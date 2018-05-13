سعر اليورو اليوم الأحد 13-5-2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لسعر اليورو من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو خلال تعاملات اليوم الأحد 13 مايو 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

هذا كما يأتي اليورو كواحد من أهم العملات الدولية في سلة العملات الرئيسية في البنك المركزي المصري، وهو جزء من العملات التي تكون الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وتشهد تعاملات اليورو خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الطفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، بحيث لم تتعدة تلك الارتفاعات أو الانخفاضات القروش.

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21.12 أقل سعر للبيع : كريدى أجريكول 21.11 أعلى سعر للشراء: HSBC

اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 21.20 جنيه للشراء مقابل 21.30 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.9619 21.2521 مصرف-ابو-ظبي 21.0500 21.2400 البنك-المصري-الخليجي 21.0400 21.3100 البنك-الأهلي 20.9283 21.2280 بنك-القاهرة 20.9757 21.2081 بنك-الاسكندرية 20.9639 21.2443 البنك-العربي-الافريقي 20.9520 21.2324 بنك-مصر 20.9047 21.2042 بنك-بلوم-مصر 20.9994 21.2837 كريدي-أجريكول 21.0100 21.2100 بنك-التعمير-والإسكان 20.8811 21.1915 بنك-بيريوس 21.0113 21.2920 بنك-قناة-السويس 21.0349 21.2254 المصرف-المتحد 20.8318 21.2635 البنك-الأهلي-المتحد 20.9900 21.1700 بنك-المشرق 21.0100 21.2100 بنك-HSBC 21.0200 21.2300 بنك-سايب 21.0300 21.2300 بنك-عودة 21.0100 21.2900

توقعات سعر اليورو

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بالإعلان عنها أن تشهد أسعار اليورو انخفاض ملحوظ وتراجع خلال تعاملات الفترة القادمة، وعلل الخبراء تلك التوقعات بالأسباب التالية:

ارتفاع قيمة الدولار من جديد على المدى المتوسط، وذلك نتيجة مجموعة من الصفقات المحددة التي تُعد لها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الاقتصاد الأمريكي. بدء اقتصاد بريطانيا في التعافي من جديد، وذلك بعد التعافي من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعافي قيمة الجنيه الاسترليني.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى العديد من المؤشرات، والتي توضح تعافي الاقتصاد المصري وبالتالي تعافي قيمة الجنيه خلال التعاملات أمام العملات الأجنبية ومنها اليورو، وعليه، انخفاض قيمة اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه.

سعر اليورو في السوق السوداء

أظهرت تعاملات السوق السوداء اليوم ضعف ملحوظ في الإقبال على شراء اليورو في الكثير من المناطق، وقد شهدت أسعار اليورو اليوم استقرار ملحوظ عند المستويات التي سجلتها أسعار اليورو خلال اليومين الماضيين، بينما تراجعت أسعار اليورو في تعاملات وقت الظهيرة اليوم بعد الاستقرار الذي أظهرته في بداية التعاملات.

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار اليورو تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء، وفقا للتصريحات التي قام بها تجار ومتعاملين السوق السوداء.

سندات دولية باليورو لأول مرة

وقد قام البنك المركزي خلال شهر أبريل الماضي ولأول مرة بطرح سندات دولية بعملة اليورو في السوق الدولية، وقد نجحت الحكومة المصرية من خلال طرح تلك السندات في الحصول على 2 مليار يورو، وبالتالي فقد خالفت الحكومة المصرية عادتها، حيث كان يتم طرح السندات في السوق الدولية من قبل بالدولار الأمريكي، ولكن تلك المرة جاءت الطلبات باليورو، وقد تمكنت الحكومة المصرية خلال هذا الطرح من تحقيق نجاح عظيم وغير مسبوق، حيث قاربت طلبات الشراء التي تقدم بها العملاء على 8 مليار يورو على الرغم من طرح الحكومة سندات بقيمة 2 مليار يورو.

سعر اليورو اليوم في مصر

اليورو واحد من العملات الدولية الرئيسية والهامة في مصر، وقد اعتبر التجار والمستوردين اليورو كبديل للدولار، خلال أزمة عدم توافر الدولار في مصر في فترة سابقة، واستخدموه في إستيراد السلع والمنتجات، وكان هذا هو السبب وراء ارتفاع سعر اليورو خلال تعاملات السوق السوداء قبل قرار المركزي بتعويم الجنيه والذي اتخذه نوفمبر 2016.

وقد أظهرت تعاملات اليورو اليوم استقرار واضح في سعر البيع، بينما استقر سعر الشراء في بداية التعاملات بعد الانخفاض الذي مرّ به خلال تعاملات أمس، ووقت الظهيرة أظهر سعر الشراء لليورو ارتفاع طفيف استقر بعدها لفترة، وكان هذا خلال تعاملات اليوم.