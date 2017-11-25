سعر اليورو اليوم في مصر بالبنوك والسوق السوداء الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر بالبنوك والسوق السوداء الآن
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر بتحديث لحظي، نقدم لحضراتكم سعر اليورو اليوم في كافة البنوك والسوق السوداء من خلال متابعة لحظية لسعر اليورو اليوم في مصر، هذا وقد تعرض سعر اليورو في الأيام الأخير للعديد من التخبطات والتغيرات بسبب الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الاخيرة وهذا أثر بالسلب تجاه السلع المستوردة وفي ظل ظهور تداولات الفوركس والتوصيات وتزايد سعر العملة الإلكترونية “بيتكوين”.

نقدم لحضراتكم أسعار اليورو لحظة بلحظة من البنوك والسوق السوداء في جميع محافظات مصر من قبل بعض التجار بتحديث لحظي علي مدار الساعة، من خلال جدول محدث من البنوك مباشرة.

20.81
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك الاستثمار

20.89
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك HSBC

اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 21,00 جنيها للشراء مقابل 21,15 جنيها للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.797721.0471
البنك-المصري-الخليجي20.846421.0480
البنك-الأهلي20.804520.9952
بنك-البركة20.748121.0755
بنك-القاهرة20.816321.0071
بنك-الاسكندرية20.816320.9769
البنك-العربي-الافريقي20.828120.9888
البنك-المركزي20.891121.0163
بنك-مصر20.816320.9769
بنك-بلوم-مصر20.839921.0308
كريدي-أجريكول20.863521.0474
بنك-بيريوس20.851721.0338
المصرف-المتحد20.744821.0325
البنك-التجاري-الدولي20.816321.0071
المصري-لتنمية-الورادات20.839921.0125
البنك-الأهلي-المتحد20.850021.0100
بنك-المشرق20.860021.0200
بنك-الاستثمار-العربي20.660020.8100
بنك-HSBC20.890021.0300
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ويذكر أن سعر اليورو في زيادة مستمرة أمام الجنيه المصري في السوق الموازي والارتفاع في بعض الأوقات وتداول العملات وسط المخاطر المصرفية التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في السوق المصرفي خاصة وبعد إعلان شركة فوركس استثمارها في مجال الفوركس وبعد أن حازت لي تراخيص رسمية في فرع المملكة المتحدة والهيئة المانحة لها تعتبر هيئة رقابية من وظيفتها مراقبة أسواق المال ووضع مراقبة علي تداول الفوركس الذي يعتبر هيئة غير حكومية تابعة لأكبر الشركات في الوساطة الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوروبي لتداول الأسهم، وقد أشار متعاملون في سوق المال أن اليورو سوف يواجه ارتفاع ملحوظ أمام العملة الأمريكية أمام الدولار في السوق الموازي خاصة بعد زيادة الطلب علي العملة الاوروبية في السوق وقلة المعروض من الدولار الذي أدي إلى رفع أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري.