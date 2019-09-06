سعر الذهب اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019: أسعار الذهب في مصر

6 سبتمبر، 2019
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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم ، سعر الذهب
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ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب اليوم في مصر، وسعر الذهب اليوم بالدولار من خلال جدول يضم كافة أسعار الذهب اليوم في مصر، بالإضافة إلى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 21 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب اليوم.

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات أمس في مصر بقيمة 9 جنيهات، ومن خلال متابعة “مصر 365” لكافة تحركات سعر الذهب في مصر، فقد وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 700 جنيه ، وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 600 جنيها، ووصل سعر الذهب عيار 24 الي 800 جنيه، وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الي 5600 جنيه.

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سعر الذهب اليوم

يرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، بعياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغييرات ، سواء كانت هذه التغييرات زيادة أو نقصان في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديثا لحظيا لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24798 إلى 800
عيار 22731 إلى 733
عيار 21698 إلى 700
عيار 18598 إلى 600
عيار 14465 إلى 467
عيار 12399 إلى 400
الاونصة24,809 إلى 24,880
الجنيه الذهب5,584 إلى 5,600
الكيلو797,714 إلى 800,000
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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24806.00 جنيه$48.82
سعر الذهب عيار 22738.84 جنيه$44.75
اسعار الذهب عيار 21705.27 جنيه$42.72
اسعار الذهب عيار 18604.51 جنيه$36.62
سعر الذهب عيار 14470.17 جنيه$28.48
سعر الذهب عيار 12403.00 جنيه$24.41
سعر الذهب عيار 9302.25 جنيه$18.31
اسعار أوقية الذهب25,067 جنيه$1,518
اسعار جنيه الذهب5,642 جنيه$341.77
اسعار كيلو الذهب806,000 جنيه$48,823
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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بالجنيه المصرى

اليومعيار 24عيار 21
5 سبتمبر806.58705.78
4 سبتمبر825.13722.01
3 سبتمبر823.58720.65
2 سبتمبر814.41712.36
1 سبتمبر806.92706.07
31 أغسطس806.92706.07
30 أغسطس809.20708.07
29 أغسطس813.06711.45
28 أغسطس819.68717.24
27 أغسطس821.38718.72
26 أغسطس812.29710.77
25 أغسطس807.08706.21
24 أغسطس807.08706.21
23 أغسطس813.85712.14
22 أغسطس799.04699.18
21 أغسطس802.15701.90
20 أغسطس804.53703.98
19 أغسطس798.65698.84
18 أغسطس806.72705.90
17 أغسطس806.72705.90
16 أغسطس807.16706.28
15 أغسطس812.33710.81

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سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر، يقدم موقع مصر 365 تحديث لحظياً ومتابعة لأسعار الذهب سواء في محلات الصاغة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب متابعة سعر الذهب العالمي.

ويعد الذهب هو السبب في نشوب العديد من الصراعات والحروب على مدار التاريخ البشري، ومن أمثال هذا أن الذهب هو الدافع الأساسي الذي تسبب في غزو رومانيا على يد الدولة البريطانية خلال القرن الأول الميلاد، وكان الذهب أيضا هو السبب في غزو الروماني “ترانسيلفانيا”، المعروفة خلال العصر الحديث باسم رومانيا خلال القرن الثاني الميلادي.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميًا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وتتغير أسعار الذهب بشكل يومي ، حيث يرتفع سعر الذهب يوما وينخفض يوما آخر ، ويعود ذلك إلى عدة أسباب ، بينها أن سعر الذهب في مصر وفي العالم ، يتحدد بناء على عدة عوامل ، بينها اتجاهات المستثمرين ، وسعر الدولار ، والاحتياطي الموجود من الذهب في البنوك المركزية ، إضافة كذلك إلى أسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر.

ويعد الذهب ملاذ آمن يلجأ إليه العديد من الأشخاص للاحتفاظ على المقتنيات الذهب وعلى معدن الذهب، ويتم تحديد سعر الذهب بناء على سياسة العرض والطلب، وتنخفض خلال الفترة الراهنة أسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم أيضا بعد استقرار دام لأكثر من ثلاثة أيام لجميع الأعيرة “سواء عيار 24، وعيار 21، وعيار 18”.

معدن الذهب

أوضحت التقديرات الرسمية بأن إجمالي حجم الذهب الذي تم اكتشافه على يد البشر منذ أن قامت الحضارات على وجه الأرض ما يقرب من 4,970,000,000 أوقية من الذهب، أي ما يعادل 155,000 طن من خام الذهب.

ويعد الذهب من المعادن النادرة، والمعمرة في نفس الوقت، وله قيمة عالية على مر التاريخ، ويتوفر معدن الذهب في العديد من الأماكن المتنوعة والمختلفة، حيث يقوم العديد من الأشخاص بالتنقيب عن الذهب تحت الأرض، أو يقومون بغسيل رمال الأنهار من أجل العثور على الذهب.

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