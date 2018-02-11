تحركات جديدة لليورو الآن في البنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر بتحديث لحظي، نقدم لحضراتكم سعر اليورو اليوم في كافة البنوك والسوق السوداء من خلال متابعة لحظية لسعر اليورو اليوم في مصر.
نقدم لحضراتكم أسعار اليورو لحظة بلحظة من البنوك والسوق السوداء في جميع محافظات مصر من قبل بعض التجار بتحديث لحظي علي مدار الساعة، من خلال جدول محدث من البنوك مباشرة.
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21.72
أقل سعر للبيع:
البنك الأهلي المصري
21.58
أعلى سعر للشراء:
كريدي أجريكول
اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 21.72 جنيه للشراء مقابل 21.80 جنيه للبيع .
سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.
- تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|21.8269
|22.0636
|مصرف-ابو-ظبي
|21.5874
|21.8482
|البنك-الأهلي
|21.8365
|22.0951
|بنك-البركة
|21.7920
|22.1358
|بنك-القاهرة
|21.8365
|22.0951
|بنك-الاسكندرية
|21.8470
|22.0118
|البنك-العربي-الافريقي
|21.8365
|22.0951
|البنك-المركزي
|21.9343
|22.0624
|بنك-مصر
|21.8241
|22.0401
|كريدي-أجريكول
|21.8241
|22.0632
|بنك-بيريوس
|21.8365
|22.0756
|البنك-التجاري-الدولي
|21.7994
|22.0577
|البنك-الأهلي-المتحد
|21.7500
|21.9600
|بنك-المشرق
|21.7600
|22.0700
|بنك-الاستثمار-العربي
|21.7500
|21.9700
|بنك-HSBC
|21.7400
|22.0200
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