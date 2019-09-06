سعر الذهب اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019: أسعار الذهب في مصر

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ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب اليوم في مصر، وسعر الذهب اليوم بالدولار من خلال جدول يضم كافة أسعار الذهب اليوم في مصر، بالإضافة إلى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 21 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب اليوم.

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات أمس في مصر بقيمة 9 جنيهات، ومن خلال متابعة “مصر 365” لكافة تحركات سعر الذهب في مصر، فقد وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 700 جنيه ، وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 600 جنيها، ووصل سعر الذهب عيار 24 الي 800 جنيه، وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الي 5600 جنيه.

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سعر الذهب اليوم

يرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، بعياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغييرات ، سواء كانت هذه التغييرات زيادة أو نقصان في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديثا لحظيا لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 798 إلى 800 عيار 22 731 إلى 733 عيار 21 698 إلى 700 عيار 18 598 إلى 600 عيار 14 465 إلى 467 عيار 12 399 إلى 400 الاونصة 24,809 إلى 24,880 الجنيه الذهب 5,584 إلى 5,600 الكيلو 797,714 إلى 800,000

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 806.00 جنيه $48.82 سعر الذهب عيار 22 738.84 جنيه $44.75 اسعار الذهب عيار 21 705.27 جنيه $42.72 اسعار الذهب عيار 18 604.51 جنيه $36.62 سعر الذهب عيار 14 470.17 جنيه $28.48 سعر الذهب عيار 12 403.00 جنيه $24.41 سعر الذهب عيار 9 302.25 جنيه $18.31 اسعار أوقية الذهب 25,067 جنيه $1,518 اسعار جنيه الذهب 5,642 جنيه $341.77 اسعار كيلو الذهب 806,000 جنيه $48,823

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بالجنيه المصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 5 سبتمبر 806.58 705.78 4 سبتمبر 825.13 722.01 3 سبتمبر 823.58 720.65 2 سبتمبر 814.41 712.36 1 سبتمبر 806.92 706.07 31 أغسطس 806.92 706.07 30 أغسطس 809.20 708.07 29 أغسطس 813.06 711.45 28 أغسطس 819.68 717.24 27 أغسطس 821.38 718.72 26 أغسطس 812.29 710.77 25 أغسطس 807.08 706.21 24 أغسطس 807.08 706.21 23 أغسطس 813.85 712.14 22 أغسطس 799.04 699.18 21 أغسطس 802.15 701.90 20 أغسطس 804.53 703.98 19 أغسطس 798.65 698.84 18 أغسطس 806.72 705.90 17 أغسطس 806.72 705.90 16 أغسطس 807.16 706.28 15 أغسطس 812.33 710.81

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سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر، يقدم موقع مصر 365 تحديث لحظياً ومتابعة لأسعار الذهب سواء في محلات الصاغة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب متابعة سعر الذهب العالمي.

ويعد الذهب هو السبب في نشوب العديد من الصراعات والحروب على مدار التاريخ البشري، ومن أمثال هذا أن الذهب هو الدافع الأساسي الذي تسبب في غزو رومانيا على يد الدولة البريطانية خلال القرن الأول الميلاد، وكان الذهب أيضا هو السبب في غزو الروماني “ترانسيلفانيا”، المعروفة خلال العصر الحديث باسم رومانيا خلال القرن الثاني الميلادي.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميًا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وتتغير أسعار الذهب بشكل يومي ، حيث يرتفع سعر الذهب يوما وينخفض يوما آخر ، ويعود ذلك إلى عدة أسباب ، بينها أن سعر الذهب في مصر وفي العالم ، يتحدد بناء على عدة عوامل ، بينها اتجاهات المستثمرين ، وسعر الدولار ، والاحتياطي الموجود من الذهب في البنوك المركزية ، إضافة كذلك إلى أسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر.

ويعد الذهب ملاذ آمن يلجأ إليه العديد من الأشخاص للاحتفاظ على المقتنيات الذهب وعلى معدن الذهب، ويتم تحديد سعر الذهب بناء على سياسة العرض والطلب، وتنخفض خلال الفترة الراهنة أسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم أيضا بعد استقرار دام لأكثر من ثلاثة أيام لجميع الأعيرة “سواء عيار 24، وعيار 21، وعيار 18”.

معدن الذهب

أوضحت التقديرات الرسمية بأن إجمالي حجم الذهب الذي تم اكتشافه على يد البشر منذ أن قامت الحضارات على وجه الأرض ما يقرب من 4,970,000,000 أوقية من الذهب، أي ما يعادل 155,000 طن من خام الذهب.

ويعد الذهب من المعادن النادرة، والمعمرة في نفس الوقت، وله قيمة عالية على مر التاريخ، ويتوفر معدن الذهب في العديد من الأماكن المتنوعة والمختلفة، حيث يقوم العديد من الأشخاص بالتنقيب عن الذهب تحت الأرض، أو يقومون بغسيل رمال الأنهار من أجل العثور على الذهب.