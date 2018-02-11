تحركات جديدة لليورو الآن في البنوك والسوق السوداء

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تحركات جديدة لليورو الآن في البنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر بتحديث لحظي، نقدم لحضراتكم سعر اليورو اليوم في كافة البنوك والسوق السوداء من خلال متابعة لحظية لسعر اليورو اليوم في مصر.

نقدم لحضراتكم أسعار اليورو لحظة بلحظة من البنوك والسوق السوداء في جميع محافظات مصر من قبل بعض التجار بتحديث لحظي علي مدار الساعة، من خلال جدول محدث من البنوك مباشرة.

21.72
أقل سعر للبيع:

البنك الأهلي المصري

21.58
أعلى سعر للشراء:

كريدي أجريكول

اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 21.72 جنيه للشراء مقابل 21.80 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.
البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية21.826922.0636
مصرف-ابو-ظبي21.587421.8482
البنك-الأهلي21.836522.0951
بنك-البركة21.792022.1358
بنك-القاهرة21.836522.0951
بنك-الاسكندرية21.847022.0118
البنك-العربي-الافريقي21.836522.0951
البنك-المركزي21.934322.0624
بنك-مصر21.824122.0401
كريدي-أجريكول21.824122.0632
بنك-بيريوس21.836522.0756
البنك-التجاري-الدولي21.799422.0577
البنك-الأهلي-المتحد21.750021.9600
بنك-المشرق21.760022.0700
بنك-الاستثمار-العربي21.750021.9700
بنك-HSBC21.740022.0200