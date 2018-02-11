تحركات جديدة لليورو الآن في البنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر بتحديث لحظي، نقدم لحضراتكم سعر اليورو اليوم في كافة البنوك والسوق السوداء من خلال متابعة لحظية لسعر اليورو اليوم في مصر.

نقدم لحضراتكم أسعار اليورو لحظة بلحظة من البنوك والسوق السوداء في جميع محافظات مصر من قبل بعض التجار بتحديث لحظي علي مدار الساعة، من خلال جدول محدث من البنوك مباشرة.

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21.72 أقل سعر للبيع : البنك الأهلي المصري 21.58 أعلى سعر للشراء: كريدي أجريكول

اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 21.72 جنيه للشراء مقابل 21.80 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 21.8269 22.0636 مصرف-ابو-ظبي 21.5874 21.8482 البنك-الأهلي 21.8365 22.0951 بنك-البركة 21.7920 22.1358 بنك-القاهرة 21.8365 22.0951 بنك-الاسكندرية 21.8470 22.0118 البنك-العربي-الافريقي 21.8365 22.0951 البنك-المركزي 21.9343 22.0624 بنك-مصر 21.8241 22.0401 كريدي-أجريكول 21.8241 22.0632 بنك-بيريوس 21.8365 22.0756 البنك-التجاري-الدولي 21.7994 22.0577 البنك-الأهلي-المتحد 21.7500 21.9600 بنك-المشرق 21.7600 22.0700 بنك-الاستثمار-العربي 21.7500 21.9700 بنك-HSBC 21.7400 22.0200