303.58 جنيه $18.34 اسعار أوقية الذهب 25,177 جنيه $1,521 اسعار جنيه الذهب 5,667 جنيه $342.42 اسعار كيلو الذهب 809,549 جنيه $48,916

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يعد الذهب ملاذ آمن يلجأ إليه العديد من الأشخاص للاحتفاظ على المقتنيات الذهب وعلى معدن الذهب، ويتم تحديد سعر الذهب بناء على سياسة العرض والطلب، وتنخفض خلال الفترة الراهنة أسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم أيضا بعد استقرار دام لأكثر من ثلاثة أيام لجميع الأعيرة “سواء عيار 24، وعيار 21، وعيار 18”.

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بالجنيه المصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 28 أغسطس 819.68 717.24 27 أغسطس 821.38 718.72 26 أغسطس 812.29 710.77 25 أغسطس 807.08 706.21 24 أغسطس 807.08 706.21 23 أغسطس 813.85 712.14 22 أغسطس 799.04 699.18 21 أغسطس 802.15 701.90 20 أغسطس 804.53 703.98 19 أغسطس 798.65 698.84 18 أغسطس 806.72 705.90 17 أغسطس 806.72 705.90 16 أغسطس 807.16 706.28 15 أغسطس 812.33 710.81 14 أغسطس 809.24 708.10 13 أغسطس 800.82 700.73 12 أغسطس 806.05 705.31 11 أغسطس 788.99 690.39 10 أغسطس 788.99 690.39 9 أغسطس 797.14 697.51 8 أغسطس 799.76 699.81 7 أغسطس 799.27 699.38 6 أغسطس 784.97 686.86

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر، يقدم موقع مصر 365 تحديث لحظياً ومتابعة لأسعار الذهب سواء في محلات الصاغة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب متابعة سعر الذهب العالمي.

ويعد الذهب هو السبب في نشوب العديد من الصراعات والحروب على مدار التاريخ البشري، ومن أمثال هذا أن الذهب هو الدافع الأساسي الذي تسبب في غزو رومانيا على يد الدولة البريطانية خلال القرن الأول الميلاد، وكان الذهب أيضا هو السبب في غزو الروماني “ترانسيلفانيا”، المعروفة خلال العصر الحديث باسم رومانيا خلال القرن الثاني الميلادي.

معدن الذهب

وما زالت محاولات التنقيب عن الذهب مستمرة حتى الوقت الراهن ، حيث أوضحت التقارير الدولية أن الطلب على أجهزة كشف الذهب يتزايد بشكل كبير وملحوظ خصوصًا من قبل الأفراد العاديين، وكان نشاط التعدين خاضع بشكل دائم من أجل السيطرة على الدول، حتى قامت الدول بالسماح بتأجير المناجم إلى الأفراد، وإلى الشركات المدنية، باختلاف العقود والمواثيق الخاصة بهذا الصدد من دولة إلى أخرى.

وأوضحت التقديرات الرسمية بأن إجمالي حجم الذهب الذي تم اكتشافه على يد البشر منذ أن قامت الحضارات على وجه الأرض ما يقرب من 4,970,000,000 أوقية من الذهب، أي ما يعادل 155,000 طن من خام الذهب.

ويعد الذهب من المعادن النادرة، والمعمرة في نفس الوقت، وله قيمة عالية على مر التاريخ، ويتوفر معدن الذهب في العديد من الأماكن المتنوعة والمختلفة، حيث يقوم العديد من الأشخاص بالتنقيب عن الذهب تحت الأرض، أو يقومون بغسيل رمال الأنهار من أجل العثور على الذهب.