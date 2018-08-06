سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد لأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6 أغسطس 2018

Advertisements

سعر الذهب اليوم الإثنين 6 أغسطس 2018 في محلات الصاغة في مصر، صعدت اليوم أسعار الذهب على الرغم من أدائه اليوم الذي تميز بأنه كان متقبلاً من يوم الجمعة الماضي، وقد سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى خلال الجلسة العامة السابقة بعد تراجع العملة الأمريكية “الدولار” من أعلى مستوى له خلال العام الراهن 2018.

توقعات أسعار الذهب

تسببت الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب في تراجع نسبة المبيعات بشكل ملحوظ، وأشار الخبراء إلى توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، مضيفين أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب خلال الفترة القادمة بشكل ملحوظ، إلا أن الأسعار الحالية للذهب خالفت التوقعات، حيث أظهرت ارتفاعات ملحوظة على الرغم من استمرار تراجع المبيعات.

Advertisements

وخلال التصريحات التي قام بها عضو مجلس إدارة شعبة الذهب “إيهاب واصف “، فقد صرح بارتفاعات أسعار الذهب العالمية خلال الفترة الأخيرة بنسبة تصل إلى 5%، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب خلال الفترة القادمة ارتفاع في الأسعار، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على الأسعار.

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 702 إلى 704 عيار 22 643 إلى 645 عيار 21 614 إلى 616 عيار 18 526 إلى 528 عيار 14 409 إلى 411 عيار 12 351 إلى 352 الاونصة 21,823 إلى 21,894 الجنيه الذهب 4,912 إلى 4,928 الكيلو 701,714 إلى 704,000

متوسط سعر الذهب اليوم في أسواق المال بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 695.22 جنيه $38.92 سعر الذهب عيار 22 637.29 جنيه $35.68 اسعار الذهب عيار 21 608.33 جنيه $34.06 اسعار الذهب عيار 18 521.42 جنيه $29.19 سعر الذهب عيار 14 405.55 جنيه $22.71 سعر الذهب عيار 12 347.61 جنيه $19.46 سعر الذهب عيار 9 260.71 جنيه $14.60 اسعار أوقية الذهب 21,621 جنيه $1,211 اسعار جنيه الذهب 4,867 جنيه $272.47 اسعار كيلو الذهب 695,220 جنيه $38,923

تنبيه: بعض المعلومات من موقع gold-price-today.

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر مقابل الجنية المصري

Advertisements

اليوم عيار 24 عيار 21 5 أغسطس 697.87 610.65 4 أغسطس 697.13 610.00 3 أغسطس 697.60 610.41 2 أغسطس 694.27 607.50 1 أغسطس 699.25 611.86 31 يوليو 703.56 615.63 30 يوليو 703.18 615.30 29 يوليو 701.71 614.01 28 يوليو 699.88 612.41 27 يوليو 699.88 612.41 26 يوليو 702.17 614.41 25 يوليو 707.34 618.94 24 يوليو 703.15 615.28 23 يوليو 703.10 615.23 22 يوليو 707.39 618.98 21 يوليو 707.42 619.00 20 يوليو 706.23 617.96 19 يوليو 700.55 612.99 18 يوليو 704.89 616.80 17 يوليو 704.94 616.83 16 يوليو 712.38 623.35 15 يوليو 713.65 624.46 14 يوليو 712.47 623.42 13 يوليو 712.47 623.42 12 يوليو 714.63 625.35

أسعار الذهب وتأثيرها على أسعار الفضة

ومع ارتفاع أسعار الذهب اليوم فقد ارتفعت أيضاً أسعار الفضة بقيمة تعد طفيفة خلال تعاملات اليوم حيث سجل سعر أوقية الفضة قيمة تصل إلى 277,46 جنيه مصري، أمام بالنسبة إلى سعر الفضة النقية فقد سجل عيار 99.9 سعر 8,91 جنيه مصري، كما سجل سعر عيار الفضة الإيطالي عيار 95.8 سعر 8,55 جنيه مصري، وسجل سعر الفضة الإسترليني عيار 92.5 سعر 8,25 ، أما سعر الفضة عيار 90 فقد سجل سعرها حوالي 8,03 جنيه مصري.

اسعار الذهب بالسعودية

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية فقد سجلت أيضا ارتفاع بسيط خلال التعاملات الصباحية، حيث سجلت أسعار الذهب في السعودية سعر الجرام عيار 21 بسعر 130,04 ريال سعودي، وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 111,46 ريال، فيما سجل سعر عيار 24 بسعر 148,62 ريال.

تصريحات هامة من شعبة الذهب

وقد أعلن سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية “نادي نجيب” “أن أسعار الذهب قد انخفضت خلال شهر ما يقرب من ثلاثين جنيهاً في الجرام الواحد، بعدما تراجع سعر جرام الذهب فئة 21 من ستمائة وأربعة وأربعين جنيه قبل شهر مسجلاً ستمائة وأربعة عشر جنيهاً”.

وأوضح “أن تلك الذبذبة في أسعار الذهب، قد تتسبب في حالة من الركود الاقتصادي في السوق المحلي حيث أنها تؤدي إلى تعطيل حركة البيع والشراء، ومن يريد البيع يفكر في انتظار ارتفاع الأسعار مرة أخرى، ومن يريد الشراء ينتظر مزيد من الهبوط”.

وتؤدي ارتفاع أسعار الذهب إلى تراجع بشكل كبير في نسبة المبيعات، وقد أوضح عدد كبير من خبراء الاقتصاد أن أسعار الذهب خلال الفترة القادمة سوف تنخفض بشكل كبير، ولكن أداء أسواق الذهب يعد متذبذب و خالفت التوقعات.

سعر الذهب في مصر

وقد ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن صعد سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الفورية مسجلة سعر 1232 دولار أمريكي للأوقية الواحد، بارتفاع تصل قيمته على ثمانية دولارات عن سعر مساء أمس الجمعة.

وقد انخفض مؤشر العملة الأمريكية الدولار والذي يتم من خلال قياس أداء الدولار مقابل سلة العملات التي تتضمن على ستة عملات رئيسية بنسبة مئوية تصل إلى 0,03 في المئة مسجلاً 95,123.

وقد ارتفعت أسعار الذهب بعد أن اتجه المستثمرين إلى الذهب باعتبار أن الذهب هو الملاذ الأمن في ظل الاضطرابات التجارية الكبرى القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين دولة الصين خلال الوقت الراهن.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية تتأثر بعدة عوامل، ومن أهم تلك العوامل التي تؤثر في أسعار الذهب، سعر أوقية الذهب العالمية، إلى جانب سياسية العرض والطلب، وكذلك سعر العملة الأمريكية “الدولار” داخل أسواق الصرافة المصرية.

أما بالنسبة إلى المعاملات الفورية للذهب خلال يوم الجمعة فقد تم تداول الذهب عند مستوى 1224,55 دولارا أمريكي للأونصة، وفي تمام الساعة الثامنة وأحد عشر دقيقة بتوقيت جرينتش خلال الجلسة السابقة وهبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى له منذ شهر يوليو من عام 2017 مسجلاً سعر 1211,08 للأونصة.