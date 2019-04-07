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سعر الذهب اليوم الأحد 7 أبريل 2019: اسعار الذهب في مصر

متابعات 365 متابعات 365
7 أبريل، 2019
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سعر الذهب الآن في مصر.. سعر الذهب اليوم الاحد داخل محلات الصاغة
سعر الذهب الآن في مصر.. سعر الذهب اليوم الاحد داخل محلات الصاغة
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سعر الذهب اليوم الأحد 7 أبريل 2019 في مصر ، سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالاضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار.

ويعتبر معدن الذهب هو المعدن الرئيسي الذي يستخدمه الناس كوسيلة للادخار ، لهذا يهتم قطاع كبير من الناس في جميع أنحاء العالم، بأخبار الذهب وأسعار الذهب ومستوى صعود وهبوط المعدن النفيس.

ننقل لكم الان عبر المقال اخر تحديث لسعر الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم، من الملاحظ وجود اضطرابات وعدم استقرار بخصوص سعر الذهب في الآونة الأخيرة مع تذبذب بين صعود وهبوط.

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ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار جرام الذهب في الأسواق ، بعياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغييرات ، سواء كانت هذه التغييرات زيادة أو نقصان في أسعار الذهب ، وكل ما يستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديثا لحظيا لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

سعر الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24713 إلى 715
عيار 22654 إلى 656
عيار 21624 إلى 626
عيار 18535 إلى 537
عيار 14416 إلى 417
عيار 12357 إلى 358
الاونصة22,179 إلى 22,250
الجنيه الذهب4,992 إلى 5,008
الكيلو713,143 إلى 715,429
.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال بالجنيه المصري والدولار الامريكي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 719.87 جنيه $41.57
سعر الذهب عيار 22 659.88 جنيه $38.11
اسعار الذهب عيار 21 629.90 جنيه $36.38
اسعار الذهب عيار 18 539.91 جنيه $31.18
سعر الذهب عيار 14 419.92 جنيه $24.25
سعر الذهب عيار 12 359.93 جنيه $20.79
سعر الذهب عيار 9 269.95 جنيه $15.59
اسعار أوقية الذهب 22,388 جنيه $1,293
اسعار جنيه الذهب 5,039 جنيه $291.01
اسعار كيلو الذهب 719,866 جنيه $41,572

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بالجنيه المصرى

اليوم عيار 24 عيار 21
4 إبريل 719.87 629.90
3 إبريل 719.46 629.55
2 إبريل 720.08 630.09
1 أبريل 718.20 628.44
31 مارس 720.51 630.46
30 مارس 720.19 630.18
29 مارس 720.84 630.75
28 مارس 719.29 629.39
27 مارس 729.59 638.41
26 مارس 732.25 640.74
25 مارس 735.86 643.90
24 مارس 729.51 638.34
23 مارس 728.88 637.79
22 مارس 729.58 638.40
21 مارس 726.65 635.83
20 مارس 729.51 638.33
19 مارس 726.67 635.85
18 مارس 726.09 635.34

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أسعار الذهب اليوم

مع وجود حالة من الهبوط في سعر المعدن الأصفر في الفترة الأخيرة، ويتأثر سعر الذهب في مصر بمجموعة من الأسباب أهمها سعر الدولار في البنوك وكذلك في السوق السوداء، وثمن أوقية الذهب على النحو العالمي، وكذلك حالة العرض والطلب حيث له تأثير مباشر على تحديد سعر الجرام، وسوف نتعرف من خلال المقال على سعر الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

نلاحظ أن إقبال المصريين على شراء الذهب لا يتوقف، وبرغم ارتفاع أسعار المعدن النفيس، والحالة الاقتصادية التي يمر بها الشعب المصري، إلا أن هناك عادات وتقاليد كثير تهم الشعب المصري، لا يتغافل عنها ومن أهمها شراء الذهب بغرض الزواج، وكذلك لأن شراء المعدن الأصفر يشكل مأمن للعديد من تغييرات أسعار العملة، فالعديد يتجه لشراء المعدن النفيس والاحتفاظ به، حيث أنه يشكل القيمة الحقيقية للأموال مهما مر عليها الزمن.

سعر جرام الذهب اليوم

أصبح سعر الأوقية عالميا بنحو 1324$ دولاراً، ومن المتوقع أن يشهد سعر جرام الذهب تحركات طفيفة أثناء الساعات القادمة، وسوف نوافيكم بصفة مستمرة بكل جديد، من خلال التحديثات المستمرة واللحظية، من خلال المقالة لنتعرف بكل جديد حول أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بكافة المحافظات، جدير بالذكر أن هناك استقرار أثناء الساعات الأولى لصباح اليوم  .

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر، يقدم موقع مصر 365 تحديث لحظياً ومتابعة لأسعار الذهب سواء في محلات الصاغة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب متابعة سعر الذهب العالمي.

تتغير أسعار الذهب بشكل يومي ، حيث يرتفع يوما وينخفض يوما آخر ، ويعود ذلك إلى عدة أسباب ، بينها أن سعر الذهب في مصر وفي العالم ، يتحدد بناء على عدة عوامل ، بينها اتجاهات المستثمرين ، وسعر الدولار ، والاحتياطي الموجود من الذهب في البنوك المركزية ، إضافة كذلك إلى أسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر.

يعد الذهب ملاذ آمن يلجأ إليه العديد من الأشخاص للاحتفاظ على المقتنيات الذهب وعلى معدن الذهب، ويتم تحديد سعر الذهب بناء على سياسة العرض والطلب، وتنخفض خلال الفترة الراهنة أسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم أيضا بعد استقرار دام لأكثر من ثلاثة أيام لجميع الأعيرة “سواء عيار 24، وعيار 21، وعيار 18”.

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