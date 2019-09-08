سعر الذهب اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019: أسعار الذهب في مصر الآن

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سعر الذهب اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 في محلات الصاغة، ومن خلال متابعة “مصر 365” لكافة تحركات سعر الذهب في مصر، فقد انخفض سعر الذهب بقيمة 16 جنيها خلال تعاملات اليوم وامس، في أسواق الصاغة المصرية، حيث وصل سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 794 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الي 695 جنيه، ووصل سعر الذهب عيار 18 الي 596 جنيه، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 5560 جنيه وجاء ذلك التراجع بسبب تراجع سعر الذهب عالمياً الي 1508 دولار.

سعر الذهب اليوم

تحديث مستمر لـ سعر الذهب اليوم في مصر، وسعر الذهب اليوم بالدولار من خلال جدول يضم كافة أسعار الذهب اليوم في مصر، بالإضافة إلى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 21 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب اليوم.

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يرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، بعياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغييرات ، سواء كانت هذه التغييرات زيادة أو نقصان في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديثا لحظيا لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 792 إلى 794 عيار 22 726 إلى 728 عيار 21 693 إلى 695 عيار 18 594 إلى 596 عيار 14 462 إلى 463 عيار 12 396 إلى 397 الاونصة 24,631 إلى 24,702 الجنيه الذهب 5,544 إلى 5,560 الكيلو 792,000 إلى 794,286

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 792.12 جنيه $48.47 سعر الذهب عيار 22 726.11 جنيه $44.43 اسعار الذهب عيار 21 693.12 جنيه $42.41 اسعار الذهب عيار 18 594.10 جنيه $36.36 سعر الذهب عيار 14 462.07 جنيه $28.28 سعر الذهب عيار 12 396.06 جنيه $24.24 سعر الذهب عيار 9 297.04 جنيه $18.18 اسعار أوقية الذهب 24,635 جنيه $1,508 اسعار جنيه الذهب 5,545 جنيه $339.32 اسعار كيلو الذهب 792,116 جنيه $48,473

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بالجنيه المصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 7 سبتمبر 792.12 693.12 6 سبتمبر 799.43 699.52 5 سبتمبر 806.58 705.78 4 سبتمبر 825.13 722.01 3 سبتمبر 823.58 720.65 2 سبتمبر 814.41 712.36 1 سبتمبر 806.92 706.07 31 أغسطس 806.92 706.07 30 أغسطس 809.20 708.07

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سعر الذهب في مصر

وكانت أسعار الذهب ارتفعت متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميًا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وتتغير أسعار الذهب بشكل يومي ، حيث يرتفع سعر الذهب يوما وينخفض يوما آخر ، ويعود ذلك إلى عدة أسباب ، بينها أن سعر الذهب في مصر وفي العالم ، يتحدد بناء على عدة عوامل ، بينها اتجاهات المستثمرين ، وسعر الدولار ، والاحتياطي الموجود من الذهب في البنوك المركزية ، إضافة كذلك إلى أسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر.

ويعد الذهب ملاذ آمن يلجأ إليه العديد من الأشخاص للاحتفاظ على المقتنيات الذهب وعلى معدن الذهب، ويتم تحديد سعر الذهب بناء على سياسة العرض والطلب، وتنخفض خلال الفترة الراهنة أسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم أيضا بعد استقرار دام لأكثر من ثلاثة أيام لجميع الأعيرة “سواء عيار 24، وعيار 21، وعيار 18”.

معدن الذهب

أوضحت التقديرات الرسمية بأن إجمالي حجم الذهب الذي تم اكتشافه على يد البشر منذ أن قامت الحضارات على وجه الأرض ما يقرب من 4,970,000,000 أوقية من الذهب، أي ما يعادل 155,000 طن من خام الذهب.

ويعد الذهب من المعادن النادرة، والمعمرة في نفس الوقت، وله قيمة عالية على مر التاريخ، ويتوفر معدن الذهب في العديد من الأماكن المتنوعة والمختلفة، حيث يقوم العديد من الأشخاص بالتنقيب عن الذهب تحت الأرض، أو يقومون بغسيل رمال الأنهار من أجل العثور على الذهب.

ويعد الذهب هو السبب في نشوب العديد من الصراعات والحروب على مدار التاريخ البشري، ومن أمثال هذا أن الذهب هو الدافع الأساسي الذي تسبب في غزو رومانيا على يد الدولة البريطانية خلال القرن الأول الميلاد، وكان الذهب أيضا هو السبب في غزو الروماني “ترانسيلفانيا”، المعروفة خلال العصر الحديث باسم رومانيا خلال القرن الثاني الميلادي.