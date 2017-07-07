أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة الجمعة 7 يوليو 2017.. لحظياً

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سعر الذهب اليوم، نتابع مع حضرتكم أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر وقد لوحظ حالة من الهبوط خلال الفترات الإخيرة من المتابعة حيث يتم رصد أسعار الذهب عالمياً ومحلياً لحظة بالحظة ، حيث نقدم لحضرتكم أسعار الذهب بتحديث الساعة، وقد شهدت أسعار الذهب اليوم تحركات ملحوظة في البورصات العالمية ، مما أثر بدوره على سعر الذهب داخل جمهورية مصر العربية، ولهذا فقد أعددنا بيان مفصل يضم سعر الذهب بجميع عياراته في مصر والبورصات العالمية، وقد شهدت تعاملات الذهب في الفترة القليلة الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار ، فقد واجه الذهب تغيير طفيف فى السعر في ختام التعاملات بداية الأسبوع ذلك لاستقرار الأسعار العالمية الخاصة بالذهب ، وقد تغير سعر الذهب في السوق المصري حيث شهد انخفاضاً طفيفاً خلال تعاملات الأمس، وفي ظل حالة الركود التي يشهدها السوق المصري في حركة الشراء وحركة البيع نظراً لإرتفاع سعر الذهب ويتوقع العديد من الخبراء انخفاض سعر المعدن الثمين في الفترة القادمة .

نتابع مع حضراتكم سعر الذهب اليوم عالمياً ومحلياً ، سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، سعر الذهب اليوم، سعر الذهب عيار 18 ، في محلات الصاغة، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الاكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9 ، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم، بيان بأسعار الذهب في الفترة الماضية، سعر الذهب اليوم بالدولار ، اسعار جرام الذهب عيار 21.

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سعر الذهب اليوم الجمعة 7-7-2017: تحديث لحظي علي مصر 365

السعر العالمي : 1,222.29 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 703 إلى 705 عيار 22 644 إلى 646 عيار 21 615 إلى 617 عيار 18 527 إلى 529 عيار 14 410 إلى 411 عيار 12 351 إلى 353 الاونصة 21,859 إلى 21,930 الجنيه الذهب 4,920 إلى 4,936 الكيلو 702,857 إلى 705,143

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متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 701.71 جنيه $39.29 سعر الذهب عيار 22 643.24 جنيه $36.02 اسعار الذهب عيار 21 614.01 جنيه $34.38 اسعار الذهب عيار 18 526.29 جنيه $29.47 سعر الذهب عيار 14 409.33 جنيه $22.92 سعر الذهب عيار 12 350.85 جنيه $19.64 سعر الذهب عيار 9 263.14 جنيه $14.73 اسعار أوقية الذهب 21,823 جنيه $1,222 اسعار جنيه الذهب 4,912 جنيه $275.03 اسعار كيلو الذهب 701,709 جنيه $39,289

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بالجنيه المصري

اليوم عيار 24 عيار 21 6 يوليو 704.06 616.07 5 يوليو 704.65 616.59 4 يوليو 705.00 616.89 3 يوليو 702.99 615.13 2 يوليو 723.75 633.30 1 يوليو 721.77 631.56 30 يونيو 721.77 631.56 29 يونيو 724.19 633.68 28 يونيو 725.37 634.71 27 يونيو 724.93 634.33 26 يونيو 724.93 634.53 26 يونيو 723.68 633.23 25 يونيو 733.33 641.68 24 يونيو 729.89 638.67 23 يونيو 729.89 638.67 22 يونيو 722.29 632.02 21 يونيو 722.29 632.02 20 يونيو 722.57 632.27 19 يونيو 723.15 632.77 18 يونيو 728.85 637.76

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الذهب عيار 24 الأقل مبيعاً في مصر

