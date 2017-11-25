سعر اليورو اليوم في مصر بالبنوك والسوق السوداء الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر بتحديث لحظي، نقدم لحضراتكم سعر اليورو اليوم في كافة البنوك والسوق السوداء من خلال متابعة لحظية لسعر اليورو اليوم في مصر، هذا وقد تعرض سعر اليورو في الأيام الأخير للعديد من التخبطات والتغيرات بسبب الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الاخيرة وهذا أثر بالسلب تجاه السلع المستوردة وفي ظل ظهور تداولات الفوركس والتوصيات وتزايد سعر العملة الإلكترونية “بيتكوين”.

نقدم لحضراتكم أسعار اليورو لحظة بلحظة من البنوك والسوق السوداء في جميع محافظات مصر من قبل بعض التجار بتحديث لحظي علي مدار الساعة، من خلال جدول محدث من البنوك مباشرة.

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20.81 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك الاستثمار 20.89 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك HSBC

اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 21,00 جنيها للشراء مقابل 21,15 جنيها للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.7977 21.0471 البنك-المصري-الخليجي 20.8464 21.0480 البنك-الأهلي 20.8045 20.9952 بنك-البركة 20.7481 21.0755 بنك-القاهرة 20.8163 21.0071 بنك-الاسكندرية 20.8163 20.9769 البنك-العربي-الافريقي 20.8281 20.9888 البنك-المركزي 20.8911 21.0163 بنك-مصر 20.8163 20.9769 بنك-بلوم-مصر 20.8399 21.0308 كريدي-أجريكول 20.8635 21.0474 بنك-بيريوس 20.8517 21.0338 المصرف-المتحد 20.7448 21.0325 البنك-التجاري-الدولي 20.8163 21.0071 المصري-لتنمية-الورادات 20.8399 21.0125 البنك-الأهلي-المتحد 20.8500 21.0100 بنك-المشرق 20.8600 21.0200 بنك-الاستثمار-العربي 20.6600 20.8100 بنك-HSBC 20.8900 21.0300

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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ويذكر أن سعر اليورو في زيادة مستمرة أمام الجنيه المصري في السوق الموازي والارتفاع في بعض الأوقات وتداول العملات وسط المخاطر المصرفية التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في السوق المصرفي خاصة وبعد إعلان شركة فوركس استثمارها في مجال الفوركس وبعد أن حازت لي تراخيص رسمية في فرع المملكة المتحدة والهيئة المانحة لها تعتبر هيئة رقابية من وظيفتها مراقبة أسواق المال ووضع مراقبة علي تداول الفوركس الذي يعتبر هيئة غير حكومية تابعة لأكبر الشركات في الوساطة الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوروبي لتداول الأسهم، وقد أشار متعاملون في سوق المال أن اليورو سوف يواجه ارتفاع ملحوظ أمام العملة الأمريكية أمام الدولار في السوق الموازي خاصة بعد زيادة الطلب علي العملة الاوروبية في السوق وقلة المعروض من الدولار الذي أدي إلى رفع أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري.