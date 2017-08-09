سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة : أسعار الذهب الاربعاء 9-8-2017

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سعر الذهب اليوم، متابعة لحظية لسعر الذهب في محلات الصاغة في مصر، نرصد تحركات سعر الذهب عالمياً ومحلياً لحظة بلحظة ، حيث نقدم لحضرتكم “سعر الذهب” بتحديث الساعة، وقد شهدت أسعار الذهب اليوم تحركات ملحوظة في البورصات العالمية ، مما أثر بدوره على سعر الذهب داخل جمهورية مصر العربية، ولهذا فقد أعددنا بيان مفصل يضم “سعر الذهب” بجميع عياراته في مصر والبورصات العالمية , “سعر الذهب” وكل ما هو جديد في عالم الصاغة المصرية، أسعار الذهب اليوم، هذا وقد شهد سعر الذهب في الفترة القليلة الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار ، فقد واجه سعر الذهب تغيير طفيف فى السعر في ختام تعاملات الأسبوع الماضي ذلك لاستقرار الأسعار العالمية الخاصة بالذهب ، وقد تغير سعر الذهب في السوق المصري حيث شهد انخفاضاً طفيفاً خلال تعاملات الأمس، وفي ظل حالة الركود التي يشهدها السوق المصري في حركة الشراء وحركة البيع نظراً لإرتفاع سعر الذهب ويتوقع العديد من الخبراء انخفاض سعر المعدن الثمين في الفترة القادمة، سعر الذهب اليوم، نتابع مع حضراتكم تحديث مستمر لتغيرات “سعر الذهب” في مصر الآن، “سعر الذهب اليوم”، أخر تطورات وأخبار سعر الذهب اليوم، سعر الذهب في مصر بمحلات الصاغة، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الاكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9 ، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم، بيان بأسعار الذهب في الفترة الماضية، “سعر الذهب” اليوم بالدولار ، اسعار جرام الذهب عيار 21، سعر الذهب اليوم عالمياً ومحلياً.

أسعار الذهب المتداول في محلات الصاغة، والتعرف على سعر المعدن الأصفر بالسوق المصري وأيضا ترابطه بالبورصات العالمية، كما سنقوم بمتابعة جميع تغيرات سعر الذهب التي يطرأ عليها الذهب باستمرار، حيث أن الذهب “المعدن الأصفر” شاهد انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية مقارنة بأسعارها خلال بداية العام، حيث هذا ناتج للتغير في سعر الأوقية العالمية، كما أن سعر الذهب يرتبط ارتباط طردي مع سعر العملة الأمريكية في السوق المحلي، وأيضا يرتبط سعر المعدن النفيس بالأسعار العالمية تابعوا معنا عبر موقعنا مصر 365 كافة التغيرات في أسعار الذهب .

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سعر الذهب اليوم الاربعاء 9-8-2017: تحديث لحظي علي مصر 365

السعر العالمي : 1,257.92 أمريكي.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 709 إلى 711 عيار 22 650 إلى 652 عيار 21 620 إلى 622 عيار 18 531 إلى 533 عيار 14 413 إلى 415 عيار 12 354 إلى 355 الاونصة 22,037 إلى 22,108 الجنيه الذهب 4,960 إلى 4,976 الكيلو 708,571 إلى 710,857

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متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 719.53 جنيه $40.54 سعر الذهب عيار 22 659.57 جنيه $37.16 اسعار الذهب عيار 21 629.60 جنيه $35.47 اسعار الذهب عيار 18 539.65 جنيه $30.40 سعر الذهب عيار 14 419.73 جنيه $23.65 سعر الذهب عيار 12 359.76 جنيه $20.27 سعر الذهب عيار 9 269.82 جنيه $15.20 اسعار أوقية الذهب 22,377 جنيه $1,261 اسعار جنيه الذهب 5,037 جنيه $283.77 اسعار كيلو الذهب 719,525 جنيه $40,537

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بالجنيه المصري

اليوم عيار 24 عيار 21 7 أغسطس 718.18 628.42 6 أغسطس 718.77 628.94 5 أغسطس 718.81 628.97 4 أغسطس 718.81 628.97 3 أغسطس 724.62 634.05 2 أغسطس 727.32 636.42 1 أغسطس 728.87 637.78 31 يوليو 729.22 638.08 30 يوليو 728.17 637.17 29 يوليو 728.18 637.17 28 يوليو 728.18 637.17 27 يوليو 722.15 631.90 26 يوليو 721.79 631.58 25 يوليو 715.78 626.32 24 يوليو 719.27 629.38 23 يوليو 719.38 629.47 22 يوليو 718.99 629.13 21 يوليو 718.99 629.13

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رئيس شعبة الذهب : الركود يسيطر علي تعاملات الذهب

هذا وقد صرح “إيهاب واصف” رئيس شعبة الذهب أن العديد من محلات الذهب قد أغلقت أبوابها فى الفترة الأخيرة لكي تتجنب المصاريف التي ينفقها أصحاب محلات الذهب بسبب حالة الركود التي يواجهها السوق المصري في الوقت الحالي بالإضافة إلي ورش ومصانع الذهب التي تريد دائما رفع الإنتاج لتوفير احتياجات السوق في الفترة الصيفية لتزايد الافراح في فترة الصيف ولكن بعد مواجهة السوق حالة الركود في كل المحافظات علي مستوي جمهورية مصر العربية دفع أصحاب الورش والمصانع إلى إجراء التغيرات في برنامجه العملي وهذا أدى إلى ركود في الإنتاج .

الذهب مصدر مصر المستقبلي لنمو الاقتصاد

قال “طارق الملا”، وزير البترول المصري ، أن مصر تعلن عن نتائج المزاد الخاص بالتنقيب عن الذهب في الأيام المقبلة ، وأضاف أن المزايدة شهدت نجاحاً وإقبالاً كبير من المستثمرين ، وأن العروض التي تلقتها مصر بدأت منذ بداية العام الجاري لامتيازات لم تكن موجودة منذ عام 2009 .

وأضاف أن الموعد النهائي لتلقي العروض كان يوم 20 إبريل، وأن مصر تخطط بأن يكون الذهب مصدراً مستقبلياً لنمو الاقتصاد المصري، وأنها تستهدف القضاء علي الصعوبات التي تواجه المصريين أملاً في ازدهار الاقتصاد ونموه .

وقد اضطر المصريين إلى اللجوء لشراء الذهب عيار 18 بديلا من شراء الذهب عيار 21 الذي يمتلك شعبية كبيرة بين المصريين بسبب قلة سعر الذهب عيار 18 وقد قلت عمليات شراء الذهب في السوق المصري وبعد الركود الكبير في التعاملات الخاصة بالذهب يتوقع الخبراء استمرار حالة الركود في الأيام القادمة ومحلات الصاغة في ترقب من المهتمين بالذهب و اقتناء المعدن النفيس .

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت الصاغة المصرية خلال الفترة الماضية قبل انخفاض سعر الذهب حالة من الركود في التداول على مستوى العام للبلاد، كما أن الذهب كان من أكثر المعادن التي يتم شرائها باستمرار ولكن خلال الفترة الماضية اقتصر شراء الذهب في عدة حالات وهي الزواج أو المناسبات، وهذا نتيجة للارتفاع الغير مسبوق الذي طرأ على أسعار الذهب في مصر، والتي زادت عن مستوى المواطن العادي كما أنه زادت عملية البيع عن عملية الشراء بالنسبة له.

لكن هناك حالة من الاستقرار في سعر الذهب وهذا منذ عدة أيام نتيجة لانخفاض سعر الدولار بعد أن استقر لفترة على ثمانية عشر جنيها وهذا بعد تحرير سعر صرف الجنية المصري، وهناك العديد من التوقعات الإيجابية التي تتناول وجود انخفاض في أسعار الذهب فى الصاغة المصرية خلال الفترة المقبلة وهذا سيحدث وجود انتعاش للتداول مرة أخرى .

هذا وقد مرت أسعار الذهب في محلات الصاغة بسبب خسارة الجنيه المصري لقيمته السوقية أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، مما أثر علي سعر الذهب في مصر وأقبل المصريين علي شراء الذهب من أجل ادخاره بسبب غلاء قيمته واحتفاظ الذهب بقيمته الشرائية .

هذا وقد اضطرب سوق الذهب الفترة الماضية ما بين صعود وهبوط في سعر المعدن النفيس، ومن المعروف عن الذهب أنه غير مستقر في السعر لجميع أعيرة الذهب بالإضافة إلى حساب المصنعية ولكن الاختلافات من مكان لأخر تكون بسيطة بينما السعر العالمي للذهب يكون مستقراً .

حيث استقر سعر الذهب على تعاملات سعر الأمس والجدير بالذكر أن هذا الاستقرار كان لمدة يومين بالرغم من ارتفاعه الطفيف خلال أواخر تعاملات الأسبوع الماضي حيث اتبع في تعاملاته سعر الأوقية العالمية حيث ارتفع خلال أواخر الأسبوع الماضي ليصل سعر الأوقية إلى 1253 دولار.

والجدير بالذكر أن أكثر الأعيرة المستخدمة في مصر هو عيار 21 حيث أنه الأكثر استخداما مقارنة بالـ عيار 18 و عيار 24، وخلال متابعتنا سنقوم بعرض أسعار الذهب بصورة دورية لكل المتابعين للمعدن الأصفر في مصر.

سعر الذهب عيار 24 الأقل مبيعاً في مصر

الجدير بالذكر أن الذهب عيار 24 هو الأقل تداولا في السوق المصري بسبب ارتفاع سعره وسط باقي الأعيرة وتمييزه ببريقها اللامع المميز الملفت للأنظار مما جعل ذهب عيار 24 مطلب الجميع حين شراء الذهب، بالإضافة إلى بعض متداولي الذهب الذين يرغبوا في شراء الذهب لاستثمار أموالهم بطريقة آمنة عن طريق شراء الذهب عيار 24 ، والفوز بهامش ربحي حتى لو كان الهامش الربحي ضعيف، ويعتبر الاستثمار في الذهب استثمار آمن وهامش الخسارة به ضعيف، بالإضافة إلى أن بعض تجار الذهب يميل إلى احتكار الذهب بسبب أنه هو المعدن الوحيد أو الطريقة الوحيدة الآمنة للاستثمار بعد الاستثمار في العقارات .