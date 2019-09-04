سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019: أسعار الذهب في مصر الآن

سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

4 سبتمبر، 2019
31٬426
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، بقيمة 2 جنيه عن أسعار أمس، ومن خلال متابعة مصر 365 لكافة تحركات سعر الذهب في مصر فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند 706 جنيه ، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 18 الي 605 جنيها، وارتفع سعر الذهب عيار 24 الي 807 جنيه، وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم عند 5648 جنيه، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب اليوم في مصر، وسعر الذهب اليوم بالدولار من خلال جدول يضم كافة أسعار الذهب اليوم في مصر، بالإضافة إلى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب اليوم.

واستقرت أسعار الذهب عالميا بعدما سجلت رابع مكاسب شهرية على التوالي بسبب المخاوف من الركود العالمي وحالة عدم اليقين التي تحيط بعلاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين إلى شراء الأصول الاستثمارية الآمنة، ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، بعياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغييرات ، سواء كانت هذه التغييرات زيادة أو نقصان في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديثا لحظيا لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24810 إلى 813
عيار 22743 إلى 745
عيار 21709 إلى 711
عيار 18608 إلى 609
عيار 14473 إلى 474
عيار 12405 إلى 406
الاونصة25,200 إلى 25,271
الجنيه الذهب5,672 إلى 5,688
الكيلو810,286 إلى 812,571
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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24823.58 جنيه$49.78
سعر الذهب عيار 22754.96 جنيه$45.63
اسعار الذهب عيار 21720.65 جنيه$43.56
اسعار الذهب عيار 18617.70 جنيه$37.34
سعر الذهب عيار 14480.43 جنيه$29.04
سعر الذهب عيار 12411.79 جنيه$24.89
سعر الذهب عيار 9308.85 جنيه$18.67
اسعار أوقية الذهب25,613 جنيه$1,548
اسعار جنيه الذهب5,765 جنيه$348.48
اسعار كيلو الذهب823,584 جنيه$49,781
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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بالجنيه المصرى

اليومعيار 24عيار 21
3 سبتمبر823.58720.65
2 سبتمبر814.41712.36
1 سبتمبر806.92706.07
31 أغسطس806.92706.07
30 أغسطس809.20708.07
29 أغسطس813.06711.45
28 أغسطس819.68717.24
27 أغسطس821.38718.72
26 أغسطس812.29710.77
25 أغسطس807.08706.21
24 أغسطس807.08706.21
23 أغسطس813.85712.14
22 أغسطس799.04699.18
21 أغسطس802.15701.90
20 أغسطس804.53703.98
19 أغسطس798.65698.84
18 أغسطس806.72705.90
17 أغسطس806.72705.90
16 أغسطس807.16706.28
15 أغسطس812.33710.81

وكانت أسعار الذهب ارتفعت متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميًا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وتتغير أسعار الذهب بشكل يومي ، حيث يرتفع سعر الذهب يوما وينخفض يوما آخر ، ويعود ذلك إلى عدة أسباب ، بينها أن سعر الذهب في مصر وفي العالم ، يتحدد بناء على عدة عوامل ، بينها اتجاهات المستثمرين ، وسعر الدولار ، والاحتياطي الموجود من الذهب في البنوك المركزية ، إضافة كذلك إلى أسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر.

ويعد الذهب ملاذ آمن يلجأ إليه العديد من الأشخاص للاحتفاظ على المقتنيات الذهب وعلى معدن الذهب، ويتم تحديد سعر الذهب بناء على سياسة العرض والطلب، وتنخفض خلال الفترة الراهنة أسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم أيضا بعد استقرار دام لأكثر من ثلاثة أيام لجميع الأعيرة “سواء عيار 24، وعيار 21، وعيار 18”.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر، يقدم موقع مصر 365 تحديث لحظياً ومتابعة لأسعار الذهب سواء في محلات الصاغة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب متابعة سعر الذهب العالمي.

ويعد الذهب هو السبب في نشوب العديد من الصراعات والحروب على مدار التاريخ البشري، ومن أمثال هذا أن الذهب هو الدافع الأساسي الذي تسبب في غزو رومانيا على يد الدولة البريطانية خلال القرن الأول الميلاد، وكان الذهب أيضا هو السبب في غزو الروماني “ترانسيلفانيا”، المعروفة خلال العصر الحديث باسم رومانيا خلال القرن الثاني الميلادي.

معدن الذهب

وما زالت محاولات التنقيب عن الذهب مستمرة حتى الوقت الراهن ، حيث أوضحت التقارير الدولية أن الطلب على أجهزة كشف الذهب يتزايد بشكل كبير وملحوظ خصوصًا من قبل الأفراد العاديين، وكان نشاط التعدين خاضع بشكل دائم من أجل السيطرة على الدول، حتى قامت الدول بالسماح بتأجير المناجم إلى الأفراد، وإلى الشركات المدنية، باختلاف العقود والمواثيق الخاصة بهذا الصدد من دولة إلى أخرى.

وأوضحت التقديرات الرسمية بأن إجمالي حجم الذهب الذي تم اكتشافه على يد البشر منذ أن قامت الحضارات على وجه الأرض ما يقرب من 4,970,000,000 أوقية من الذهب، أي ما يعادل 155,000 طن من خام الذهب.

ويعد الذهب من المعادن النادرة، والمعمرة في نفس الوقت، وله قيمة عالية على مر التاريخ، ويتوفر معدن الذهب في العديد من الأماكن المتنوعة والمختلفة، حيث يقوم العديد من الأشخاص بالتنقيب عن الذهب تحت الأرض، أو يقومون بغسيل رمال الأنهار من أجل العثور على الذهب.

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مصر 365 على أخبار جوجل
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