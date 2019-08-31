سعر الذهب اليوم السبت 31 أغسطس 2019 بمحلات الصاغة في مصر

أحدث أسعار الذهب الآن

31 أغسطس، 2019
18٬995
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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سعر الذهب اليوم السبت 31 أغسطس 2019، سعر الذهب في مصر اليوم، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24  إلى 805 جنيه، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 مبلغ 704 جنيه ، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 603 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5632 جنيه، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب اليوم في مصر، وسعر الذهب اليوم بالدولار من خلال جدول يضم كافة أسعار الذهب اليوم في مصر، بالإضافة إلى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، بعياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغييرات ، سواء كانت هذه التغييرات زيادة أو نقصان في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديثا لحظيا لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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وكانت أسعار الذهب ارتفعت متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميًا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وتتغير أسعار الذهب بشكل يومي ، حيث يرتفع سعر الذهب يوما وينخفض يوما آخر ، ويعود ذلك إلى عدة أسباب ، بينها أن سعر الذهب في مصر وفي العالم ، يتحدد بناء على عدة عوامل ، بينها اتجاهات المستثمرين ، وسعر الدولار ، والاحتياطي الموجود من الذهب في البنوك المركزية ، إضافة كذلك إلى أسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24802 إلى 805
عيار 22735 إلى 738
عيار 21702 إلى 704
عيار 18602 إلى 603
عيار 14468 إلى 469
عيار 12401 إلى 402
الاونصة24,951 إلى 25,022
الجنيه الذهب5,616 إلى 5,632
الكيلو802,286 إلى 804,571
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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24809.10 جنيه$48.89
سعر الذهب عيار 22741.68 جنيه$44.82
اسعار الذهب عيار 21707.98 جنيه$42.78
اسعار الذهب عيار 18606.83 جنيه$36.67
سعر الذهب عيار 14471.98 جنيه$28.52
سعر الذهب عيار 12404.55 جنيه$24.45
سعر الذهب عيار 9303.41 جنيه$18.34
اسعار أوقية الذهب25,163 جنيه$1,521
اسعار جنيه الذهب5,664 جنيه$342.27
اسعار كيلو الذهب809,097 جنيه$48,894
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يعد الذهب ملاذ آمن يلجأ إليه العديد من الأشخاص للاحتفاظ على المقتنيات الذهب وعلى معدن الذهب، ويتم تحديد سعر الذهب بناء على سياسة العرض والطلب، وتنخفض خلال الفترة الراهنة أسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم أيضا بعد استقرار دام لأكثر من ثلاثة أيام لجميع الأعيرة “سواء عيار 24، وعيار 21، وعيار 18”.

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بالجنيه المصرى

اليومعيار 24عيار 21
30 أغسطس809.20708.07
29 أغسطس813.06711.45
28 أغسطس819.68717.24
27 أغسطس821.38718.72
26 أغسطس812.29710.77
25 أغسطس807.08706.21
24 أغسطس807.08706.21
23 أغسطس813.85712.14
22 أغسطس799.04699.18
21 أغسطس802.15701.90
20 أغسطس804.53703.98
19 أغسطس798.65698.84
18 أغسطس806.72705.90
17 أغسطس806.72705.90
16 أغسطس807.16706.28
15 أغسطس812.33710.81
14 أغسطس809.24708.10
13 أغسطس800.82700.73
12 أغسطس806.05705.31
11 أغسطس788.99690.39
10 أغسطس788.99690.39
9 أغسطس797.14697.51
8 أغسطس799.76699.81
7 أغسطس799.27699.38
6 أغسطس784.97686.86

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر، يقدم موقع مصر 365 تحديث لحظياً ومتابعة لأسعار الذهب سواء في محلات الصاغة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب متابعة سعر الذهب العالمي.

ويعد الذهب هو السبب في نشوب العديد من الصراعات والحروب على مدار التاريخ البشري، ومن أمثال هذا أن الذهب هو الدافع الأساسي الذي تسبب في غزو رومانيا على يد الدولة البريطانية خلال القرن الأول الميلاد، وكان الذهب أيضا هو السبب في غزو الروماني “ترانسيلفانيا”، المعروفة خلال العصر الحديث باسم رومانيا خلال القرن الثاني الميلادي.

معدن الذهب

وما زالت محاولات التنقيب عن الذهب مستمرة حتى الوقت الراهن ، حيث أوضحت التقارير الدولية أن الطلب على أجهزة كشف الذهب يتزايد بشكل كبير وملحوظ خصوصًا من قبل الأفراد العاديين، وكان نشاط التعدين خاضع بشكل دائم من أجل السيطرة على الدول، حتى قامت الدول بالسماح بتأجير المناجم إلى الأفراد، وإلى الشركات المدنية، باختلاف العقود والمواثيق الخاصة بهذا الصدد من دولة إلى أخرى.

وأوضحت التقديرات الرسمية بأن إجمالي حجم الذهب الذي تم اكتشافه على يد البشر منذ أن قامت الحضارات على وجه الأرض ما يقرب من 4,970,000,000 أوقية من الذهب، أي ما يعادل 155,000 طن من خام الذهب.

ويعد الذهب من المعادن النادرة، والمعمرة في نفس الوقت، وله قيمة عالية على مر التاريخ، ويتوفر معدن الذهب في العديد من الأماكن المتنوعة والمختلفة، حيث يقوم العديد من الأشخاص بالتنقيب عن الذهب تحت الأرض، أو يقومون بغسيل رمال الأنهار من أجل العثور على الذهب.

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‫5 تعليقات

  1. مصطلح السوق السوداء هو مصطلح رديئ لا ينبغي إستخدامه ، والواجب إستخدام مصطلح السوق الموازي، لانه لا يحكمه إلا العرض والطلب وهو مؤشر صحي للكشف عن حجم الطلب واتجاه الاسعار و حجم العرض ميكانزم الأسعار والسوق ولولا تدخل البنك المركزي في تحديد اسعار العملات لكان الوضع مختلفا تماما ولوصل سعر الدولار الأمريكي مثلا لسقف الثلاثين جنيها مصريا بسهولة ، إذ لا يزال العجز والديون الخارجية وميران التجارة الخارجية والمدفوعات والدين المحلي والدين الخارجي كلها ليست في صالح الإقتصاد القومي ، شكرا لسعادتكم .

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  5. تنبيه: معني تعويم الجنية المصري وسعر الدولار المتوقع بعد تعويم الجنية وهل يفيد الإقتصاد المصري وسعر الدولار في البنوك الان | مصر 365

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