الجدير بالذكر أن الذهب عيار 24 هو الأقل تداولا في السوق المصري بسبب ارتفاع سعره وسط باقي الأعيرة وتمييزه ببريقها اللامع المميز الملفت للأنظار مما جعل ذهب عيار 24 مطلب الجميع حين شراء الذهب، بالإضافة إلى بعض متداولي الذهب الذين يرغبوا في شراء الذهب لاستثمار أموالهم بطريقة آمنة عن طريق شراء الذهب عيار 24 ، والفوز بهامش ربحي حتى لو كان الهامش الربحي ضعيف، ويعتبر الاستثمار في الذهب استثمار آمن وهامش الخسارة به ضعيف، بالإضافة إلى أن بعض تجار الذهب يميل إلى احتكار الذهب بسبب أنه هو المعدن الوحيد أو الطريقة الوحيدة الآمنة للاستثمار بعد الاستثمار في العقارات .

سعر الذهب اليوم في مصر : تحديث لحظى لأسعار الذهب

هذا وقد اضطرب سوق الذهب الفترة الماضية ما بين صعود وهبوط في سعر المعدن النفيس، ومن المعروف عن الذهب أنه غير مستقر في السعر لجميع أعيرة الذهب بالإضافة إلى حساب المصنعية ولكن الاختلافات من مكان لأخر تكون بسيطة بينما السعر العالمي للذهب يكون مستقراً .

هذا وقد مرت أسعار الذهب في محلات الصاغة بسبب خسارة الجنيه المصري لقيمته السوقية أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، مما أثر علي سعر الذهب في مصر وأقبل المصريين علي شراء الذهب من أجل ادخاره بسبب غلاء قيمته واحتفاظ الذهب بقيمته الشرائية .

الذهب مصدر مصر المستقبلي لنمو الاقتصاد

قال “طارق الملا”، وزير البترول المصري ، أن مصر تعلن عن نتائج المزاد الخاص بالتنقيب عن الذهب في الأيام المقبلة ، وأضاف أن المزايدة شهدت نجاحاً وإقبالاً كبير من المستثمرين ، وأن العروض التي تلقتها مصر بدأت منذ بداية العام الجاري لامتيازات لم تكن موجودة منذ عام 2009 .

وأضاف أن الموعد النهائي لتلقي العروض كان يوم 20 إبريل، وأن مصر تخطط بأن يكون الذهب مصدراً مستقبلياً لنمو الاقتصاد المصري، وأنها تستهدف القضاء علي الصعوبات التي تواجه المصريين أملاً في ازدهار الاقتصاد ونموه .

وقد اضطر المصريين إلى اللجوء لشراء الذهب عيار 18 بديلا من شراء الذهب عيار 21 الذي يمتلك شعبية كبيرة بين المصريين بسبب قلة سعر الذهب عيار 18 وقد قلت عمليات شراء الذهب في السوق المصري وبعد الركود الكبير في التعاملات الخاصة بالذهب يتوقع الخبراء استمرار حالة الركود في الأيام القادمة ومحلات الصاغة في ترقب من المهتمين بالذهب و اقتناء المعدن النفيس .

رئيس شعبة الذهب : الركود يسيطر علي تعاملات الذهب

هذا وقد صرح “إيهاب واصف” رئيس شعبة الذهب أن العديد من محلات الذهب قد أغلقت أبوابها فى الفترة الأخيرة لكي تتجنب المصاريف التي ينفقها أصحاب محلات الذهب بسبب حالة الركود التي يواجهها السوق المصري في الوقت الحالي بالإضافة إلي ورش ومصانع الذهب التي تريد دائما رفع الإنتاج لتوفير احتياجات السوق في الفترة الصيفية لتزايد الافراح في فترة الصيف ولكن بعد مواجهة السوق حالة الركود في كل المحافظات علي مستوي جمهورية مصر العربية دفع أصحاب الورش والمصانع إلى إجراء التغيرات في برنامجه العملي وهذا أدى إلى ركود في الإنتاج .